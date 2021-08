Tím, jak žijeme, nikomu neubližujeme. Lidé prošli Prahou na podporu LGBT+

Několik stovek lidí prošlo v sobotu odpoledne Prahou v průvodu za práva sexuálních menšin. Cílem akce, kterou pořádala skupina Reclaim Pride, byla nejen podpora leseb, gayů, bisexuálů a translidí, ale zejména všech queer lidí, tedy těch, kteří nejsou heterosexuální a jejich genderová identita neodpovídá pohlaví, s jakým se narodili.

Organizátoři také chtěli navrátit původní protestní charakter průvodu, který se v minulých letech tradičně konal v rámci festivalu Prague Pride. Průvod se letos ani loni neuskutečnil kvůli pandemii nemoci covid-19.

Akci zahájili organizátoři hodinu po poledni na Hradčanském náměstí, kde promluvilo několik řečníků. Předsedkyně Liberálně ekologické strany (LES) a někdejší ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková ve svém projevu upozornila na to, že někteří politici se budou před říjnovými sněmovními volbami snažit útočit na sexuální menšiny, aby lidi poštvali proti sobě.

Členka spolku Trans*parent Lenka Králová připomněla slova prezidenta Miloše Zemana, který v červnu prohlásil, že jsou mu transgender lidé "odporní". "Je mi jasné, že Miloši Zemanovi jsou translidi v podstatě ukradení, ale byl to takový jeho pokus dostat toto téma do mainstreamové politiky," řekla.

"My tím, jak žijeme, koho milujeme, nikomu neubližujeme. A to je potřeba pořád dokola veřejnosti připomínat," dodala Králová. Další řečníci připomněli mimo jiné to, že lidé s odlišnou sexuální identitou nemají rovnocenná práva, stále například nemohou uzavírat manželství s lidmi stejného pohlaví. Zmínili například i nucenou sterilizaci trans osob. Po projevech se průvod vydal na náměstí Jana Palacha, kde akce před 15:00 skončila.

V Praze se tento týden koná festival Prague Pride, který nabízí sto různých akcí, jako koncerty, vystoupení, výstavy, vernisáže queer umění, kino, pikniky a debaty. Tématem jedenáctého ročníku festivalu je coming out, tedy odhalení své menšinové sexuální orientace a genderové identity jiným lidem. "Jednoznačně podporujeme jakékoliv občanské snahy a iniciativy, které mají spolu s námi stejný cíl, a to je narovnat podmínky LGBT+ lidí ve společnosti," uvedl k dnešnímu průvodu Daniel Zikmund ze spolku Prague Pride.