Trolejbusy se vrátí do metropole. Na severu Prahy propojí Palmovku s Čakovicemi

Pražský dopravní podnik v pondělí zahájil stavbu trolejbusové trati z Palmovky přes Prosek a Letňany do Čakovic. Po nové trati bude jezdit trolejbusová linka číslo 58, která nahradí stávající autobusovou linku číslo 140. Po zprovoznění trati se do metropole po padesáti letech plnohodnotně vrátí trolejbusová doprava.

"Začínáme stavět jedenáctikilometrovou linku, a tím navracíme trolejbusový provoz do pražských ulic," řekl náměstek primátora pro dopravu a předseda dozorčí rady dopravního podniku Adam Schreinherr (Praha Sobě).

Stavbu trolejového vedení zajišťuje pro DPP za 283,7 milionu korun sdružení firem Elektrizace Praha a OHLA ŽS. Stavba trolejbusové trati by měla trvat asi deset měsíců, v říjnu by podle odhadů DPP měla být trať uvedená do zkušebního provozu. Při výstavbě podnik využije již vybudované asi kilometr dlouhé vedení v Prosecké ulici. Nové vedení vznikne mezi Palmovkou a Kundratkou, Kelerkou a zastávkou Prosecká a mezi terminálem Letňany a obchodním centrem Čakovice.

Trolejbusy budou z trolejí napájeny asi polovinu trati, zbytek pojedou na baterii. Technický ředitel povrchových staveb Jan Šurovský uvedl, že doplnění baterií do trolejbusů přináší nejudržitelnější formu elektromobility pro města typu Prahy.

Podle starosty Čakovic Jiřího Vintišky se lidé nemusí obávat, že bude centrum Čakovic "zatrolejované", protože trolejbusy budou z padesáti procent jezdit na baterie. "Ve Vojáčkově ulici bude dobíjecí stanice, kde bude končit část trolejbusů linky 58. A dobíjet bude možné také na konečné v Miškovicích," řekl Vintiška rádiu Impuls. Podle technického ředitele dopravního podniku Jana Šurovského přináší doplnění baterií do trolejbusů nejudržitelnější formu elektromobility pro města typu Prahy. Podobně se vyjádřil i Schreinherr, podle něhož bezemisní trolejbusy budou šetrnější k životnímu prostředí a zajistí plynulejší a tišší jízdu v porovnání s autobusovou dopravou.

Provoz na lince budou zajišťovat nové trolejbusy. Podnik vypsal v roce 2021 veřejnou zakázku na dodávku 15 kloubových bateriových trolejbusů. Vítěz tendru by měl být podle náměstka pražského primátora pro oblast dopravy Adama Scheinherra (Praha Sobě) známý v následujících dnech. Podle Šurovského ovlivní dodávka vozů termín zahájení provozu nové linky č. 58.

V lokalitě jezdila trolejbusová linka od roku 1952 do roku 1965, informoval Šurovský. Trať tehdejší trolejbusové linky začínala v zastávce U Kříže a vedla Proseckou ulicí přes Krocínku k nádraží v Čakovicích. Podle něj sloužila především k přepravě dělníků do továren. Od roku 2018 byla linka s číslem 58, spojující Palmovku a Letňany, ve zkušebním provozu. Většinu trasy vůz poháněly baterie.

Praha s dopravním podnikem chystá elektrifikaci dalších linek. Náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) dnes uvedl, že do roku 2030 by mělo být alespoň 75 procent vozového parku autobusů DPP nahrazeno bezemisními elektrobusy, bateriovými trolejbusy a nízkoemisními autobusy. Trolejbusy by měly jezdit například na lince 119 na letiště v Ruzyni. Podle předsedy představenstva a generálního ředitele DPP Petra Witowského je aktuálně soutěž na dodavatele vozů pro zajištění provozu na trati. Elektřinou poháněné vozy by měly jezdit i na linkách 131, 134, 137, 176 a 191.

"V příštím roce mají trolejbusy jezdit taky na pražské Letiště Václava Havla. Tady se elektrifikuje trasa z Nádraží Veleslavín až k terminálům 1 a 2. Zejména autobusová linka 119 je totiž extrémně vytížená. Chystá se i elektrifikace autobusové trasy mezi zastávkami Na Knížecí a Valtrovka a linky 176 z Karlova náměstí na Strahov. Tady kdysi trolejbusy byly, protože autobus musí zdolat poměrně vysoké převýšení," uvedl pro Impuls manažer pražského dopravního podniku Michal Andelek.

Trolejbusy byly více než tři dekády důležitou součástí pražského systému veřejné dopravy, první linka se objevila v polovině 30. let a tato elektrická trakce umožnila cestujícím dostat se do kopců, kam tehdejší dýchavičné autobusy vyjely jen stěží. Premiéru měly pražské trolejbusy 29. srpna 1936 na území dnešní Prahy 6. První linka vedla z tramvajové vozovny ve Střešovicích přes Ořechovku a Hanspaulku až ke kostelu svatého Matěje nedaleko Šárky.

V roce 1963, kdy v pražských ulicích jezdilo na 180 elektrických vozů, rozhodl národní výbor o jejich zrušení. O tom, proč vlastně z Prahy zmizely, se dodnes spekuluje. Poslední linka na trase Orionka - Strahovský stadion skončila 15. října 1972. O obnovení provozu se uvažovalo již od 2. poloviny 80. let, krátce se provoz trolejbusů do ulic metropole vrátil v červenci 2018, ale pouze zkušebně.