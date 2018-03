Chyby na obraně už mohly být vyřešené, píše vyhozená manažerka. Neměla výsledky, oponují kritici

před 2 hodinami

Zuzana Lieblová dostala před třemi lety na starost nápravu nedostatků na ministerstvu obrany. Ale neprosadila se. Dnes čelí ze strany resortu kritice.

Praha - Působení manažerky Zuzany Lieblové na ministerstvu obrany ukončila ministryně Karla Šlechtová rychle, jen pár dní po svém nástupu loni v prosinci. Lieblová byla jednou z hrstky lidí, kterých se Šlechtová zbavila.

V poměrně neobvyklém kroku popsala Lieblová své účinkování na obraně na sociální síti LinkedIn. Je to příběh o velkém vzbuzeném očekávání, kdy na ministerstvu obrany vznikly týmy lidí usilující o odstranění neduhů v resortu - a o velkém zklamání o tři roky později, když jejich práce nevedla k žádným konkrétním změnám a důležité armádní zakázky stojí.

Za příchodem Lieblové na ministerstvo v roce 2014 stál tehdejší náměstek Jiří Borovec. "Byla mi doporučena jako někdo, kdo přišel od auditorské práce. Vzali jsme ji, aby nám navrhla optimalizaci investičních kroků," říká Martin Stropnický, který coby ministr obrany Lieblovou do funkce jmenoval.

Audit nového ministra

V roce 2014 totiž audit společnosti KPMG, nikoliv první tohoto typu na obraně, odhalil závažná pochybení. Resort, do jehož čela nastoupil Martin Stropnický, tehdy přiznal nedostatky například v oblastech plánování, řízení financí i lidských zdrojů, akvizicí či organizace.

Tehdy resort oslovil Lieblovou, podle jejích slov díky zkušenosti s restrukturalizací a řízením výkonnosti podniků. Na starosti dostala optimalizační program, který sama navrhla. "Integroval přes dvacítku projektů ze šesti průřezových funkčních oblastí ministerstva. V projektových týmech pracovalo přibližně 150 zaměstnanců resortu," uvádí Lieblová. Krátce řečeno - měla zavést velké změny.

Stropnického rozzlobilo, když server Euro.cz napsal, že Lieblová nastoupila na ministerstvo se stotisícovým platem, vyšším, než brali náměstci nebo náčelník generálního štábu. Publikace té informace tehdy zvýšila tlak na něj samotného. "To je přesně případ, kdy potřebujete odborníka zvenčí. I tak měla podstatně méně peněz než v soukromém sektoru," hájí dnes ohodnocení ministr.

Lieblová dále říká, že své návrhy, jak zlepšit chod ministerstva, odevzdala Stropnickému na přelomu let 2016 a 2017. Stropnický to podává trochu jinak. "Dotáhla do konce velký projekt, ale bylo to až v závěru mého působení na obraně," řekl Aktuálně.cz nynější ministr zahraničí.

Podle Lieblové Stropnický vyjádřil spokojenost, ale podmínil zahájení změn konsenzem vrcholného vedení, k němuž nedošlo. Zůstává přesvědčená, že navrhovala zpřehlednění chodu ministerstva, logickou dělbu pravomocí a zpětně dohledatelnou odpovědnost za rozhodnutí. "O to opravdu nikdo nestál," říká Lieblová ironicky.

Narůstající napětí

Lieblová i její kritici se shodují na tom, že proti jejím krokům na ministerstvu během jejího tříletého angažmá postupně narůstal odpor. Na začátku to přitom bylo jinak.

"Když se svými lidmi přišla, vcelku jsme to uvítali, že se něco pohne," řekl Aktuálně.cz pracovník ministerstva obrany, který se na přípravách změn podílel. Nadšení reformátorů ale postupně ochladlo - podle pracovníka proto, že Lieblová "nerozuměla odborné diskusi". Jeden z projektových týmů byl kvůli tomu podle něj nakonec rozpuštěný.

Zdrojem třenic bylo i napětí mezi manažerkou a generálním štábem. "Lieblová chtěla mít plánování pod sebou v projekční kanceláři, generální štáb sledoval linku, aby se plánování vrátilo k nim," tvrdí pracovník.

Angažmá Zuzany Lieblové tak podle něj mohlo začínat s dobrou vůlí, nakonec ho ale hodnotí jako promarněnou šanci.

"Podařilo se shromáždit nejlepší lidi za poslední roky, kteří pořád ještě věřili tomu, že se dá něco udělat. Ona to bohužel manažersky nezvládla. Její lidé napadli všechno, co se zde vytvořilo za Alexandra Vondry," soudí muž, který přitom místy upozorňuje na stejné problémy jako Lieblová - například nefungující vnitřní kontrolu a absenci zodpovědnosti za rozhodování.

Mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek nechtěl materiál, který Lieblová zveřejnila a v němž popisuje tři roky na ministerstvu svýma očima, blíže komentovat s poukazem na to, že je to její subjektivní pohled. "Zaměstnanci kabinetu jsou obvykle úzce spojeni s osobou konkrétního ministra a musejí počítat s tím, že se jich výměna na tomto postu dotkne. To je i případ Zuzany Lieblové, která řádně převzala výpověď z pracovního poměru," řekl Pejšek.

Brzy skončí, říkal Stropnický v roce 2016

Přestože Stropnický koncem roku 2016 ve sněmovně avizoval, že Lieblová na ministerstvu brzy skončí, nestalo se tak. Nakonec ji tedy už se sníženým platem "zdědila" Šlechtová. Ta se podle dostupných informací s manažerkou nebavila a s tvrzením, že nevidí výsledky její práce, její místo zrušila. Výpovědní lhůta Lieblové vypršela s koncem února.

"Zrovna tento krok ministryně tu ocenili lidé od náměstků po řadové zaměstnance, protože se moc nevědělo, co dělá, jen že bere hodně peněz," řekl Aktuálně.cz k jejímu propuštění zdroj z ministerstva.

Lieblová namítá, že výsledky její práce už mohly být vidět, kdyby je ministr Stropnický býval schválil. To se ale nestalo.

Její mise tak zůstává příběhem, na jehož začátku stála deklarace garnitury Martina Stropnického pustit se do nápravy chyb objevených auditem, ale který se během více než tří let nezhmotnil v žádné konkrétní změny. Mezitím však z resortu kvůli ztrátě motivace odešlo několik lidí, kteří přinášeli podněty, co zlepšit.