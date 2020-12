Otestovat se do Vánoc stihne jen minimum lidí. Amatérství, říká šéf lékařské komory

Nechte se před návštěvou rodiny o Vánocích zdarma otestovat, vyzývá ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) veřejnost. Jenže mnoho lidí zřejmě nebude mít kde. Termíny se rychle plní a na mnoho odběrových míst je tak možné přihlásit se až po Vánocích. Blatný proto počítá se zapojením lékařů - jenže ti na to podle šéfa České lékařské komory Milana Kubka nebudou mít kapacitu.

Současnou pandemii čeká jedna z dosud největších výzev: Vánoce. Už příští týden se statisíce lidí vydají napříč republikou oslavit je se svými nejbližšími. Mnozí z nich navštíví své blízké po dlouhých týdnech, kdy se kvůli obavám z nákazy drželi spíš stranou. Jenže právě setkání s rodinou je jedním z nejčastějších zdrojů nákazy. Vláda věří, že se šíření nemoci během Vánoc podaří zbrzdit díky antigennímu testování veřejnosti. Od středy má možnost podstoupit test zdarma kdokoliv.

Testování bude probíhat do 15. ledna a každý má nárok podstoupit test bezplatně opakovaně jednou za pět dní. Antigenní testy mají zachytit i nakažené bez příznaků - tedy lidi, kteří mohou být infekční, ačkoliv se cítí zdravě, a nevědomě tak šíří nákazu.

"Cílem dobrovolného testování pro veřejnost je včasné odhalení infekčních osob, jejich izolace a zamezení dalšímu šíření nákazy. Všichni nakažení mohou již dva dny před projevením příznaků šířit nákazu," uvedla hlavní hygienička Jarmila Rážová. Zároveň tím podle ní lidé pomohou zjistit, jaká je aktuální epidemiologická situace. "Absolvování testu před návštěvou o Vánocích je vhodná možnost, jak nejbližší příbuzné ochránit před nákazou," doplnila.

Testování má probíhat na odběrných místech, na kterých se testovalo dosud, zapojit se mají také lékaři. Testy následně proplatí pojišťovny. Podle ministra Jana Blatného (za ANO) by se kapacita měla dostat na šedesát tisíc testů za den. Přestože tedy Blatný vyzval občany, aby se otestovali, než pojedou ke svým blízkým na Vánoce, do Štědrého dne se stihne otestovat maximálně půl milionu lidí. Podle studie, kterou pro ministerstvo zdravotnictví vypracovala agentura STEM, má přitom o antigenní testování zájem čtyřicet procent Čechů.

Předvánoční termíny už jsou leckde plné

Už teď je tedy pravděpodobné, že otestovat se před Vánoci nestihnou všichni zájemci. Termíny se rychle plní a největší zájem je právě o předvánoční dny. Ministerstvo již spustilo web, na kterém je přehled odběrových míst v jednotlivých krajích a odkazy, kde je možné si termín zarezervovat.

Například na Mladoboleslavsku je podle tohoto systému pouze jedno odběrné místo, a tam jsou již všechny termíny před Vánoci obsazené. Také například některá pražská soukromá zdravotnická zařízení či nemocnice už mají volné jen povánoční termíny. Volné termíny už nejsou před Štědrým dnem ani v ústecké nemocnici.

Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla upozorňuje, že do systému nejsou ještě zapojena všechna odběrná místa a data o vytížení tak zatím nejsou úplná. V současnosti je na systém ministerstva zdravotnictví napojeno asi 30 procent ze 174 odběrových míst. Na portálu se tak nezobrazuje celková kapacita všech zařízení - některé nabízí testování po vlastní ose a zatím chybí údaj o tom, kolik lidí už zařízení registrovala a kolik jich ještě dokážou pojmout.

"Nedokážeme donutit všechny, aby používali jeden rezervační systém, jsou tam i soukromé subjekty. Tato místa se mohou dobrovolně připojit do centrálního systému a lidé se díky tomu budou moct registrovat z jednoho místa," uvedl Dzurilla. Například na pondělí 21. prosince je již zarezervováno kolem 12 tisíc testů a dalších 13 tisíc termínů je volných. "Vidím však jen kapacitu zařízení, která se připojila do centrálního systému, tedy zmíněných třicet procent," dodal Dzurilla.

Přesto je už teď jasné, že kapacita nebude stačit. Ministerstvo zdravotnictví tak spoléhá na zapojení lékařů či ambulantních specialistů, které však bude dobrovolné. "Lidé mohou k provedení odběru kontaktovat i svého praktického lékaře nebo třeba svého zubaře," uvedla mluvčí ministerstva Barbora Peterová.

Kubek: Dobrý úmysl, ale odfláknutá realizace

To, že se ministerstvo spoléhá na účast lékařů, však kritizuje prezident České lékařské komory Milan Kubek. "Aby mělo plošné testování smysl, je k tomu potřeba vytvořit speciální testovací kapacity. Stávající odběrová místa, která provádí PCR testy, nestačí. Není možné vše přehodit na zodpovědnost ambulantních lékařů, kteří pro to nemají ani podmínky, protože mají svoji práci, svoje pacienty," uvedl Kubek.

Odhaduje, že se v Česku nezvládne otestovat ani zmíněných 60 tisíc lidí za den. "Chybí mobilní testovací místa. Tedy dodávka se zdravotníkem, který by objížděl obce a prováděl testy. Pokud chceme, aby se lidé testovali, musí se jim to co nejvíc zjednodušit," dodal.

Mapu zapojených lékařů spravuje iniciativa Lékaři pomáhají Česku a je také na stránkách ministerstva zdravotnictví. Podle koordinátora projektu Radka Mounajjeda je aktuálně zapojených 700 zdravotnických zařízení, v některých z nich ale funguje víc lékařů.

"Nemohu slíbit, že všichni lékaři budou testovat, je to dobrovolné. Předpokládám, že jich bude přibývat a bude to záviset na zájmu pacientů, který se ukáže v příštích dnech," uvedl předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Vyzval, aby se lidé na lékaře obraceli telefonicky a dopředu si sjednali termín. "Nikdo se nemůže zlobit, pokud zrovna jeho lékař nebude schopen test udělat. Jsme tu i pro ostatní pacienty, ne jen pro covid," říká Šonka.

Podle Kubka mohou mít lékaři také problém, jak samotné testování provést. Budou například muset zajistit, aby se testovaní nepotkali s běžnými pacienty v ordinaci. "Plošné testování je dobrý úmysl, ale naprosto odfláknutá realizace," dodal šéf lékařské komory.

Antigenní testy jsou pro masové použití vhodnější

Výhodou antigenních testů je jejich rychlost - výsledek ukážou do dvaceti minut. Lidé, kteří mají příznaky a kterým vyjde pozitivní antigenní test, jsou podle hygieničky Rážové s největší pravděpodobností skutečně nakažení a budou tedy považováni za nemocné. Lidé, kteří nemají příznaky a vyjde jim pozitivní test, však budou muset podstoupit i PCR test, který výsledek ověří.

PCR metoda je dnes standardně využívána pro testování covidu a je pokládána za nejspolehlivější. Podle Rážové však PCR testy nejsou vhodné pro masivní testování, protože dokážou zachytit i zbytky viru po prodělané infekci - a tedy i osoby, které již nejsou infekční a nákazu nešíří.

"Negativní výsledek antigenního testu znamená, že v době odběru nejste infekční, ale nevylučuje, že můžete být infekční nebo se nakazit v následujících hodinách. Tedy nesmíme podléhat falešnému uspokojení, že negativní test znamená negativitu na dlouhou dobu. Je potřeba využít možnosti opakovaného testování," dodala Rážová.

Levínský: Vláda hraje kolo štěstí. Chovat se k lidem jako k malým dětem je problém