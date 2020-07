Smyšleným příběhem tlačí firma k nákupu domény. Na deset let a za přemrštěnou cenu

E-mailové schránky čelí dalšímu náletu podezřelých nabídek. Firma vystupující pod názvem DNS CR smyšleným příběhem tlačí vlastníky českých domén do nákupu adresy s jinou koncovkou, než je ta jejich. Účtuje si za to více než třicetinásobek, než je obvyklá cena. Podezřelé aktivity firmy sahají i za hranice Česka, řekl Aktuálně.cz internetový publicista Daniel Dočekal.

Řada vlastníků domény s koncovkou .cz v posledních několika týdnech nalezla ve své e-mailové schránce zprávu od firmy DNS CR. Ta píše, že jakožto registrátor domén obdržela od údajného zájemce žádost o registraci domény se stejným názvem, jako vlastní příjemce zprávy, ale s jinou koncovkou. Místo .cz může jít například o .com nebo .co.

"Jestliže si název domény zaregistruje třetí strana, může to mít dalekosáhlé následky. Může to zahrnovat zmatení nástrojů vyhledávání nebo poškození dobrého jména," tvrdí firma příjemci.

Nabízí tedy zdánlivě výhodnou dohodu - zájemce o doménu odmítne a místo toho ji prodá oslovenému příjemci zprávy. Jak upozornil ve svém článku internetový publicista a expert na sociální sítě Daniel Dočekal, jednání firmy má ke standardu daleko. "Je to zcela nepřijatelné chování," řekl Dočekal Aktuálně.cz. Kdo na nabídku naletí, přijde o tisíce korun.

Firma totiž za registraci domény požaduje 799 korun bez DPH ročně, ale jak zároveň dodává: "roční fakturace bohužel není možná." Zájemce tak musí zaplatit nejméně 7999 korun bez daně. Běžní registrátoři domén přitom prodávají domény už od pouhých 25 korun za rok.

Nepřijatelné je podle Dočekala už jen to, chtít po zájemci zaplatit za doménu na celých deset let dopředu. "Je to úplně nesmyslné. Většina domén se kupuje na rok," podotkl.

Podezřelý mail firmy DNS CR: Vážený pane/Vážená paní, Chtěli bychom vás informovat, že jsme obdrželi žádost o registraci názvu domény www.xxxxx.co. V našem systému vidíme, že jste majitelem domény www.xxxxx.cz. Chtěli bychom vám nabídnout možnost registrace názvu domény www.xxxxx.co pro vás. Jestliže si název domény zaregistruje třetí strana, může to mít dalekosáhlé následky. Může to zahrnovat zmatení nástrojů vyhledávání nebo poškození dobrého jména. Nicméně, třetí stranu můžeme odmítnout a přesměrovat název domény www.xxxxx.co na váš aktuální název domény www.xxxxx.cz. V podstatě to znamená, že získáváte možnost prvního výběru názvu domény. Tím předejdete problémům v budoucnosti. Vaše doménové jméno zaregistrujeme po dobu deseti let. Nejen, že váš název domény bude po tuto dobu registrován, ale také bude chráněn. Roční poplatek je 799 za rok. Cena celkem je 7999 (bez DPH). Roční fakturace bohužel není možná. Chtěli byste registrovat název domény pro vlastní organizaci? Na tento e-mail reagujte do 48 hodin od převzetí tohoto e-mailu, rovněž uveďte své jméno, adresu a číslo plátce DPH. V případě, že vyjádříte svůj souhlas, žádost třetí strany zamítneme a název domény zaregistrujeme pro vás. S pozdravem, Jakub Dvořák DNS CR www.dnscr.org

Firma se také dopouští jistého nátlaku tím, že příjemce zprávy urguje tvrzením, že má o danou doménu někdo zájem. To přitom v naprosté většině případů vůbec není pravda. "Uvedou vás v omyl, přinutí vás zaplatit za něco, co vůbec nepotřebujete, a chtějí to po vás na deset let dopředu. A to bůhví, kde tato firma za deset let bude, a jestli tu doménu vůbec koupí," varoval Dočekal.

I kdyby měl o doménu s kolumbijskou koncovkou .co či mezinárodní .com někdo opravdu zájem a nešlo by jen o historku, nijak by to podle Dočekala jednání firmy neospravedlňovalo. "Představte si, že byste si šli k nějakému registrátorovi přihlásit doménu a on místo toho, aby vám ji zaregistroval, by ji nabídl někomu jinému a vám ji odmítl zaregistrovat," vysvětlil.

"Jede to v obrovském měřítku"

Podle Dočekala přichází podobné podvodné e-maily českým firmám dvakrát nebo třikrát do roka, a to zejména z Číny a dalších asijských zemí. Případ DNS CR je podle něj ale výjimečný svým rozsahem. Podobné maily nedostaly pouze Češi, ale i majitelé domén v řadě dalších evropských zemí. "Tohle má jednu věc poměrně novou. Jede to v obrovském měřítku, mají weby lokalizované do mnoha a mnoha jazyků," řekl Dočekal.

Internetové stránky firmy sice na první pohled mohou působit profesionálně, po bližším ohledání lze ale narazit na zásadní nesrovnalosti. Chybí tam například identifikační číslo nebo jakýkoli kontakt na nějakého konkrétního zástupce firmy.

"Jde o masový druh podvodu. Velmi pravděpodobně vzali všechny e-mailové adresy, které našli v nějakém registru, a poslali všem lidem klidně na několik set tisíc adres tento e-mail," uvedl.

A jak se má zachovat člověk, který podobnou zprávu v adresáři nalezne? "Nic nedělat, smazat to," radí Dočekal.

Nemůžeme proti tomu nic dělat, říká správce domény .cz

Český rejstřík firem jako jednatele firmy DNS Europe se sídlem na pražském Žižkově uvádí Nizozemce Larse Keuiterta. Ten pro podpis notářského zápisu ovšem zmocnil ukrajinskou občanku Svitlanu Masyenkovou. To Dočekal považuje také za podezřelé. Firma na dotazy Aktuálně.cz do vydání článku nereagovala.

Správce českých domén, sdružení CZ.NIC, sice podobné případy monitoruje, podle jejího bezpečnostního analytika Pavla Bašty ovšem proti nim nemůže téměř nic udělat.

"Můžeme toto téma komunikovat, můžeme na tuto problematiku upozorňovat uživatele, ale nemůžeme tento problém jako správce domény .cz aktivně řešit," uvedl pro Aktuálně.cz. Pokud někdo na nabídku naletí, může se přihlásit na policii. "Z právního hlediska se může jednat o podvod a manipulativní jednání," dodal Bašta.

Podvodníci se podle něj přitom často snaží vlastníky domén oslovovat i razantnějším způsobem než přes e-mail. "Byli i takoví, kteří měli i operátorku, která držitele těch domén aktivně oslovovala," řekl Bašta.