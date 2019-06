České UNESCO kritizuje nový stavební zákon. Vyškrtnou nám památky ze seznamu, varuje

Připravovaná novela stavebního zákona, kterou chce vláda Andreje Babiše zjednodušit a zrychlit povolování staveb, čelí kritice ze strany památkářů. Po Mezinárodní radě pro památky a sídla už premiérovi poslala dopis se stížností také Česká komise pro UNESCO. Její zástupci tvrdí, že nový zákon může ohrozit umístění českých památek na Seznamu světového dědictví. "Zákon naprosto neguje mnohaleté úsilí památkové péče," napsali v dopise premiérovi.

Navržená úprava se zaměřuje na zjednodušení stavebních změn a budování nových staveb a opakovaně si dává za cíl zrychlení rozhodovacích procesů. Podle České komise pro UNESCO ale vůbec neřeší oblast ochrany architektonického a archeologického dědictví. Tím porušuje několik mezinárodních úmluv, do kterých je Česko zapojeno, včetně těch s organizací UNESCO.

"Zásadním způsobem tím ohrožuje zachování těchto statků na Seznamu světového dědictví, a tím naprosto neguje mnohaleté úsilí památkové péče, jejíž působnost se neoddělitelně dotýká stavebního práva a územního plánování," varuje komise.

Památkáři dále zákonu vytýkají, že se orientuje spíše na regulaci novostaveb a ne na opravy stávajících objektů. Tím podle nich směřuje k okleštění principů ochrany veřejného zájmu na uchování hodnot kulturního dědictví.

Podle předsedy komise Stanislava Štěcha zákon nerespektuje ani preambuli české ústavy, konkrétně její část o udržování kulturního a přírodního bohatství. "Věcný záměr podle našeho názoru ani jednu z forem dědictví ani nestřeží, ani nerozvíjí, ale naopak vážně ohrožuje," napsal v dopise.

Stížnosti na zákon se kupí

Nový stavební zákon už ve čtvrtek v dopise premiérovi zkritizoval také Český národní komitét Mezinárodní rady pro památky a sídla. Tvrdí, že návrh protežuje zájmy developerů na úkor ochrany památek, neřeší zrychlení výstavby pro drobné stavebníky a zároveň buduje drahý systém integrovaného stavebního úřadu, který představuje vysoce korupční prostředí.

Cílem nového stavebního zákona je podle ministerstva pro místní rozvoj zjednodušit a zrychlit povolování staveb ze současného průměru 5,4 roku na jeden rok. Návrh počítá se zavedením jednoho nejvyššího stavebního úřadu, který by zastřešoval 14 krajských úřadů a místní pracoviště.

Kromě nového stavebního zákona připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj také novelu stávajícího, zavádějící takzvanou fikci souhlasu. Pro povolení stavby je dnes nutné závazné stanovisko desítek institucí a nová úprava by měla zabránit tomu, aby se povolení stavby zarazilo na liknavém přístupu některé z nich, což se podle stavebníků běžně děje. Podle návrhu by po uplynutí lhůty povolení nevydával úředník, ale kladné stanovisko by generoval automaticky počítač. Tento aspekt již dříve kritizovali odborníci na kulturní dědictví.

