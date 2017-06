Tuhý: Média kolem nehody s Krulišem rozjela kampaň. Chlapečka na výstavišti bychom v BMW také svezli

před 35 minutami

Ředitel jihomoravské policie Leoš Tržil, který povolil jízdu hradního protokoláře Vladimíra Kruliše s policistou v supermoderním voze BMW i8, má stále důvěru policejního prezidenta Tomáše Tuhého. Podle něj novináři kolem nehody vytvořili bublinu a rozjeli kampaň. "Jestli máme návštěvu prezidenta a někdo je její součástí a domlouvá program s policií, tak to není standardní vztah. Bylo to součástí návštěvy prezidenta republiky a Kruliš byl součástí doprovodu a protokolu," řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny a Aktuálně.cz šéf policistů Tuhý.

Praha - Policejní prezident Tomáš Tuhý hájí jízdu hradního protokoláře Vladimíra Kruliše služebním supervozem BMW i8. Novináři podle něj kolem incidentu vytvořili bublinu. "Rozehrála se kolem toho velká mediální kampaň," prohlásil v rozhovoru pro Hospodářské noviny a Aktuálně.cz.

"Jestli tady máme návštěvu prezidenta a někdo je její součástí a domlouvá program s policií, není to standardní vztah. Bylo to součástí návštěvy prezidenta a Kruliš byl součástí doprovodu," řekl Tuhý.

Dodal, že pokud projížďka proběhne v rámci prezentace, nejedná se o nic mimořádného. "Jestli v rámci Dnů policie v Letňanech bude na místě BMW i3 - která samozřejmě není taková štika jako i8 - a pokud přijde otec s malým dítětem a ten chlapeček se bude chtít do toho auta posadit a na výstavišti s ním policisté mimo službu udělají okruh, přece je za to nebudu trestat," dodává.

K nehodě supervozu BMW i8 došlo minulé pondělí večer, kdy ve zhruba padesátikilometrové rychlosti Kruliš s policistou, který údajně řídil, sjeli do potoka na kraji Brna. Oba utrpěli vážná zranění a byli převezeni do nemocnice.

Stav policisty podle Tuhého stále není uspokojivý. "Z toho nejhoršího je ale doufejme venku," podotkl s tím, že muže probrali z umělého spánku a vnímá. "Byla jej navštívit jeho rodina. Zamával jim a usmál se na ně," uvedl policejní prezident.

Ředitel jihomoravské policie Leoš Tržil, který jízdu Kruliše s policistou v supermoderním voze povolil, má stále Tuhého důvěru. "Nebudu zpochybňovat práci jihomoravského policejního ředitele na základě zatím nevysvětlených okolností," doplnil policejní prezident s tím, že chce vyčkat až na závěry vyšetřování Generální inspekce bezpečnostních sborů.

"Nevím, jak to proběhlo na Moravě. A jestli tam bude jakákoli pochybnost nebo něco špatného, tak to nebudu zastírat a řeknu to narovinu," odmítl nařčení, že by policie podléhala papalášským manýrám.

Hybridní vůz BMW i8 jihomoravští policisté slavnostně převzali 10. května. Policie ho má zdarma zapůjčený na šest měsíců nebo do najetí 20 tisíc kilometrů. Auto je poháněno benzinovým motorem v kombinaci s elektromotory. Dokáže jet až 250 km/h.

Tuhý nevylučuje ani to, že policie bude i nadále využívat nabídky soukromých firem na testování aut nebo jiných věcí. "Aby mohla policie vyhodnotit kvalitu vozidel, musí tomu předcházet určitá testovací fáze. Takže obecně nevylučuji, že policie i v dalších obdobích bude vozidla různých značek a různých typů využívat pro možnosti testování," říká.