Pokud Kruliš neřídil, bude to přestupek. Důležité je, jestli jízdu schválili, míní exšéf GIBS Bílek

Podle bývalého šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů Ivana Bílka bude v případě havárie policejního supervozu BMW i8 s hradním protokolářem Vladimírem Krulišem důležité, jestli byla jízda schválená. Převážení civilisty v policejním voze podle Bílka inspektoři vyhodnotí jako přestupek. Případ by tak mohl spadnout na stůl policejnímu prezidiu.

Praha - Nehodu policejního superauta, ve kterém seděl i zástupce šéfa hradního protokolu Vladimír Kruliš, vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Zkoumá, jestli policisté neporušili spontánní projížďkou s prezidentovým mužem zákon. Podle dlouholetého exšéfa GIBS Ivana Bílka je přítomnost Kruliše na místě spolujezdce maximálně přestupek, ale bude záležet na tom, jestli byla jízda skutečně řádně schválená.

Exšéf GIBS Ivan Bílek Ivan Bílek vedl GIBS od listopadu 2011 do listopadu 2015. Nakonec ve své funkci skončil kvůli kauze Vidkun. Jeho kariéru ukončila kauza Vidkun, ve které byli zapojeni i někteří policisté z Olomouckého kraje Poté začal učit jako pedagog na vysoké škole CEVRO. Po jeho odchodu nastoupil do vedení inspekce Michal Murín.

"Mohu čerpat pouze z médií. Pokud by ale jízda nebyla schválená nebo řídil někdo jiný, mohlo by se jednat o trestný čin neoprávněného užívání cizí věci nebo zneužití pravomoci úřední osoby v souběhu s ublížením na zdraví z nedbalosti," popsal Bílek, z čeho mohou padnout obvinění. Za paragrafy hrozí i několikaleté tresty.

Že by policista, který řídil, musel sporťák za 4 miliony zaplatit, Bílek nepředpokládá. "Plná náhrada škody na autě by se řešila pouze v případě úmyslného zavinění nehody, jinak je to maximálně 4,5násobek hrubého platu," upozornil exšéf GIBS.

Podle vyšetřovatelů policejní řidič naboural kvůli náhlé mozkové příhodě. Kdyby se však ukázalo, že řidič boural jenom kvůli své nepozornosti, mohl by být podle Bílka obviněn z ublížení na zdraví.

Rozhodne také, jestli za volantem skutečně seděl policista, který patří mezi zhruba tucet vyvolených s povolením policejní BMW řídit. To musí být také zapsáno v knize provozu, kde se objevují záznamy o využívání techniky.

"Z hlediska přítomnosti civilisty jako spolujezdce by se jednalo nanejvýš o přestupek. Tím se inspekce už dále nebude zabývat a předají to policejnímu prezidiu," míní Bílek.

"Policejní prezidium pak bude řešit krajského ředitele, pokud dal k převozu civilisty souhlas. Také mu může případ předat, aby vyřešil podřízeného, který to schválil. Mezi krajským ředitelem a tím zraněným policistou jsou tak asi čtyři velitelské úrovně," řekl Bílek. Jak jako první upozornilo Aktuálně.cz, jízdu měl po večeři s prezidentovým týmem schválit velitel jihomoravské dopravní policie Leoš Tržil.

Spekulace, že by řídil Kruliš a po nehodě si s policistou opět prohodil místo, Bílek odmítá. "To, že by se spolujedoucí vyměnili, je podle tvrzení záchranářů nepravděpodobné. Už tak se do toho auta leze hrozně, a ještě hůře se z něj vylézá. Teď si představte, že jeden byl těžce zraněný a druhý v bezvědomí. Se zlomeným obratlem by z toho sám těžko vylezl," líčí Bílek, který tuto verzi považuje za přitaženou za vlasy. Jako důkaz by ale mohla posloužit pachová stopa na sedadle, která by mohla prozradit, zda Kruliš za volantem vůbec někdy seděl.

Kruliš má dva poraněné obratle, které si zlomil při nehodě v rychlosti zhruba 50 kilometrů za hodinu, nemá však poškozenou míchu a nehrozí mu ochrnutí. Policista, který měl řídit, prodělal podle oficiální verze při nehodě mozkovou mrtvici, a je tak udržován v umělém spánku.

Hybridní vůz BMW i8 jihomoravští policisté slavnostně převzali 10. května. Policie ho má zdarma zapůjčený na šest měsíců nebo do najetí 20 tisíc kilometrů. Auto je poháněno benzinovým motorem v kombinaci s elektromotory. Je schopno jet až 250 km/h.