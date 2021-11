Usmíří se? Hayato Okamura popsal první setkání s bratrem ve sněmovně

Plynovodem Jamal z Ruska neproudí do Německa žádný plyn. S odkazem na údaje německého provozovatele plynovodní sítě Gascade to dnes uvedla agentura Reuters. V sobotu se směr toku znovu obrátil ze západu na východ, než se zastavil úplně. Podobná situace nastala už v minulém týdnu a trvala několik dnů. Žádné problémy to ale nezpůsobilo. Cena plynu se dnes přechodně zvýšila až o deset procent, než začala znovu klesat.

Ze zprávy Reuters není jasné, zda je obrácený tok plynu v potrubí něčím výjimečný, anebo zda je to normální jev, který se odvíjí od smluv uzavřených mezi jednotlivými státy EU. Na nedostatek plynu si totiž nikdo z odběratelů dosud nestěžoval.

Některé východoevropské země kvůli neshodám s Moskvou nenakupují plyn přímo z Ruska, ale prostřednictvím kontraktů s jinými státy. Podle dřívějších informací ruské agentury Interfax stojí za obráceným tokem plynovodu Jamal právě tyto takzvané reverzní kontrakty. Jejich označení je odvozeno od toho, že plyn od Ruska nakoupí západoevropské podniky a ty jej následně posílají zpátky na východ do zemí, které z politických důvodů nechtějí nakupovat přímo od Ruska.