Jakmile ho unesl, začal hrát na akordeon. Mimořádný talent v 10 letech sbírá trofeje

Viktor měl jasno již ve čtyřech letech, tenkrát mu učarovala harmonika a on prohlásil, že na ni taky bude hrát. Kromě studia na základní umělecké škole dojíždí Viktor ve svých deseti letech na hodiny na Pražskou konzervatoř. Pravidelně vystupuje na mnoha koncertech a sbírá úspěchy na mezinárodních soutěžích.

Na akordeon začal hrát Viktor Stocker v šesti letech, ale rozhodl se pro něj již ve čtyřech letech. Jenže až v šesti ho poprvé unesl. Po půl roce na Základní umělecké škole ve Vlašimi mu jeho vyučující sdělil, že takový talent ještě neviděl a že ho musí jít ukázat na Pražskou konzervatoř. To mu bylo sedm.

"Pan profesor Horák si ho v Praze poslechl a říkal, že je to mimořádný talent, a nabídl se, že by mu dával hodiny," vypráví maminka Martina. "V rodině se hudbě nikdo nevěnuje, takže to přišlo celkem nečekaně," usmívá se.

Jednou za týden k němu tedy jezdí a pan profesor ho vede podobně jako konzervatoristy. Věnuje se zde i komorní hře s Martinem Kottem, což je akordeonista, který reprezentoval i Českou republiku na soutěži Eurovision. Spolu již mají za sebou několik celovečerních koncertů.

Rok 2019 byl pro Viktora mimořádně povedený. Stal se absolutním vítězem ústředního kola základních uměleckých škol, získal první místo na Mezinárodní akordeonové soutěži ve Vídni v kategorii do 10 let či první místo a zvláštní cenu pro nejmladšího laureáta na soutěži Kleine Tage der Harmonika v německém Klingenthalu.

Zahrál si také na koncertě Jaroslava Svěceného a čeká ho s ním i další koncert. Vše završil tím, když na konci roku vyhrál ocenění Zlatý oříšek pro mimořádně talentované děti.

Vystoupil také na Akordeonové akademii, pořádané Pražskou konzervatoří, či na slavnostním koncertě v Senátu. V rámci Mezinárodních akordeonových dnů zvítězil v kategorii do 11 let a v duu s Martinem Kottem dokonce v kategorii do 19 let. V rámci akce proběhlo německo-české symposium pro skladatele a dirigenty. Zde Viktor premiéroval novou skladbu Josefa Vejvody, syna autora slavné písně Škoda lásky. Na mistrovských kurzech si zahrál s věhlasným francouzským akordeonistou jeho skladbu.

Jak tohle všechno může čerstvě desetiletý kluk z Kladrub u Vlašimi, vesničky o 265 lidech, zvládat? "Ve škole mám individuální plán, takže mám povoleno více absencí. Když jsou koncerty a soutěže, do školy nechodím a učivo si pak doplním," líčí Viktor.

Kromě akordeonu ještě chodí na kroužek lezení na horolezecké stěně. "A taky rád čtu, hlavně foglarovky. Teda když je čas," říká. Toho moc není, jeho diář je solidně zaplněn: "Teď mě čeká koncert v Hradci Králové, pak německá soutěž v duu s Martinem Kottem, pak soutěž v Chorvatsku…"

Jeho plány do budoucna jsou jasné: koncertování s akordeonem - sólové koncerty, dua nebo s filharmonií. "A procestovat s akordeonem svět. Nebo teda aspoň Evropu. A jednou bych se chtěl stát vítězem světové soutěže v italském Castelfidardu," dodává.

Video: Tak hraje desetiletý akordeonista Viktor Stocker, mimořádný český talent