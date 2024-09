Prezidenti Česka a Slovenska spustili v americké Iowě orloj inspirovaný tím pražským

Ve městě Cedar Rapids v Iowě český prezident Petr Pavel a slovenský prezident Peter Pellegrini slavnostně spustili rekonstruovanou hodinovou věž inspirovanou pražským orlojem. Oba prezidenti také společně navštívili místní Národní česko-slovenské muzeum a knihovnu, které letos slaví 50 let od svého vzniku.

Český a slovenský prezident společně muzeum navštívili naposledy v roce 1995, kdy se zde potkali Václav Havel a Michal Kováč společně s tehdejším americkým prezidentem Billem Clintonem. Tentokrát USA zastoupila guvernérka státu Iowa Kim Reynoldsová.

Pavel ve svém projevu poblahopřál muzeu k 50. výročí. Orloj je podle něj symbolem silných kulturních vazeb mezi oběma zeměmi, vztahy jsou podle něj excelentní. "Nikdy bychom neměli zapomínat odkud jsme přišli, a především bychom se měli všichni dívat dopředu a budovat lepší budoucnost," prohlásil. Následně řekl, že orloj považuje za symbol státnosti a toho, jak si migranti v USA museli těžce prošlapávat cestu.

Podle Pellegriniho se za téměř 30 let od poslední návštěvy českého a slovenského prezidenta v Cedar Rapids hodně změnilo. "Jedna věc ale zůstává, stojíme tu společně jako dobří přátelé a dobří spojenci," řekl. Slovensko je podle něj vděčné za to, že se Spojené státy staly novým domovem mnoha Slováků a přijaly rozmanitost. "Jsem vděčný a dojatý, že Slovensko nadále tvoří důležitou část vašich příběhů a vaší identity," dodal ke krajanům.

Orloj měl být odhalen přesně v poledne místního času (19:00 SELČ), nakonec se tak kvůli zpoždění v programu stalo o necelou hodinu později. Podobně jako pražský orloj obsahuje 12 postav. Každá z nich má reprezentovat konkrétní příběh českých a slovenských přistěhovalců, kteří do USA přišli na přelomu 19. a 20. století.

Autorem figur je slovenský umělec Andrej Haršány. Šest z nich ukazuje typické profese, je zde například řezník či farmář. Druhá polovina je inspirována běžným životem krajanů, na orloji je tak například figura cvičící Sokolky, dívky v kroji nebo páru tančícího polku. Orloj se rozpohybuje každou hodinu za doprovodu hudby českých skladatelů Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany.

V muzeu si obě hlavy státu prohlédly například knihovnu nebo výstavu V kráse ornamentu, kterou pořádá nadační fond Moravská krása. Expozice prezentuje díla 21 současných českých designérů. Umělci se volně inspirovali lidovou kulturou, je mezi nimi například fotografka Alžběta Jungrová či módní návrhářka Cindy Kutíková.

"Překvapila mě bohatost té expozice, protože je to opravdu největší muzeum tohoto druhu v severní Americe," řekl Pavel novinářům. Stálo by podle něj za to, aby se o spolupráci s ním zajímala česká muzea.

Pavel v Cedar Rapids zakončil svou týdenní návštěvu Spojených států. Do Prahy se vrátí v sobotu dopoledne.

