Dva miliony Čechů si polepší. Dostanou víc, než by odpovídalo inflaci, tvrdí ekonom

Více než dva miliony penzistů si od ledna polepší. Důchody jim porostou výrazně rychleji než letos. Vyplývá to z propočtů Národní rozpočtové rady.

"Podle našich propočtů to vychází, že by nárůst penzí od ledna mohl být asi 649 korun," říká Michal Hlaváček, analytik Národní rozpočtové rady. Letos v lednu se přitom penze zvyšovaly "jen" o 348 korun.

Z vyjádření ministerstva práce vyplývá, že přesný návrh lednového zvýšení důchodů resort zveřejní tento týden. Od výpočtu rozpočtové rady by se číslo příliš lišit nemuselo, jak naznačil ministr práce Marian Jurečka před několika dny. Průměrná penze by tak vystoupala zhruba na 21 700 korun.

Milan Bednář, ekonom z Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické, tvrdí, že jde o dostatečný nárůst. "Důchodci mají vyšší inflaci, v jejich spotřebním koši je vyšší podíl potravin a ty nyní rostou poměrně dynamicky," připomněl Bednář.

Ekonom Petr Bartoň upozorňuje, že do lednové valorizace se sice zahrnuje roční inflace, nejde ovšem o růst cen od ledna do prosince, ale od loňského července do letošního června. "Na rok 2026 tak budou důchody valorizovány i podle inflace z druhé poloviny roku 2024, která byla vyšší, a tak valorizace bude ještě o něco vyšší, než by odpovídalo jen nárůstu cen za rok 2025," domnívá se Bartoň.

Státní rozpočet musí počítat s tím, že na penze dá stát v příštím roce zhruba o dvacet miliard víc než letos. Podle opozice zvýšení penzí zhruba o 650 korun nebude stačit na pokrytí vyšších životních nákladů. "Není to dostatečné a důstojné," poznamenala předsedkyně poslaneckého klubu Alena Schillerová (ANO).

Opozice už dřív vládu kvůli důchodům torpédovala, když došlo ke změně ve výpočtu a růst penzí se zpomalil. Výdaje na důchody se kvůli extrémně vysoké inflaci neúnosně zvyšovaly a ministři potřebovali tento trend zabrzdit.

Padala slova, že kabinet Petra Fialy okradl důchodce, když v roce 2023 zpomalil nárůst penzí. "Vláda připravila seniora s průměrným důchodem k dnešnímu dni už o více než 31 tisíc korun," řekla Aktuálně.cz Schillerová, která chce vrátit změněnou valorizaci na původní schéma.

Ekonom Milan Bednář tvrdí, že téma by měla vláda lépe vysvětlovat. "Ta komunikace vázla a byla velice špatná. Když se podíváme na data, tak růst průměrného starobního důchodu skutečně pokryl inflaci," říká Bednář.

Za posledních pět let vzrostl průměrný důchod skoro o šest tisíc, aktuálně je zhruba jedenadvacet tisíc korun měsíčně. Ministerstvo práce zdůrazňuje, že důchody jsou plně valorizovány, kupní síla tedy zůstává zachována.

"V minulých letech v době vysoké inflace se zvyšovaly důchody vždy rychleji, než kolik rostly platy. Důchodci tak byli nejchráněnější sociální skupinou proti růstu cen. Inflace okradla všechny ostatní lidi více než důchodce," připomíná ekonom Petr Bartoň.

"Samozřejmě důchody pro některé skupiny obyvatel nejsou vysoké, a pokud bydlí v nájmu a do toho se zdražují potraviny, penzista může mít pochopitelně problém, proto je potřeba tuhle problematiku vysvětlovat citlivě," uzavírá ekonom Bednář z Vysoké školy ekonomické.