Policisté šetřili smrt utonulého. Prodejte jeho dům, tlačili podle žalobce na vdovu

Tři policisté, dva lidé se zkušeností z advokacie, jeden bezpečnostní pracovník a další dvě osoby uvízli v rozsáhlé kauze, v níž došlo k pěti trestným činům. Jak zjistilo Aktuálně.cz, případ míří k novému projednání u soudu. Jeden z obžalovaných figuruje i v korupční kauze bývalého vlivného soudce z Prahy. Redakce získala obžalobu a popisuje podrobnosti spletitého případu.

Gagik Tonyan původem z Arménie má pestrý osobnostní profil. Je akademickým malířem, pracoval také coby tlumočník pro výraznou postavu pražské mafiánské scény Andranika Soghojana a podle obžaloby navíc uplácel bývalého soudce Vrchního soudu v Praze Zdeňka Sováka, který ho pravomocně zprostil obžaloby z vydírání.

V nyní popisovaném případě hraje spíše vedlejší roli, ale od něj vedou linky k dalším sedmi obžalovaným. Tonyan se zodpovídá z padělání a pozměnění veřejné listiny. Svému známému z Arménie podle obžaloby zajistil zfalšování jeho pasu, aby se po uplynutí zákonných lhůt mohl dál zdržovat v Schengenském prostoru.

S pasovým podvodem měla Tonyanovi pomáhat advokátní asistentka Donara Vavrušová Gabrieljan, známému z Arménie zanesla do dokladu sedm zfalšovaných razítek ze Slovenska a Maďarska. Vavrušová Gabrieljan je vdaná za nyní dnes už bývalého policistu Davida Vavrušu, který figuruje v nejvážnější části kauzy.

Dva důstojníci na zcestí

David Vavruša a jeho kolega ze sboru Marek Matůšek prověřovali smrt muže, který utonul ve Vltavě. Při tom zjistili, že po něm mimo jiné zbyl dům v Bohnicích. Podle obžaloby se ho rozhodli získat pro své známé. S advokátem z Prahy 7 Jiřím Burešem se domluvili, aby v dědickém řízení zastupoval manželku zemřelého. Poté kontaktovali ji, žena souhlasila.

Vavruša pak podle žalobce přivedl známého, který o dům stál. Vdovu a syna přesvědčovali k obchodu. "Pokud dědictví po zemřelém dědicové přijmou a po skončení dědického řízení své podíly na nemovitostech převedou na něj, vyplatí jim jeden milion korun," stojí v obžalobě k nabídce, kterou ženě přednesl Vavrušův známý.

Utonulý však po sobě zanechal také dluhy, vdova proto přijmout dědictví včetně nemovitostí odmítla. Vzápětí vypověděla smlouvu s Burešem. Jenže policisté nepřestali naléhat. Nejprve vdovu přímo na služebně přesvědčoval Matůšek, poté ještě přemlouval jejího syna na schůzce v budově pražské filozofické fakulty. Neuspěl.

Bývalí policisté jsou obžalovaní ze zneužití pravomoci úřední osoby. Zodpovídají se i z neoprávněného přístupu k počítačovému systému, podle obžaloby sedmkrát nezákonně nahlíželi do policejních databází. Vavruša lustroval svou ženu či její zaměstnavatelku. Matuška zase vstoupil do spisu, v němž sám figuroval jako vedlejší účastník.

V důležité roli policistka

Vavruša s manželkou, zmíněnou Donarou Gabrieljan, se podle obžaloby angažovali v další větvi případu. Oslovili dopravní policistku Ivu Karšňákovou, dříve Stoklasovou, zda by vystupovala jako partnerka Vavrušové známého z Ruska. Rusovi to mělo pomoci k zisku přechodného pobytu, policistce za to slíbili 50 tisíc korun.

Policistka kvůli tomu letěla na seznámení do Moskvy, cestu jí hradil zmíněný Rus. Karšňáková pak v dokumentech uvedla, že s ruským občanem žije. Vše vyvrcholilo na pohovoru na pobočce ministerstva vnitra. U výpovědi Rusa seděla jako jeho právnička Vavrušová, která o jejím průběhu pak telefonicky informovala policistku.

"Obviněná Karšňáková mohla svou výpověď před úředníky odboru azylové a migrační politiky sladit s výpovědí (ruského občana), čímž významně eliminovali riziko prozrazení, že vzájemný partnerský vztah předstírají," stojí v obžalobě. S tímto podvodem jim radami měl pomáhat advokátní asistent Martin Maděra, který dříve pracoval na vnitru.

Všichni jsou obžalování z napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky. Karšňákovou navíc s jejím bývalým partnerem, bezpečnostním pracovníkem Tomášem Cillerem, poslal státní zástupce k soudu za krácení daní. Po rozchodu předstírali před finančním úřadem soužití, aby se Karšňáková vyhnula odvedení povinné platby státu.

Kauza ožila

Jako partneři koupili Karšňáková a Ciller nemovitosti na Berounsku za necelé tři miliony korun. Po rozchodu a odchodu Cillera z domácnosti uzavřel muž s policistkou podle žalobce účelovou darovací smlouvu, v níž příslušnici připadla polovina pořízených nemovitostí. S kontraktem jim pomáhali zmínění advokátní asistenti Vavrušová a Maděra.

"Na základě (…) darovací smlouvy, čestného prohlášení o trvajícím partnerském svazku a návrhu na vklad do katastru nemovitostí (úřednice finančního úřadu) osvobodila převod od daně z příjmů fyzických osob, čímž se obviněná Karšňáková úmyslně vyhnula zaplacení daně převyšující částku sto tisíc korun," píše se v obžalobě.

Kauzu vyřizuje soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 8 Jiřina Zemanová. Obžalovaným v případě uznání viny hrozí tresty od tří do osmi let vězení. "K trestné činnosti docházelo v letech 2015 až 2017," sdělila Aktuálně.cz místopředsedkyně soudu pro trestní agendu Jana Humeni. Soudkyně Zemanová původně všechny osvobodila.

Jak ale zjistilo Aktuálně.cz, loni v létě došlo u nadřízeného soudu v neveřejném jednání ke zvratu. Případ ožil. "Městský soud v Praze k odvolání státního zástupce rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k novému rozhodnutí," potvrdil redakci mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala. Nové hlavní líčení startuje v únoru.