Rodina si koupila pozemek s chatou u Brněnské přehrady. O víkendech tam jezdit nesmíte, rozhodl soud

před 13 hodinami

Manželé Grimmovi v 80. letech odešli do Německa. Než se z emigrace vrátili, jejich pozemek, na němž mají postavenou chatu, propadl státu. Rozhodli se jej znovu koupit, jenže jako občanům cizího státu jim to zákon neumožňoval. Dohodli se tak se sousední rodinou Mrtvých, která pak pozemek Grimmovým přeprodala. Když se však rozhodli chatu zrekonstruovat, rodiny se dostaly do sporu o užívání příjezdové cesty, která vede přes pozemek Mrtvých. Soud nakonec rozhodl, že ji Grimmovi užívat mohou, ale pouze ve všední dny, tedy ne o víkendu a ve svátcích, kdy na chatu jezdí.

Brno – Manželé Grimmovi sice vlastní pozemek s chatou u Brněnské přehrady, hrozí jim ale, že se na ni o víkendech nedostanou. Městský soud v Brně jim totiž povolil užívat příjezdovou cestu, o niž vedou spor se sousedy, jen ve všední dny. Ve středu kauzu projednával odvolací krajský soud a ukázalo se, že dlouholetý spor může skončit dohodou – druhá strana totiž krátce poté, co se o případ začal deník Aktuálně.cz zajímat, navrhla smírné řešení.

"Zřizuje se právo nezbytné cesty spočívající v neomezeném právu průchodu a průjezdu vozidly o hmotnosti 3,5 tuny ve všední dny," napsal v prosinci 2015 v rozsudku soudce Jan Sedláček s tím, že Grimmovi mají rodině Mrtvých, kteří cestu vlastní, zaplatit 115 tisíc za její užívání. Soud tak rozhodl i přes to, že původně rodině umožňovalo přístup k pozemku věcné břemeno zapsané v katastru.

Podle právníka Grimmových Pavla France jde o absurdní situaci, rozhodnutí soudu označil za nestandardní. "A platilo by to i v případě, že by na chatě už byli. Podle soudního rozhodnutí by z pozemku nesměli po cestě ani odjet, což je absurdní," dodává právník. "V tuto chvíli na pozemek mohou, protože Krajský soud jim uznal předběžné opatření," říká Franc.

Vše začalo tím, že matka Milady Grimmové koupila od rodiny Mrtvých na konci 70. let část pozemku u Brněnské přehrady na Sokoláku, na kterém následně postavila chatu. Matka pozemek převedla na dceru a chatu nechala napsanou na sebe.

Milada Grimmová však s manželem v 80. letech utekli do Německa, kde žena pracovala jako gynekoložka a její muž v antikvariátu. A nakonec se vzdali i československého občanství, aby mohli v Německu začít podnikat.

Když se manželé po pádu komunismu vrátili, zjistili, že pozemek pod chatou propadl státu a Brno jej prodává. "Ten pozemek s chatou nemohli koupit od brněnského magistrátu kvůli tomu, že byli cizí státní příslušníci," říká advokát Pavel Franc, který rodinu zastupuje. Ze stejného důvodu se o nemovitost nemohli přihlásit ani v restituci. Grimmovi se proto znovu dohodli s rodinou Mrtvých, aby za ně pozemek od města odkoupili a pak jim ho přeprodali. To se také stalo.

Problém nastal ve chvíli, kdy se Grimmovi rozhodli chatu zrekonstruovat. Katastr nemovitostí totiž zrušil věcné břemeno, které téměř 40 let rodině umožňovalo cestu používat.

"Přijde nám absurdní, abychom – když o víkendu přijedeme 600 kilometrů – na svůj pozemek po rozhodnutí soudu nemohli, i když věcné břemeno v minulosti platilo," dodává Grimmová.

Mimosoudní dohoda původně nevyšla

Grimmovi se s Mrtvými pokusili dohodnout mimosoudně, což potvrzuje i syn paní Mrtvé Bohuslav Musil. Po Grimmových tehdy chtěli 350 tisíc, aby jim umožnili cestu používat. "V té době jsme ale na to prostě neměli," tvrdí ale Milada Grimmová. "Nabídli jsme jim, že to můžeme vyřešit, nakonec to ale nevyšlo," řekl krátce Musil s tím, že se k ničemu dalšímu nebude vyjadřovat, protože to podle něj může celé situaci jenom uškodit.

Spor se tak dostal až k brněnskému městskému soudu a soudce Sedláček rozhodl, že Grimmovi mohou příjezdovou cestu používat pouze v pracovní dny.

"Máte skoro 40 let cestu a máte s tou rodinou dohodnuté, že tam smíte jezdit a chodit. A nyní soud rozhoduje takhle? Soud si navíc musí uvědomit, jak bude veřejnost vnímat jejich rozhodování, což před časem prohlásil Ústavní soud," dodává advokát Franc.

Kauza nakonec po letech tahanic může skončit smírem. Případ ve středu projednával Krajský soud v Brně a rodina Mrtvých navrhla, že Grimmovým odprodá další část pozemku, přes nějž by mohli k chatě jezdit. Grimmovi s návrhem, k němuž se po sedmiletých soudních tahanicích dostali, předběžně souhlasili.

autor: Lukáš Prchal