Od 13 let je na hudební univerzitě ve Vídni. V Budějovicích roste houslový talent

Když bylo houslistovi Romanu Červinkovi 13 let, úspěšně zvládl zkoušky na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, tedy Vysokou školu múzických umění ve Vídni. Nyní je o rok starší a navštěvuje druhým rokem zdejší přípravný program pro talentované děti. Loni se také probojoval do sedmičky vítězů soutěže Zlatý oříšek.

"Přijímací zkoušky dělají s normálními studenty. Hodnotí se především úroveň hry. Byl dobře připravený, takže zhruba ze sta dětí byl na přijímačkách bodově čtvrtý. Přijali ho do přípravného programu, protože ještě nemá věk na to, aby ho mohli přijmout na univerzitu," vysvětluje jeho maminka, houslistka Jihočeské komorní filharmonie Lilija Červinková.

Geny jsou tedy jasné, zvláště když Lilija dodává, že její manžel, Martin Červinka, je koncertním mistrem orchestru Jihočeského divadla, tedy vedoucím prvních houslí a spojovacím článkem mezi dirigentem a orchestrem.

Nyní dojíždí do Vídně jednou týdně, příští rok už mu zde kromě hry na housle přibude i teorie a bude muset dojíždět častěji. Čekají ho také přijímací zkoušky na budějovickou konzervatoř, kde ho bude učit přímo maminka a bude toto studium střídat s vídeňskou univerzitou. "Potřebuje udělat maturitu, aby ho mohli přijmout do řádného ročníku."

Roman už má zkušenost s orchestrem ve švýcarském Bielu, účastnil se také mistrovských kurzů profesora Zakhara Brona, jenž patří mezi nejlepší houslové pedagogy současnosti. Je také laureátem Mezinárodní houslové soutěže Mistra Josefa Muziky 2017 a Mezinárodní soutěžní přehlídky ve hře na housle k poctě Mistra Váši Příhody 2017. Čtyřikrát v řadě dostal ocenění Talent roku Jihočeského kraje (2015-2018).

"Nejvíce si ale cením toho, že jsem se stal laureátem na mezinárodní soutěži Leonida Kogana v Bruselu. A také toho, že mě nyní čeká sólový koncert s Jihočeskou filharmonií a Václavem Hudečkem." Na dotaz, zda se na dubnový koncert těší, nebo z něho má spíše strach, odpovídá: "Asi obojí dohromady. Tedy ne že bych se přímo bál, ale nevím, co od toho mohu čekat."

Poznali se na Hudečkových kurzech v Luhačovicích. "Když se chystal jeho společný koncert s Jihočeskou filharmonií a přemýšlelo se, jakou bude mít dramaturgii, pan Hudeček říkal, že ví, že tu mají v Budějovicích Romana, takže si zahraje s ním," líčí maminka.

Už si také zkusil menší roli v opeře Dalibor v Jihočeském divadle. Využil své hry na housle a vystoupil v roli malého Dalibora, jenž se zjevuje hlavní postavě jako jeho špatné svědomí. "Také rád zpívám, ale to jsem teď musel omezit, protože se mi mění hlas," usmívá se.

Ve škole hodně často chybí, jak stále pendluje po soutěžích, koncertech a hodinách ve Vídni. Podle maminky mu to ale vedení toleruje. "Berou to tak, že Roman reprezentuje České Budějovice, že se nikde neulejvá," říká maminka.

Roman by jednou rád nastoupil do nějakého věhlasného orchestru. "Anebo chci vystupovat jako sólista, ale to je zase trošku dál, no."

Video: Tak hraje mimořádný mladý houslista z Českých Budějovic