Spolek se brání pokutě za propagaci filmu a knihy o Babišovi. Je to absurdní, říká Patočka

Brno - Spolek Svoboda projevu podal správní žalobu k soudu proti pokutě 27 tisíc korun, kterou mu loni za zapojení do volební kampaně bez předchozí registrace udělil Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

"Pokutu považuje za absurdní," řekl za spolek novinář a bývalý člen ČSSD Jakub Patočka. Spolek propagoval v debatách i inzerátech film Selský rozum a knihu Žlutý baron, které před volbami mířily proti současnému premiérovi a lídrovi hnutí ANO Andreji Babišovi.

Jakmile soud správní žalobu rozhodne, podá Patočka žalobu na Babiše za poškozování dobrého jména novinářů z Deníku Referendum, jehož je šéfredaktorem. Knihu Žlutý baron psal on a jeho kolegyně z redakce Zuzana Vlasatá. "Andrej Babiš všude říkal, že je to kampaň a některá místa jsou vylhaná. Budu chtít omluvu, protože nemůže tímto způsobem znevažovat novinářskou práci. Co jsme napsali, to je pravda," dodal Patočka.

Podle Patočky spolek Svoboda projevu pokutu udělenou dohledovým úřadem zaplatil. "Museli jsme to zaplatit, abysme neprováděli nějakou občanskou neposlušnost. Dostali jsme na to účelovou dotaci od Nadačního fondu na podporu nezávislé žurnalistiky, který spolu s námi považuje rozhodnutí úřadu za neoprávněné a skandální," řekl Patočka.

Podle něj je to zásah do svobody a novinářské práce. "Pokud by měl úřad bránit novinářům k tomu, aby propagovali práci s ohledem na to, zda jsou, nebo nejsou volby, je to zásadní omezení novinářské práce a její propagace," uvedl Patočka.

Hudeček řekl, že úřadu nešlo o knihu nebo film a jejich obsah, ale o to, že spolek nebyl registrovaný. Přesto ve stovkách inzerátů a desítkách debat propagoval obě díla, která mířila proti kandidujícímu politikovi, takže mohli být na jejich základě ovlivněni voliči. Z toho důvodu se měl podle Hudečka registrovat. Pokud by spolek na zvláštním seznamu byl, úřad by nic neřešil, pouze by dohlédl na splnění limitu 1,8 milionu korun.

Podle Patočky se každý novinář snaží, aby si jeho práci přečetlo co nejvíce lidí. "Strávili jsme na tom roky práce a žádný úřad nemá právo tomu učinit přítrž, taková šikana novinářů je nepřípustná," doplnil Patočka, který považuje za absurdní výklad, že by se novináři měli registrovat jako třetí osoby.