Prouza ministrem průmyslu nebude, jako náměstek pro Evropu končí a jde do soukromého sektoru

Tomáš Prouza v pátek rezignoval na funkci na místo náměstka pro řízení Sekce pro evropské záležitosti na Úřadu vlády. Uvedl to mluvčí vlády Martin Ayrer v tiskové zprávě. "Na konci minulého roku jsem dostal nabídku ze soukromého sektoru a po delším váhání jsem se rozhodl ji přijmout. Poslední dva měsíce jsem proto činil všechny kroky potřebné k hladkému předání mé agendy," uvedl Prouza. Z funkce by musel Prouze stejně odejít, chyběla mu totiž bezpečnostní prověrka. V posledních dnech se však o něm mluvilo jako o možném kandidátovi na post ministra průmyslu a obchodu.

Prouza by ve funkci náměstka musel každopádně skončit, neboť mu chyběla bezpečnostní prověrka, mnozí však čekali, že stane novým ministrem průmyslu a obchodu po dovolání Jana Mládka. Jako ministr by totiž prověrku nepotřeboval. V tiskové zprávě však uvedl, že odchází do soukromého sektoru.

"Na konci minulého roku jsem dostal nabídku ze soukromého sektoru a po delším váhání jsem se rozhodl ji přijmout. Poslední dva měsíce jsem proto činil všechny kroky potřebné k hladkému předání mé agendy," řekl.

"Poděkoval jsem panu premiérovi za možnost podílet se na tom, že se Česká republika vrátila mezi respektované členy Evropské unie, stala se zemí, jejíž názor má váhu a se kterou mají ostatní členové EU zájem úzce spolupracovat," dodal.

Na jeho odchod reagoval i premiér Bohuslav Sobotka. "Vážím si práce, kterou Tomáš Prouza na Úřadu vlády během více než tří let odvedl. Má velký podíl na tom, že se splnil jeden z mých hlavních cílů - vést proevropskou vládu, která chce a umí ovlivňovat to, jakým směrem se Evropská unie ubírá," řekl.

Ve vládě skončí ke konci března. Tajemníkem pro evropské záležitosti byl od roku 2014.

Od 1. dubna bude řízením Sekce pro evropské záležitosti pověřen Jan Král, dosavadní ředitel Odboru koordinace evropských politik. Nový náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti bude vybrán v rámci výběrového řízení v souladu se zákonem o státní službě.

