Z vězení vás nepropustíme, nepolepšil jste se, uslyšel už podruhé recidivista Tušl

Dezinformátor, podvodník a násilník Patrik Tušl se podle zjištění Aktuálně.cz snažil znovu dostat z vězení. Požádal o podmíněné propuštění. Nepodařilo se mu však soud přesvědčit, že si ho zaslouží. Zůstal proto za mřížemi. Recidivista si za několik trestných činů odpykává necelé dva roky za mřížemi.

Patrik Tušl je za mřížemi od srpna 2022, kdy ho soud poslal do vazby. Tehdy ho policie čerstvě stíhala kvůli podněcování k nenávisti vůči Ukrajincům. Od té doby ho soudy potrestaly za další skutky, naposledy v jeho neprospěch padl rozsudek za poškození věřitele. Ukrýval peníze před lidmi, kterým dlužil.

Většinu trestu strávil ve věznici v Ostrově nad Ohří. Právě tam se minulý týden konalo jednání karlovarského soudu, jejž Tušl požádal o propustku z vězení. Obrátil se na něj v únoru. Soud si mezitím vyžádal spis k poslednímu případu, v němž Tušl připravil o peníze věřitele. A minulý týden v úterý rozhodl jasně.

"Soud zamítl žádost odsouzeného o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody," sdělil Aktuálně.cz mluvčí soudu Dalibor Čermák. Tušl se tak po několika desítkách minut jednání vrátil do cely.

Tři podmínky propuštění

V tuto chvíli nejsou jasné konkrétní důvody, proč soud Tušlovi propuštění odepřel. Odůvodnění zamítavého verdiktu se stále píše. Sám recidivista se ho pochopitelně přímo na místě dozvěděl. Soud při vyřizování takových žádostí vychází z několika klíčových zásad.

"Ze zákona jsou dány tři podmínky pro vyhovění žádosti, a to vykonání určité části trestu, poté polepšení odsouzeného v průběhu trestu a nakonec perspektiva budoucího života bez páchání trestné činnosti," popsal mluvčí Čermák. Pokud chce odsouzený na svobodu, musí vyhovět všem třem.

Za mřížemi už je Tušl dostatečně dlouho, má za sebou výrazně více než polovinu trestu. Neobstál ale ve zbývajících dvou podmínkách. Neprojevil dostatečnou sebereflexi. U recidivistů je pak nejvíce obvyklé, že soudy jsou nanejvýš nedůvěřivé v jejich bezúhonný život na svobodě.

"Odsouzený podal stížnost," podotkl mluvčí Čermák. Tušlovou žádostí se tak bude zabývat ještě odvolací Krajský soud v Plzni, mohl by se k tomu dostat během prázdnin. Stížnost nemá odkladný účinek. Na svobodu se chtěl Tušl dostat už loni na jaře, ale oba zmíněné soudy jeho tehdejší žádost zamítly.

Vybízel k násilí i vyhrožoval

"To video mi přijde vtipný. Nechápu, proč jsem kvůli tomu vězněný. Je to opravdu kvůli tomu videu?" ptal se Tušl předloni v říjnu u kladenského soudu, jenž ho poprvé v jeho životě poslal do vězení. Tušl dostal deset měsíců za to, že na sociálních sítích šířil video, v němž s kolegou Tomášem Čermákem vybízel k násilí vůči Ukrajincům.

Od té doby ho soudy pravomocně potrestaly v dalších třech kauzách. Nejprve to bylo nebezpečné pronásledování šéfa České lékařské komory Milana Kubka, biologa Jaroslava Flegra a imunologa Václava Hořejšího kvůli tomu, že hájili očkování proti covidu-19 a vládní restrikce proti šíření nemoci.

Potom přišel rozsudek za to, že vydíral ženu, aby přestala upozorňovat na jeho dezinformace. Součástí toho byl i trest kvůli vyhrožování strážníkovi městské policie, který ho v MHD v období pandemie vyzval, aby si nasadil roušku. Tušl druhý den přišel na služebnu, kde křičel, že ho "rozseká do sra**k".

V dubnu padl u Obvodního soudu pro Prahu 9 poslední trest, Tušl dostal 23 měsíců za zmíněné poškození věřitele. Trest zahrnoval všechny předchozí delikty. "Měl přijímat platby přes cizí účty, aby přijaté prostředky nebyly rozděleny mezi jeho věřitele," popsala už dříve Aktuálně.cz šéfžalobkyně v Praze 9 Jitka Rybenská. Šlo o 130 tisíc korun.