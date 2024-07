Česku po revoluci a vstupu do unie chybí větší cíl, soudí prezident Petr Pavel

Český sen jako takový ještě musíme najít, jakmile jsme dosáhli svobody po roce 1989 a vstoupili do Evropské unie, začal nám chybět další cíl, řekl v pondělí prezident Petr Pavel na zahájení setkání mladých inovátorů s názvem Moonshot Young Leaders Camp. Je podle něj také důležité, aby si nový cíl osvojila celá společnost a šla za ním. Setkání se koná podruhé a pořádá ho hnutí Moonshot Platform.

Program pětidenního kempu zahájila diskuse s prezidentem Pavlem v Lobkovickém paláci v areálu Pražského hradu. Na otázku, jestli existuje něco jako český sen, prezident odpověděl "italské dolce far niente" (sladké nicnedělání). "Myslím, že všichni sníme o dobrém životě, dobré práci, o běžných věcech, ale domnívám se, že český sen jako takový ještě musíme najít," řekl Pavel.

Po pádu komunistického režimu v roce 1989 podle něj lidé v Česku cítili příležitost, ať už k lepší práci nebo k získání svobody. "Jakmile jsme toho dosáhli, všeho, za čím jsme mířili, připojili se do Evropské unie, do NATO, už tu nebyl žádný další krok, další cíl. Řekl bych, že teď musíme určit vlastní český příběh, co je náš další cíl. A poté najít cestu, aby si onen cíl osvojila celá společnost a šla za ním," dodal Pavel.

Pavel uvedl, že se politici nemohou řídit pouze veřejným míněním, protože je založené na emocích. "Někdy člověk musí říct lidem 'tohle není správně, věřím, že se na to musíme dívat z jiného úhlu'," řekl prezident. Dodal, že když si vybíral lidi do týmu, hledal takové, kteří mají odvahu mu říkat vlastní pohled na věci. "Také je pro mě důležité, aby byli chytří, přátelští, otevření a měli podobné hodnoty jako já," dodal.

Setkání Moonshot Young Leaders Camp se zaměřuje na rozvoj vůdčích schopností mladých lídrů a inovátorů, aby jim pomohl čelit výzvám udržitelného rozvoje a zlepšovat jejich komunity. Setkání se letos účastní asi 70 mladých inovátorů a 30 zahraničních i českých mentorů. Program zahrnuje diskuse a workshopy, kromě Prahy se uskuteční také na zámku v Nelahozevsi, odkud se vlakem účastníci přesunou na Ostravsko, kde vybraní mentoři vystoupí na fóru Meltingpot na festivalu Colours of Ostrava. První ročník Moonshot Young Leaders Camp se uskutečnil v květnu 2023 ve Spojených státech.