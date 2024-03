Spoušť u Foglarovy zátoky i pramene Vltavy. Satelity ukazují, jak kůrovec sežral lesy

"Sluneční zátoko, rozsvětli se jasem slunce i kouzelným svitem měsíce!" zapsal si do svého deníku v červenci 1942 spisovatel a lídr pražských skautů Jaroslav Foglar. Toto místo miloval. Louka v zákrutě řeky Sázavy nedaleko Ledče sloužila od 20. let jako skautské tábořiště a právě ona sloužila jako předobraz dějiště jeho slavné knihy Hoši od bobří řeky. "Lesy a louky vy naše drahé, rozvoňte se vůní omamnou!" píše dále v deníku.

Na místě se táboří dodnes, ona omamná vůně ale spíš chybí. Husté jehličnaté lesy v jeho okolí napadl kůrovec. A zátoku změnil k nepoznání. Podobně jako se to od poloviny minulé dekády stalo na tisících hektarů lesů v Jeseníkách, na Vysočině nebo na Šumavě. To ukazují i satelitní snímky.

Lesníci ale hlásí dobré zprávy. "Největší lesní kalamita v novodobých dějinách, jež se rozběhla střední Evropou v druhé polovině minulé dekády, u Vojenských lesů fakticky skončila," uvedl koncem února ředitel státního podniku Roman Vohradský.

V lesích, které má pod sebou armáda, loni klesl kůrovcový základ, tedy objem kůrovcového dříví vytěženého od srpna do počátku rojení v následujícím roce, meziročně o 80 procent. Oproti sezóně přelomu let 2020 a 2021, kdy kalamita kulminovala, jde pak o pokles na 4 procenta.

Nyní potvrzují konec kůrovce i Lesy ČR. "Stav kalamity v lesích ve správě Lesů České republiky považujeme rovněž za zvládnutý," potvrdil Přemysl Šrámek z marketingového oddělení. Státní podnik se už loni vrátil k běžnému hospodaření.

Proměna českých lesů v grafech

Přemnožení kůrovce ale stále hlásí třeba Krkonošský národní park. Na otázku, zda je kůrovcová kalamita u konce v celém Česku, tak zatím nelze spolehlivě odpovědět, míní ekolog Radim Hédl z Botanického ústavu Akademie věd. "Přirovnal bych to asi k tomu, že si naše lesy prošly operací, pak byly na JIPce a teď jsou na běžném pokoji. Na odchod domů to ale ještě není," říká.

Kalamitu spustilo teplejší a sušší počasí v druhé polovině minulé dekády, k jejímu zpomalení zase přispěly vlhčí poslední roky. Další vývoj kůrovce v Česku tak podle něj bude záviset mimo jiné na počasí.

"V Jeseníkách se stále počítá s tím, že to ještě není zdaleka u konce. Nikde to ještě není úplně v pořádku. Ale že by se to ještě nějak rozjíždělo, to už bych netipoval. Nejhorší máme za sebou," vysvětluje Hédl.