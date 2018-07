V Dolních Studénkách na Šumpersku shořela střecha bývalého zámku Třemešek

Na místě zasahuje několik jednotek hasičů z celého okolí, oheň už mají pod kontrolou. Škoda podle vyšetřovatele dosáhla zhruba 1,5 milionu korun, příčina se stále vyšetřuje. Zraněn nebyl nikdo. Objekt dosud sloužil jako ubytovna, obec chystala rekonstrukci.

Šumperk - V Dolních Studénkách na Šumpersku pohltil požár střechu zámku Třemešek. Podle starosty obce Radima Sršně jde o majetek obce. Škoda je odhadnuta na milion korun, zraněn nebyl nikdo. Dosud objekt sloužil jako ubytovna, obec jej nyní plánuje zrekonstruovat a přeměnit na komunitní centrum, řekl v pondělí Sršeň. Škoda dosud nebyla odhadnuta, příčinu požáru bude zjišťovat vyšetřovatel.

Informaci o požáru dostali hasiči v 15:15. Na místě vyjely profesionální jednotky ze Šumperka, ze Zábřehu, povolával se i protiplynový automobil z Olomouce a dobrovolní hasiči z celého okolí.

"Již v době jízdy k zásahu bylo vidět šlehající plameny a hustý černý dým valící se ze střechy zámku. Hasiči po příjezdu zjistili, že požárem je zasažena asi polovina střechy a půdní prostor bývalého zámečku," uvedla mluvčí hasičů.

Zásah hasiči prováděli pomocí výškové techniky z vnější strany budovy i z půdních prostor. Silný hustý dým si vyžádal zásah v dýchací technice, proto velitel zásahu povolal na místo protiplynový automobil ze stanice v Olomouci, který hasičům doplňoval dýchací přístroje, popsala mluvčí hasičů. Po 17:00 měli hasiči už požár pod kontrolou. "Hasiči budou na místě zasahovat zhruba do 21:00, nyní mají dohašovací práce. Na půdě byl poměrně nepořádek, hasiči věci vynášejí ven, vyklízejí půdu a prolévají ohniska požáru," upřesnila před 19:00 Hacsiková. Při požáru nebyl nikdo zraněn, evakuována byla jedna osoba. Příčina požáru není dosud známa.

Dvoupatrový objekt je památkou renesanční architektury z roku 1587, který byl přestavěn v letech 1857 až 1863. "Požár je už pod kontrolou, nicméně budova je ale historická, jsou tam dřevěné krovy, je to již lokalizované, ale na místě zasahuje stále několik jednotek," řekl dnes ČTK z místa požáru starosta obce Radim Sršeň.

Objekt dosud sloužil jako sociální ubytovna, podle starosty však provozovateli k 30. června skončil nájem. Obec, které objekt patří, již získala dotaci na přestavbu na komunitní centrum, vyrůst by zde mělo největší mateřské centrum v regionu a sociální bydlení. "Chystali jsme se na rekonstrukci celého zámečku za 50 milionů korun. Nevíme, co se stalo, policie to na místě vyšetřuje. Jednou z verzí je to, že zde byli lidé, kteří se nechtěli vystěhovat. Zámeček jsme potřebovali připravit k rekonstrukci. Je to nešťastné," řekl Sršeň. Doplnil, že zámek získala obec od Olomouckého kraje zhruba před osmi lety za symbolickou korunu, s tím, že objekt zrekonstruuje pro sociální účely.

