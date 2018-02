Armáda předala Šlechtové nové požadavky na vrtulníky. Nechceme sci-fi stroje, říká generál Bečvář

před 5 hodinami

Ministryně obrany Karla Šlechtová tvrdila, že v původní žádosti vojáci chtěli "science fiction" vrtulníky, které ani nejsou na trhu

Praha - Ministerstvo obrany má od 31. ledna od vojáků na stole novou specifikaci na bojové vrtulníky, jimiž chce armáda nahradit zastaralé stroje sovětské výroby Mi-24/35.

Původní plán na pořízení vrtulníků zabrzdila ministryně obrany Karla Šlechtová se slovy, že si armáda vymýšlela "science fiction" a že chtěla stroje, které nejsou na trhu.

Podle informací Aktuálně.cz nejsou změny parametrů v nové specifikaci dramaticky odlišné. Armáda potřebuje dvanáct víceúčelových vrtulníků, které dokážou v boji palbou podporovat pozemní síly.

"Ministryně Šlechtová obdržela v patřičném termínu specifikaci, s níž se nyní s vedoucími funkcionáři generálního štábu i ministerstva seznámí," řekl novinářům během otevření výstavy k 25 letům samostatné české armády v pražských Dejvicích náčelník generálního štábu Josef Bečvář.

Generál Bečvář zároveň odmítl výtku Šlechtové, že by čeští vojáci původně požadovali sci-fi helikoptéry. "Vrtulníky se pořizují s výhledem na dvacet, pětadvacet let. Odmítám tvrzení, že by si vojáci vymýšleli sci-fi, my jsme to udělali velmi poctivě. Musíme se na to dívat tak, že vrtulníky musíme být schopni nasadit za pět, deset, patnáct let," řekl Bečvář s tím, že nelze kupovat vrtulník naplňující pouze podmínky soudobého boje.

Vrtulníky, které armáda požaduje, jsou podle Bečváře na trhu k sehnání. "Bude to otázka výběrového řízení," uvedl generál. V minulosti se mezi favority dostal americký vrtulník UH-1Y Venom od zbrojovky Bell a stroj AW139M, který vyrábí italská firma Leonardo Helicopters, dříve známá jako AgustaWestland.

Nové vrtulníky mají letectvo zbavit závislosti na ruských náhradních dílech. I když letecké opravny v Malešicích pro udržení bojeschopnosti českých vrtulníků podle Bečváře dělají maximum, letectvo je stále "v zajetí" ruských dodavatelů. A to v situaci, kdy Rusko samotné definuje Severoatlantickou alianci, jímž je Česko členem, jako protivníka.

Věcný problém s radary není, věří Bečvář

Jednodušší než s vrtulníky je podle Bečváře otázka pořízení osmi mobilních třídimenzionálních armádních radarů od izraelské zbrojovky IAI Elta. Tendr sice nyní také fakticky stojí, je už ovšem odklepnutý. "Jsem přesvědčený, že věcný problém s radary není a že je otázka týdnů, než materiál půjde k podpisu," věří Bečvář.

Armáda už má naplánovanou i podobu a lokalitu zkoušek nových radarů, které mají zajistit střežení vzdušného prostoru kromě jeho nejvyšší vrstvy, kterou monitorují dva páteřní radary protivzdušné obrany NATO.

To, že radary fungují trojrozměrně, znamená, že zaznamenávají šikmou dálku, azimut i výšku cíle. Čeští vojáci dosud na staré technice ze sovětských dob musejí některé úkony počítat manuálně a spojovat data z radarů a radarových výškoměrů.

Ministryně obrany Karla Šlechtová nechala zakázku na radary po svém nástupu do funkce přezkoumat. Kontrakt podle jejích slov narazil u Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle Šlechtové nyní nelze certifikovat propojitelnost radarů se systémy NATO. Ministryně si proto vyžádala nový posudek i stanovisko advokátů ke smlouvě jako takové.