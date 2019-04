Útočníci Feriho nepobodali, záda si rozřízl o parapet, zjistil státní zástupce

Řeznou ránu na zádech způsobil poslanci Dominiku Ferimu (TOP 09) při potyčce na Uherskohradišťsku parapet. Serveru iRozhlas.cz to řekl dozorující státní zástupce Tomáš Pindur. Feri nevyloučil, že si záda zranil o budovu, když ho při ochutnávce vín v Boršicích napadli dva muži. Nikdo zatím nebyl obviněn.

Dvaadvacetiletý opoziční politik byl po napadení převezen s řeznou ranou na zádech do nemocnice v Uherském Hradišti, odkud ho zdravotníci po ošetření propustili. "Od počátku je zřejmé, že nešlo o žádný nůž, nebo skleničku, nějaký útok zezadu. To bylo vyloučeno hned na počátku, při prvotním šetření. Bylo to o parapet," řekl serveru Pindur.

Podle Feriho je to možné. "Říkal jsem od začátku, že to mohlo být i o nějaký hromosvod, něco na té budově," řekl serveru. Doplnil ale, že sám si přesně nepamatuje, co ho na zádech při napadení zranilo. "Protože mě nejvíc bolely ty rány na hlavě, takže já jsem vůbec nevnímal, že mám rozříznutá záda. Na to jsem byl až zpětně upozorněn," uvedl.

Dva muži podle policie v neděli kolem 17:00 poslance napadli na veřejném prostranství. Údajně padly i rasistické nadávky. Feri má z otcovy strany předky v Etiopii. Podezřelí z útoku jsou podle policie muži z Uherskohradišťska ve věku 25 a 48 let.

Policie zjišťuje, zda nebyly spáchány trestné činy výtržnictví, násilí proti úřední osobě a ublížení na zdraví. Policejní mluvčí Monika Kozumplíková v pondělí řekla, že podle dosud zjištěných informací se jednalo o potyčku související zejména s vypitým alkoholem.