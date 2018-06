Soud dal mnohaleté tresty mladíkům, kteří zapálili vzácný kostel v Třinci

Oheň loni v létě způsobil škodu přesahující 20 milionů korun, historická škoda je ale nevyčíslitelná.

Ostrava - Krajský soud v Ostravě ve čtvrtek potrestal tři mladé muže za zapálení vzácného dřevěného kostela v Třinci-Gutech vězením na 3,5 roku, osm a devět let. Nejvyšší trest dostal muž, který akci vymyslel. Oheň loni v létě způsobil škodu přesahující 20 milionů korun, historická škoda je ale nevyčíslitelná.

Mladík, který na kostel přímo vylil hořlavou látku a zapálil ho, měl v době činu těsně před osmnáctými narozeninami. Proto byl souzen jako mladistvý a proces byl neveřejný. Podle soudních znalců má hoch mírnou zálibu v rozdělávání ohně a v jeho pozorování, nejde ale o pyromanii. Že kostel zapálí, podle obžaloby ale vymyslel jeho kamarád, který trpí nevyléčitelnou nemocí a chodí o holi. Oba se k činu přiznali.

Třetí z obžalovaných vinu odmítal. Své známé v noci na místo přivezl autem. Řekl, že ale netušil, proč je tam veze. Také on byl ale obviněn z obecného ohrožení.

Vzácný středověký kostel Božího Těla byl národní kulturní památkou. Požár způsobil na mobiliáři škodu téměř 6,7 milionu korun, škoda na budově kostela byla vyčíslena na 14 milionů. Na místě shořelého kostela vznikne věrná replika, její stavbu by z velké části měla zaplatit pojistka. Náklady spojené s mobiliářem by měla hradit sbírka vyhlášená radnicí v Třinci. Dosud se na speciálním kontě sešlo více než 3,2 milionu korun. Nový kostelík by měl být postaven na jaře 2019.