Tři pětiny lidí se domnívají, že by se česká armáda při napadení neubránila. Polovina Čechů pak považuje otázku obrany ČR za zbytečnou, protože osud tak malé země je podle nich stejně v rukou velmocí. Přesto ale 88 procent dotázaných zastává názor, že suverenitu státu je potřeba bránit za každou cenu. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Oproti loňsku se o šest procent snížil počet lidí, kteří armádě nedůvěřují. Více než 36 procent dotazovaných považuje náklady na obranu za zbytečnou zátěž státního rozpočtu. Avšak 88 procent lidí míní, že suverenitu státu je třeba bránit za každou cenu. V průzkumu odpovídalo 1086 lidí v období od 15. do 24. ledna.

