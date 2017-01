Úředník ministerstva kultury se zajímal o video s Forejtem. Herman si ho pozval na kobereček

před 1 hodinou

Referent ministerstva kultury Martin Černý se setkal s lidmi, kteří prodávali kompromitující video s bývalým šéfem hradního protokolu Jindřichem Forejtem. Úředníka si poté, co informaci zveřejnil Seznam.cz, pozval na kobereček ministr Daniel Herman a požadoval vysvětlení. Dalším působením Černého na ministerstvu se nyní budou zabývat jeho nadřízení, řekla Aktuálně.cz mluvčí resortu Simona Cigánková.

Referent Černý se podle Seznamu.cz s prodejci kompromitující nahrávky sešel a slíbil jim, že video dostane do oběhu. "Byl to ode mě kalkul, protože oni by mi to video jinak neukázali," řekl Černý pro server. Zjištění překvapilo i samotného ministra, který slíbil úředníkovo počínání vyšetřit.

"Další působení pana Černého na ministerstvu kultury, i s ohledem na platný služebný zákon, bude dále řešit jeho nadřízený ve spolupráci se státním tajemníkem. Ministr kultury se od těchto nechutných diskreditačních praktik rezolutně distancuje," doplnila Cigánková.

Černý se k případu už nechce vyjadřovat. "Řešili jsme to včera v práci, pokud něco chcete, ozvěte se tiskové mluvčí na ministerstvu," oznámil Aktuálně.cz.

Nové zjištění je o to citlivější, že Herman měl před vypuknutím Forejtovy aféry s Hradem spor o státní vyznamenání pro jeho strýce Jiřího Bradyho. To mělo být zrušeno poté, co se ministr sešel s tibetským duchovním vůdcem dalajlámou.

autor: Jakub Zelenka