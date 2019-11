Hamáček: Seznam sirotků jsem dostal. Ale nebyly to děti žijící pod plachtou z igelitu

Nemám požadavky na věk, ani národnost, řekl ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček k seznamu sirotků z řeckých táborů, který mají Řekové vyhotovit. Zároveň ale potvrdil, že platí, co už řekl: pokud by se jednalo třeba o čtyřicítku 17letých Afghánců či Pákistánců, Česko je nepřijme. Na dotaz, zda by tedy souhlasil s přijetím mladších uprchlíků, jednoznačně neodpověděl.

Na otázku, jak se staví k přijetí několika sirotků z řeckých uprchlických táborů, odpovídali sociální demokraté ve sněmovně takřka jednotně: je nutné se zeptat našeho předsedy Jana Hamáčka, který má coby ministr vnitra nejvíce informací. Při úterní debatě o sirotcích ve sněmovně však Hamáček chyběl. Redaktoři Aktuálně.cz a Hospodářských novin jej proto oslovili hned, jak se ve středu na jednání sněmovny objevil.

"Ale já už jsem k tomu všechno řekl, jestliže Řekové žádají o relokaci nezletilých bez doprovodu, ať mně pošlou seznam," byla první slova Hamáčka s tím, že víc k tomu nemá co říci. Po následných dotazech trval na tom, že problém není rozhodně v něm, ale právě u Řeků.

Konkrétní podmínky neexistují

Ministr vnitra odmítl konkretizovat, jaké podmínky by nezletilí v táborech museli splňovat, aby Česko s jejich přijetím souhlasilo. Říká, že žádné podmínky nemá. Přitom například zakladatel iniciativy Češi pomáhají Jaroslav Miko, stejně jako europoslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová, tvrdí, že Hamáček dostal od Řeků konkrétní seznam sirotků. A odmítl jej podle nich kvůli tomu, že nesplňoval jeho požadavky.

"My jsme mu v minulosti dali seznam 14 dětí z jednoho zařízení, z nichž žádnému nebylo přes 12 let. Některým dětem bylo šest let nebo osm let a neměly žádné rodiče. V seznamu byly kromě malých syrských dětí také děti z Afghánistánu, Palestiny a jedno z Konga. Byly to opravdu malé děti pod dvanáct let a jemu vadilo, že tam nejsou jen syrské děti. Klidně tyto děti mohl vzít, prokazatelně neměly rodiče a neměli o ně zájem ani žádní příbuzní," tvrdil Miko před několika dny v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

"Jediný seznam, který jsem dostal, byl seznam, který mi přinesla paní Šojdrová z nějakého útulku, který navštívila," oponuje však Hamáček. "To byl ale seznam klientů jednoho zařízení, to nebyly děti, které jsou někde v táboře pod igelitovou plachtou. Na tom seznamu byly dvě syrské děti, tuším ve věku šesti let, když jsem vznesl dotaz, jak to s nimi je, tak mi bylo řečeno, že jsou to děti, které jsou v systému péče řecké strany, chodí do školy, nebo do školky, učí se řecky. Rozhodně řecká strana nepředpokládá, že by je dala k relokaci. Plus tam byly děti například z Maroka. To je jediný seznam, který jsem dostal," opakoval šéf ČSSD.

Dodal, že není jeho úkolem jezdit po uprchlických táborech v Řecku a hledat tam nějaké děti. "To přece musejí udělat Řekové. Oni chtějí s něčím pomoci, tak ať nám to pošlou. Ať pošlou seznam a já ho předám našim bezpečnostním složkám. Pokud tento seznam nejsou schopni poslat, tak potom se ptám, proč celá tato debata vznikla," řekl.

Na dotaz, zda může tedy seznam obsahovat děti a mladistvé různého věku a národnosti, odpověděl neurčitě. "Já jsem požádal o seznam. Až přijde, tak se oněm můžeme bavit," řekl. A na další dotaz, co udělá, když děti budou mít vyšší věk, sdělil, že v minulosti poslal požadavek na syrské děti do deseti let. "A byl jsem za to kritizován. Rok mi na to Řekové neodpověděli. Pokud řecká strana o něco žádá, tak ať napíší do seznamu čtyřicet jmen a my s těmi jmény budeme pracovat," uvedl s tím, že chce znát například jejich osobní údaje a další věci.

17leté odmítnu

Posléze však připustil, že pokud by seznam obsahoval jména dětí, které brzy dosáhnou plnoletosti, těžko by souhlasil s jejich dočasným pobytem v Česku. "Pokud na tom seznamu bude čtyřicet 17letých Afghánců a Pákistánců, tak to je z mého pohledu takové bezpečnostní riziko, které já nejsem ochotný podstoupit. Pokud to udělám, půlka bude starší osmnácti let, protože budou lhát o svém věku, a těch čtyřicet lidí je během týdne v Německu," prohlásil Hamáček.

Jaký věk je pro něj ještě akceptovatelný, neupřesnil. "Já neříkám žádné hranice. Já chci vědět, co řecká strana po nás chce," odpověděl.

A znovu zopakoval, že není "monstrum", které chce nechat umírat děti. "Ale problém je, že paní Šojdrová tady vytvořila příběh syrských sirotků ve věku osm let, kteří umírají v uprchlických táborech, což je samozřejmě nesmysl. Ten problém je u nezletilých bez doprovodu ve věku čtrnáct plus. V Řecku nikdo nenechá sedmileté dítě bez dozoru v uprchlickém táboru. To je nesmysl. Buď tam mají své rodiče, rodinu, nebo jsou v nějakém systému," trvá na svém Hamáček.

Sněmovna řešit sirotky odmítla

Část opozičních poslanců se v úterý snažila prosadit, aby sněmovna projednala zmiňovanou komunikaci mezi Hamáčkem a Řeky. Návrh však neprošel - kromě naprosté většiny sociálních demokratů nezvedli ruku ani zástupci komunistů, SPD a v drtivé většině ani hnutí ANO. Nejhlasitěji proti sirotkům vystupoval předseda SPD Tomio Okamura, podle kterého má Česko pomáhat vlastním dětem na ulici.

Naopak pro přijetí se nejvíce vyslovovali poslanci z KDU-ČSL, STAN a TOP 09, kteří mimo jiné tvrdili, že Česko se snaží pomáhat i vlastním dětem. "Váš projev je projev bezcitnosti a zbabělosti. Vy se bojíte 40 dětí? Opravdu si myslíte, že Česká republika není schopná pomoct pár dětem? Opravdu jste tak slabý? Opravdu je tak slabá Česká republika? To je bezpečnostní riziko České republiky? Kdybyste byl alespoň statečný, ale vy jste jenom zbabělý a hrajete na strach lidí," vzkázal Okamurovi předseda poslaneckého klubu KDU - ČSL Jan Bartošek.