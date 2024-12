Čeští studenti vysílají družici do vesmíru. Zkoumají, jak uklidit kosmický odpad

Družice, za kterou stojí skupina českých studentů, poletí v sobotu na oběžnou dráhu. Vynese ji tam raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Malá krychle LASAR bude zkoumat využití laseru k opravě nefunkčních satelitů a odstraňování kosmického smetí.

K původnímu nápadu skupinu inspirovala družice pražského planetária Planetum 1, u které se objevil problém s komunikací a potřebovala restartovat. "Dá se to udělat přetížením solárních panelů, třeba za pomoci sluneční bouře nebo erupce. Ale čekat na něco takového je jako čekat na vlak. Nevíš, kdy a jestli vůbec přijede," říká člen týmu a student žurnalistiky Ondřej Heigl.

"Naše myšlenka spočívá v tom, že bychom laserem uměle přetížili solární panely na družici a tím bychom ji dokázali restartovat a v podstatě opravit," popisuje úkol satelitu ve tvaru krychle, která měří jen deset centimetrů a váží něco přes jeden kilogram.

Smetí, které již nelze opravit, se budou snažit vykolejit z oběžné dráhy, aby shořelo v atmosféře. "Teď smetí obíhá ve výšce kolem 500 kilometrů. My bychom ho potřebovali dostat o něco níž, kde je hustší atmosféra, která by ho dokázala spálit," vysvětluje Heigl.

Pozůstatky techniky se na oběžné dráze hromadí už od 60. let. Podle Evropské vesmírné agentury je ve vesmíru přes 900 tisíc kousků větších než jeden centimetr. Tyto objekty výrazně ohrožují funkční družice a při nárazu mohou způsobovat velké škody.

Samotný satelit, který do vesmíru poletí, zatím žádný laser nemá. Jeho úkolem bude pouze měřit intenzitu paprsku, který na něj dopadá. "Otestujeme, jak velká část laseru se po cestě ztratí a kolik energie reálně dorazí až k naší družici. Na základě výsledků pak budeme schopni určit, jak výkonný laser bude potřeba k restartu družic," dodává student.

Zkušební laser, který přirovnává k maličké Hvězdě smrti ze série Star Wars, zatím není hotový. Vyrobí ho laserové centrum z Dolních Břežan u Prahy. Družici chtějí zatím využívat hlavně k popularizaci. "Když jsme my jako středoškoláci dokázali poslat družici do vesmíru, tak proč by to nemohl zvládnout i někdo jiný," říkají. Děti si například budou moct ve škole postavit anténu a chytat signál z vesmíru nebo se dívat na vesmír skrz kameru.

Raketa s družicí LASAR poletí do vesmíru v sobotu po půl jedné odpoledne. Diváci a fanoušci budou moci sledovat průběh letu na živě na YouTube.