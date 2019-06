Tanec, který okouzlil UNESCO, vyhrál před bouřícím publikem tanečník z Kyjova

Pět starobylých tradic má Česká republika zapsaných ve světovém seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Je mezi nimi i poněkud netypický tanec s názvem slovácký verbuňk, kterému se věnují stovky tanečníků. Finále o toho nejlepšího proběhlo v sobotu ve Strážnici a jako obvykle přilákalo tisíce diváků, kteří vytvořili bouřlivou atmosféru, jež překonává i prostředí sportovních zápasů. Letošním vítězem se stal Martin Vašulka z Kyjova. Uspěl mezi devatenácti tanečníky.

Hlediště strážnického amfiteátru bylo zaplněné do posledního místa. Lidé, kteří ještě před chvílí emotivně doprovázeli každého tanečníka slováckého verbuňku, utichli a s napětím čekali, koho letos vybere porota jako toho nejlepšího.

První místo vybojoval Martin Vašulka, druhý skončil Milan Pokorák, oba z Kyjova. Třetí místo obsadil loňský vítěz Antonín Žmola z Kněžpole.

"Hudební doprovod tanečníků zajistily cimbálové muziky Burčáci z Míkovic, OLiNa z Hodonína a Šmytec z Brna," doplnil za pořadatele Zdeněk Bobčík z Národního ústavu lidové kultury. V pořadí 74. ročník festivalu se koná od čtvrtka do neděle.

Mezi finálovou devatenáctku postoupilo 11 tanečníků z dopoledního předkola a k nim se připojili vítězové regionálních kol a vítěz loňské soutěže. Nejlepšího tanečníka vybírala odborná porota.

"Hodnotil se kroj, jeho úplnost, zpěv a taneční projev, tedy přesné figury z té oblasti, za kterou dotyčný tančí. Každá oblast je trochu jiná, mají jiné figury. Podluží má třeba hodně podřepů a výskoků, Strážnice má spíš tanečnější projev," uvedl Bobčík.

Velká konkurence, dvě části vystoupení

I přes tropické teploty, které dnes na jižní Moravě panovaly, si lidé našli cestu na letošní ročník festivalu. Podle Bobčíka by letos mohla být návštěvnost i vyšší než loni, kdy na festival přijelo přes 30 000 lidí.

Aby tanečník vyhrál, musí ve velké konkurenci zvládnout dvě části vystoupení. Jedno se týká zpěvu, druhé tance s tím, že taneční prvky jsou přesně dané. Obě části vystoupení se prolínají, takže si zpěvák musí rozvrhnout síly a také dech, aby dokázal dostat svůj hlas často do vysokých poloh.

"U mě je vždycky největší problém s fyzičkou, protože po zimě člověk přibere. Při vystoupení musím být schopný srovnat dech, abych byl opravdu schopný co nejlépe zatancovat i zazpívat," popsal pro server Aktuálně.cz Žmola, který patří v posledních letech do úplné špičky tanečníků. Loni jej porota vyhlásila jako vítěze, v roce 2017 byl třetí a rok předtím druhý. Letos obsadil třetí příčku. Žmola také vyhrál několikrát anketu diváků, a to v letech 2010, 2011, 2015, 2016 a 2017.

Soutěž má své legendy

Diváci mohli na soutěži verbířů znovu fandit od roku 1986, po sedmadvacetileté pauze události. kdy vyhrál Rudolf Tuček ze Slováckého krúžku Tvrdonice, druhý byl Josef Bazala ze souboru Dolina Staré Město a třetí Ivan Marčík ze soubor Olšava z Uherského Brodu. Všichni tři jsou dodnes v porotě soutěže a rozhodují o tom, kdo se dočká z mladých tanečníků největšího úspěchu.

U folkloru zůstal i tehdejší vítěz ankety diváků Milan Stašek z Kunovic, který už mnoho let jezdí v čele místní jízdy králů, která je rovněž na seznamu nehmotného světového kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Soutěž už má své legendy, které si můžou každoročně užívat při představování dlouhotrvající potlesk i žádosti o selfie (fotografický autoportrét - pozn. red.). Mezi takové patří například Jakub Tomala z Popovic či Stanislav Popela z Perné, kteří zvítězili třikrát, nebo Erik Feldvabel ze Starého Města, který vyhrál dokonce pětkrát. Také on už sedí mezi porotci. Ti se často velmi dlouho radí, než se domluví na tom, kdo se jim líbil nejvíc.

Pěvecký sbor, cimbálovka

"Úroveň kluků je velmi vysoká, což pro nás porotce není vůbec jednoduché. Nás to těší a zároveň trápí. Z každého finalisty může být vítěz," vysvětlil Feldvabel. Připomněl, že tři desítky mládenců, kteří vystupují ve Strážnici, už mnohdy museli projít sítem regionálních kol.

"A už předkola bývají velmi kvalitní. Velký vliv má to, že kluci mají možnost si najít různá vystoupení verbířů například na internetu. Kromě toho existuje systém odborné pomoci tanečníkům, můžou nás také kdykoliv oslovit a my se jim snažíme pomáhat," dodal.

Řada tanečníků přitom vede k lidové kultuře další zájemce, ať už díky tomu, že se pohybují v různých folklorních skupinách, nebo jsou například učiteli. To je případ i zmiňovaného Jakuba Tomaly, který už několik let učí na gymnáziu v Uherském Hradišti. "Mám při škole pěvecký sbor, dětskou cimbálovečku, ve dvou muzikách sám hraju a do toho ještě učím," vylíčil Tomala.

Existuje i mapa vítězů slováckého verbuňku, na které je možné si najít vítěze a místo, odkud pohází.

Lákadlo pro mladé lidi

Soutěž patří už léta k vrcholům Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, který navštěvují desítky tisíc příznivců lidové kultury. Pohled do tváří návštěvníků přitom ukazuje, že každoročně přichází velké množství mladých lidí, kteří tvoří i většinu diváků zmiňované soutěže.

Slováckému verbuňku přitom hrozil v minulosti zánik. Na prvním ročníku strážnického festivalu v roce 1946 sice verbuňk nechyběl, ovšem v roce 1959 už soutěž chyběla, což trvalo zmiňovaných dlouhých 27 let.

Vítězové slováckého verbuňku za posledních 10 let 2019: Martin Vašulka, Kyjov

2018 - Antonín Žmola, Kněžpole

2017 - Pavel Fridrich, Kyjov

2016 - Martin Vaculík, Dolní Bojanovice

2015 - Stanislav Popela, Perná

2014 - Stanislav Popela, Perná

2013 - Jakub Tomala, Popovice

2012 - Martin Kobzík, Týnec

2011 - Stanislav Popela, Perná

2010 - Jakub Tomala, Popovice

2009 - Jakub Tomala, Popovic

Mezi ty, kteří soutěž obnovili patřil Karle Pavlištík, který loni zemřel. Když ale pobýval ve Strážnici v roce 2017 byl nadšený tím, jak mnoho lidí má o festival a lidovou kulturu zájem. Porovnával to se sedmdesátými a osmdesátými léty minulého století, kdy vládnoucí komunistická strana zneužívala folklor k vlastní sebepropagaci. "V té době sem jezdili hodně lidí organizovaně, aby tady hlavně nakoupili banány a další tehdy nedostatkové zboží. Ale programy byly výborné," vzpomínal Pavlištík.

S příchodem nových poměrů organizované zájezdy na folklorní Strážnici zmizely. Festival se musel potýkat s úbytkem diváků i tím, že folklor už nebyl státem zdaleka tak podporovaný. Více než dříve záleželo na obětavosti těch, kteří se mu věnovali a věnují. Včetně toho, že si musí mnohé platit ze svého. Podle pohledu do programu i do prostor Strážnice je ale zřejmé, že zájem o festival je obrovský jak mezi vystupujícími, tak diváky.

Folklorní Strážnice zdaleka není "jen" o slováckém verbuňku. Tribuny jsou zaplněné i na řadu dalších pořadů. Kromě toho se pohybuje mnoho návštěvníků mimo pódia a stadiony, a poslouchají například muziku, která zní na několika místech parku. Součástí areálu je navíc skanzen, kde běží další programy. I ty přitahují mnoho zájemců.

