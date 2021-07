Orbán vede kampaň proti LGBT. Bojím se přítelkyni chytit za ruku, říká Maďarka

V sobotu Budapeští prošel pochod hrdosti sexuálních menšin. Oslava LGBT komunity se letos proměnila v protestní akci proti novému maďarskému zákonu, který mimo jiné zakazuje propagaci homosexuality na školách. Oficiálně má chránit mladistvé. "Bojíme se depresí a pokusů o sebevraždu mezi mladými Maďary," říká naopak jedna z organizátorek pochodu Viktória Radványiová v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Maďarská vláda nový zákon, který zakazuje propagaci LGBT, obhajuje tím, že se jedná o ochranu dětí. Co si o tomto odůvodnění myslíte?

Když to slyším, vaří se mi krev v žilách, stejně jako jiným lidem. Je to nehorázné, protože ten zákon dětem a mladým lidem naopak ubližuje. Mohli udělat milion věcí, které by zlepšily situaci dětí a odpovídaly by třeba doporučením OSN. Místo toho se rozhodli uspořádat lov na neziskové organizace zaměřující se na LGBT.

Jak konkrétně se zákon projevuje?

LGBT témata byla už dříve na školách v podstatě zakázaná. Vzdělávání v Maďarsku je obecně hodně cenzurované. V minulosti si například učitelé mohli vybírat, podle jakých učebnic budou učit, teď je ale jediný set schválených knih. Navíc platí velmi přísné národní kurikulum, kterého se musí školy držet. Jsou z něj vyškrtnuté všechny zmínky o LGBT lidech, které byly třeba v biologii.

Naopak přidali mnoho nových věcí, které děti například učí, že ženy jsou podřadné mužům. Někdo na internetu zveřejnil zadání ze třetí třídy, kde děti mají k pohlaví přiřadit, o jakých tématech se tato skupina lidí ráda baví. K mužům se řadila třeba ekonomie, politika a další "důležité" věci. K ženám se správně mělo přiřadit vaření, životní styl, nakupování a tak dále.

Pokud se děti chtěly dozvědět něco o LGBT, existovaly v podstatě jen dvě možnosti - buď měly odvážné učitele, kteří jim o tom něco říkali, anebo k nim přišla nějaká nezisková organizace. A právě to teď maďarská vláda zrušila. Situace byla už předtím špatná, ale teď se ještě zhoršila. To je taktika (premiéra) Viktora Orbána, všechno dělá velmi plánovaně a postupně. Nestalo se to přes noc.

Jaké má zákon důsledky?

Velmi se bojíme depresí a pokusů o sebevraždu mezi mladými Maďary. Máme velmi alarmující statistiky, podle kterých 46 procent maďarských LGBT lidí zvažovalo někdy sebevraždu a více než polovina z nich se o to pokusila. Přitom celonárodní statistika sebevražd se pohybuje okolo tří procent, takže je mezi tím obrovský rozdíl.

Dostáváme hodně dopisů od mladých lidí, které nám dělají starosti. Píšou, že mají úzkosti a bojí se jít do školy, protože mají pocit, že budou více šikanováni a učitelé je neochrání. Tento zákon zakazuje propagaci i zmínku o LGBT lidech na školách a nikdo neví, co to znamená. Propaguje učitel homosexualitu, když říká, že by všechny děti měly být chráněny a nikomu by nemělo být ubližováno? Máme strach a vidíme, že to má děsivý efekt. Učitelé radši nebudou nic říkat, protože by tím mohli ohrozit svou práci.

Média o nás píší víc než dřív

Co dalšího kromě škol zákon ovlivňuje?

Část o škole je poměrně jasná, ta je nejlépe definovaná. Ale třeba cenzura médií je hodně nejistá (zákon zakazuje, aby jakékoliv zobrazování homosexuality nebo změny pohlaví bylo zpřístupněno lidem mladším 18 let - pozn. red.). Kdo to bude kontrolovat, jaké budou tresty? Nikdo neví. Bojíme se, že mediální platformy se začnou cenzurovat samy, aby zákon náhodou neporušily.

Novináři se nás pořád ptají, co pro ně ten zákon znamená, ale my nevíme. Ani když se ptali různých ministrů, nikdo nebyl schopen to vysvětlit. My si myslíme, že to není skutečný zákon, a tak by se neměl dodržovat. Je to forma občanského nepokoje.

Jak zatím média reagují?

Naštěstí se naše obavy nevyplňují, naopak. Dokonce i největší komerční televize RTL veřejně oznámila, že zákon nebude dodržovat. Média teď o LGBT píší víc než předtím.

Například během Gay Pride míváme tak 20 až 30 akreditací pro novináře, kteří o nás píší. Letos jich bylo víc než 100. V tom, jaký dopad bude zákon mít na maďarskou společnost, hrají média klíčovou roli a my doufáme, že si to uvědomují.

Nebyla letošní Gay Pride v Budapešti vlastně nelegální?

Ne (smích). Hodně lidí se nás na to ptalo, ale ten zákon neříká, co je propagace homosexuality, a nijak se nevymezuje proti svobodě shromažďování. Radili jsme se s právníky, dokonce jsme se snažili získat nějaké informace od policie, ale ta nám naznačila, že není její odpovědnost zákon vymáhat. Myslím, že to bylo i v zájmu Orbána, aby pochod letos proběhl v pořádku, protože pak může Bruselu dokázat, že tu máme svobodu.

Je možné, že se to v budoucnu změní. Orbánova strana Fidesz teď provádí průzkumy veřejného mínění s velmi konkrétními dotazy jako "Chcete, aby byla Pride zakázaná?". Takže se to může po volbách klidně stát (parlamentní volby se konají v dubnu 2022 - pozn. red.). Je to ve vzduchu.

Letos ale přišlo mnohem více lidí než normálně. Většinou to bývá kolem 20 tisíc účastníků, ovšem letos tam bylo více než 30 tisíc lidí, podle policie možná i 35 tisíc.

Strach na ulici

Zasáhl zákon i vás osobně?

Když jdu po ulici a držím svou přítelkyni za ruku, tak se rozhlédnu, jestli nám nehrozí nebezpečí. Teď se ale bojím ještě víc, bojím se ji za ruku vůbec chytit. Většina Maďarů nejsou homofobové, naopak podporují i adopci dětí stejnopohlavními páry. Ten zákon ale legitimizuje názory a chování velmi radikálních a homofobních lidí. Teď mají pocit, že smějí někomu ublížit nebo někoho zbít. Když nás může slovně urážet Orbán, může to přece dělat kdokoliv.

Já to mám jednodušší, jsem aktivistka, jsem privilegovaná. Můžu s tou situací něco dělat - mluvím s politiky, mám telefon na řadu právníků. Sice se bojím a někdo na mě může zaútočit, ale taky vím, co v takovém případě dělat. Takovou výhodu většina mladých LGBT lidí nemá.

Proč chce tedy Orbán pořádat referendum o tomto tématu, když většina Maďarů s LGBT problém nemá, což dokazují i průzkumy?

Není to skutečné referendum. Pokud by prošlo, tak by parlament musel nějak jednat. Ale tohle referendum by žádný právní efekt nemělo, protože se tam ptají třeba na operace změny pohlaví u dětí. Přitom v současnosti se nic takového v Maďarsku neděje. Začít vůbec s hormonální terapií jde až v dospělosti, a to za velmi přísných podmínek.

Myslíme si, že se jedná o stejnou věc jako během migrační krize v roce 2015. Orbán tehdy pořádal referendum s podobně nenávistnými dotazy o uprchlících. Pořádání referenda vládě umožní, aby použila peníze ze státního rozpočtu na jeho propagaci. Na každé ulici budou plakáty, které budou říkat špatné věci o LGBT aktivistech, třeba že chceme udělat z maďarských dětí translidi. V televizi budou strašné reklamy. Začne to během pár týdnů nebo v září.

Tohle jsme už viděli. Orbán používá stále stejnou taktiku, protože funguje. A my nemáme finanční prostředky na to, abychom s takovou lživou kampaní bojovali.

