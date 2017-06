Projelo křovím, skončilo předkem v potoce. Hasiči popsali snímky bouraného BMW, ukázat je nechtějí

před 47 minutami

Fotografie havarovaného policejního BMW, ve kterém s policistou seděl zástupce šéfa protokolu Vladimír Kruliš, existují. Vyloučily se tak spekulace o tom, že policie hasičům na místě nehody zakazovala fotit. Podle tiskového mluvčího hasičů Jaroslava Mikošky je ale zveřejňovat nebudou. Nehodu vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která vůz zkoumá. Jihomoravská policie ho měla zapůjčený od společnosti BMW, která automobil po skončení vyšetřování opraví. Zatím však podle PR manažera Davida Haidingera netuší rozsah škod, protože fotografie ani auto nikdo ze společnosti neviděl.

Brno - Tiskový mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška potvrdil, že existují fotografie havarovaného policejního supervozu BMW i8, ve kterém byl s policejním řidičem zástupce šéfa hradního protokolu Vladimír Kruliš. Média několik dní spekulovala o tom, že fotografie z nehody vůbec neexistují. V systému hasičů však fotografie kvůli pojišťovně jsou.

Kromě vyšetřujících orgánů a zasahujících posádek automobil zatím nikdo neviděl. Podle PR manažera BMW Davida Haidingera přesné škody neví ani společnost BMW, která auto policii zapůjčila.

Fotky z nehod policejních vozů nebo celého Integrovaného záchranného sboru se podle mluvčího hasičů téměř nezveřejňují. "Pokud havaruje složka IZS, vždy si zveřejnění fotografií rozhoduje ta složka sama," říká Mikoška.

Některá média informovala o tom, že policie hasiče donutila fotografie z místa nehody smazat, což mluvčí odmítl. "Mám je teď před sebou a listuji si jimi," dodává s tím, že zveřejňovat je nehodlají. Mají je uložené v systému pro pojišťovnu a vyšetřovatele. "Možná si to tam chtěl někdo vyfotit na mobil a bylo mu to zakázáno, ale v systému se nám fotky zapsaly," dodal.

Vzhledem k chybějícím fotografiím se v médiích spekuluje, jak moc je auto nabourané. "Není to tak dramatické, jak se říká. Je to auto nabourané na předek, kterým bylo zajeté v potoce. Nemá ani vymlácená okna a kabina je podle fotek v pořádku. V tuto chvíli nevíme, kde se vzala informace o tom, že najelo do stromu. Kolem je pouze husté křoví, tak spíše projelo jím," popisuje Mikoška, dle kterého není z fotek možné určit, zda je auto pojízdné.

Fotografie havarovaného vozu neviděla ani společnost BMW, tedy vlastník automobilu. "To auto má k dispozici GIBS a je součástí šetření. V momentě, kdy GIBS to šetření ukončí, tak nám ho dá k dispozici, abychom ho vzali do servisu, náš expert se na něj podíval a zhodnotil ty škody. Zatím to neproběhlo, takže rozsah nebo výše škod nejsou známy," sdělil David Haidinger z BMW.

Jízdu povolil policejní ředitel Jihomoravského kraje Leoš Tržil na slavnostní večeři s prezidentem Milošem Zemanem v brněnském hotelu International, přestože podle expertů i zákona by civilista, tedy Kruliš, v policejním voze neměl co dělat.

Brněnská radní Taťána Malá (ANO), která na večeři byla také, viděla, jak Tržil s Krulišem odcházeli přibližně ve čtvrt na deset. Nehoda se stala kolem desáté hodiny večer v Chrlicích na okraji Brna.

Tisková mluvčí záchranky Hedvika Kropáčková informovala o tom, že k nehodě záchranáři dorazili po 14 minutách od zavolání spolujezdce, kterým byl zřejmě Kruliš. Přesný čas jejich příjezdu však není jasný.

Mluvčí hasičů si ani není jistý, kdo byl na místě dřív, zda hasiči, či záchranka. "Sjíždělo se to tam všechno ve velmi krátkých intervalech. Bylo to skoro naráz. Nedokážu tedy říct, jestli už nebyli z auta venku, když jsme přijeli, buď sami, nebo s pomocí záchranky," dodává Mikoška. Hasiči ani nemuseli nikoho z auta vystříhávat. "Sami jsme jej nemuseli nijak poškodit," potvrdil.

Ve 23 hodin však byla již celá ulice oboustranně uzavřená. Pro server Aktuálně.cz to potvrdila tisková mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Lukšová.