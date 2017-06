Pracovitý a oddaný. Zraněný Kruliš je klíčovým mužem Zemanovy kampaně, už jednou mu na Hrad pomohl

před 51 minutami

Vladimír Kruliš není jen hradním protokolářem, ale hlavně organizátorem výjezdů Miloše Zemana do českých regionů. Lidé z prezidentova okolí jej uznávají jako schopného marketingového odborníka, který se zasloužil o Zemanův úspěch v přímé prezidentské volbě a který je i reálným šéfem jeho kampaně pro volby v příštím roce. Pondělní havárie policejního vozu, při které se Kruliš vážně zranil, tak může mít pro Zemana vážnější důsledky, než se zdá.

Praha - Na první pohled jako by do úzkého kruhu kolem Miloše Zemana nepatřil. Mezi figury, jako jsou Vratislav Mynář, Martin Nejedlý nebo Zdeněk Zbytek, nezapadá nejen svým mladším věkem. Přesto Vladimír Kruliš sehrál klíčovou roli při Zemanově politickém návratu a vítězství v prezidentských volbách před čtyřmi lety. Pokud by se po vážném zranění, které utrpěl při pondělní nehodě policejního sporťáku, nemohl vrátit do hradního týmu, pro Zemana by to byla těžká ztráta.

Zdroje z prezidentova okolí se shodují, že v Krulišovi, jenž je zástupcem šéfa hradního protokolu a dosud měl na starosti frekventované výjezdy hlavy státu do krajů, má Zeman oddaného, pracovitého a schopného manažera. "Měl jsem ho vždycky za šikovného a slušného člověka," řekl jeden z prezidentových poradců. "Je aktivní, perspektivní, umí marketing," přidává se jeden z funkcionářů Strany práv občanů (SPO), který rovněž nechtěl být jmenován.

Právě pětatřicetiletý usměvavý protokolář byl dosud také skutečným hlavním stratégem Zemanovy kampaně a stejnou roli měl sehrát i při obhajobě funkce v příštím roce - přestože volební tým formálně vede prezidentova manželka Ivana.

Počátky Krulišovy služby pro Zemana spadají do období jeho vysokoškolských studií. V prvním ročníku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde studoval Fakultu multimediálních komunikací, prošel jakýmsi zemanovským uhranutím. Tehdejší vysloužilý premiér za ČSSD, kterého čekal po neúspěchu v prvním pokusu o prezidentskou volbu důchod na Vysočině, jej nadchl, když na přednášce mluvil spatra. "Tehdy jsem si řekl: Tomuhle člověku bych chtěl pomáhat," popsal Kruliš v roce 2012 pro MF Dnes.

Sen se mu splnil o několik let později, kdy dostal příležitost asistovat při Zemanově politické resuscitaci. Jistě není náhoda, že Kruliš - stejně jako mnozí další z původního jádra Zemanovců - vyšel ze Zlínského kraje, dodnes nejsilnější základny SPO. Právě s tímto regionem jsou spojeny také další známé tváře jako Mynář, Nejedlý nebo bývalý šéf JZD Slušovice František Čuba.

Už od mládí se Kruliš projevoval jako snaživý a cílevědomý typ. "Myslím, že to bylo pro nás velmi přínosné. Hlavně proto, že jsme se naučili jednat s lidmi, ptát se, motivovat partnera v rozhovoru," vykládal v deníku Právo jako brněnský gymnazista, když se spolužáky přivezl z Německa cenu za zpracování ekologického tématu pro jeden z tamních deníků. Raději než novinařině se už tehdy chtěl věnovat marketingu nebo managementu.

Nikdy neměl problém zvládat víc činností naráz. Kromě denního studia ve Zlíně například dál pracoval ve svém bývalém gymnáziu jako správce sítí, učitel a PR manažer. Později když vedl vlastní reklamní agenturu Studio reklamy, zase současně vyučoval a staral se o IT na zlínské Vyšší odborné škole filmové.

Ještě během studií Kruliš prokázal talent pro organizování akcí a jejich náležitý "prodej" veřejnosti. Odborník na online reklamu Štěpán Prachař dodnes vzpomíná, jak pod ním v roce 2003 pomáhal při zajišťování soutěže studentské královny krásy Miss Academia, kterou pořádá Univerzita Tomáše Bati. "Je to člověk, který když vejde do místnosti, tak se rozsvítí," popisuje Krulišův energický naturel. Dodejme, že o rok později už Kruliš soutěž vedl jako ředitel.

Pomohl Zemanovi ke zvolení

Zkušenosti z teorie, pořádání akcí a vedení reklamní agentury Kruliš zužitkoval v prezidentské kampani před přímou volbou v roce 2013. Nejdříve tím, že sbíral podpisy pod petici za přímou volbu, zajistil potřebných 50 tisíc podpisů a následně jako hlavní manažer kampaně pomohl Zemanovi k vítězství nad hlavním soupeřem Karlem Schwarzenbergem.

Jeho kandidát měl přitom proti sobě většinu médií a neměl silnou podporu od žádné z politických stran. Krulišovi se však vyplatila sázka na přímý kontakt s lidmi, především mimo hlavní město. "Vláďa se hodně zasloužil o to, že Zeman je tam, kde je," dodává k tomu jeho někdejší učitel Prachař.

To, co se Krulišovi podařilo se Zemanem, nicméně nedokázal zopakovat s prezidentovou stranou. SPO před čtyřmi lety nepřekročila pětiprocentní kvorum pro vstup do Poslanecké sněmovny a výrazně neprorazila ani v krajských či komunálních volbách. Největším úspěchem strany je pár senátorských křesel.

Až do pondělní nehody neměl Kruliš u veřejnosti žádný škraloup, na rozdíl od některých dalších Zemanových lidí z Hradu. Před havárií na sebe upoutal větší pozornost jen jednou, když po Zemanově nástupu do funkce vyšlo najevo, že má poměr s prezidentovou dcerou Kateřinou. Vztah, který byl vděčným soustem pro bulvár, ale vydržel jen pár měsíců.

Rozchod s Kateřinou Zemanovou nemusel Kruliše trápit. O zájem ze strany žen prý nikdy neměl nouzi. K jeho životnímu stylu patřilo vybrané oblečení, švýcarské hodinky nebo také vlastní kabriolet. Zájem o adrenalinovou projížďku sportovním BMW jeho známé nepřekvapil. "Každý mladý aktivní muž má zájem o rychlá auta nebo motorky," poznamenal k tomu jeden z jeho známých z vedení zlínské SPO.

V roce 2014 nastoupil Kruliš na Hrad do prezidentova protokolu. Po odchodu Jindřicha Forejta z pozice hlavního ceremoniáře loni v prosinci se dokonce uvažovalo, že by novým ředitelem příslušného odboru mohl být právě Kruliš, nakonec ale rozhodlo, že se osvědčil jako šéf domácího programu prezidenta a dál bude organizovat Zemanovy výjezdy do krajů. Staronovým šéfem protokolu se stal Miroslav Sklenář.