Mladý vývojář pomáhá studentům s výukou na dálku a lidem s Alzheimerem cvičit paměť

Osmnáctiletý student a vývojář aplikací Matěj Krček pomohl svojí škole zavést distanční výuku a spolužákům, z nichž někteří dosud on-line výukové nástroje neznali, zase pomohl pochopit, jak s nimi mají pracovat. Potom se rozhodl, že s výukou na dálku pomůže i dalším českým školám. A tak ve spolupráci s Googlem vytvořil sérii videí pro české studenty i učitele. Kromě toho chystá i další aplikace.

Když se vloni v březnu žáci poprvé přesunuli z lavic k obrazovkám svých počítačů a začali se učit na dálku, všiml si tehdy sedmnáctiletý Matěj, že řada z nich s tím má problémy. Nevěděli, jak používat platformy, které se tehdy k učení začaly hojně využívat. Problém jim činilo odevzdat úkol on-line, nevěděli třeba, jak jednoduše pomocí aplikace poslat učiteli něco, co si předtím napsali do sešitu, či jak se zapsat na konkrétní hodinu nebo najít odkaz k přihlášení do výuky.

Nadšenec do programování a obecně technologií Matěj Krček se proto rozhodl, že na brněnském gymnáziu Vídeňská, kam dochází, pomůže se zavedením výuky on-line. Začal spolužákům na dálku radit, co mají jak používat. Podle jeho učitelky výpočetní techniky Lucie Drimlové Matěj tvořil návody pro studenty, posílal učitelům připomínky a návrhy, jak lépe propojit učitele s žáky, pomohl testovat nastavení systému. Během pár týdnů se tak i díky Matějově pomoci podařilo celou školu převést na nový systém on-line výuky.

"Jenže jsem si uvědomil, že problém se zavedením výuky na dálku asi nebude jenom u nás ve škole, ale i jinde," líčí Matěj. A tak ho napadlo, že by mohl natočit sérii videí, ve kterých by dal nejen svým spolužákům, ale i dalším studentům jasný a srozumitelný návod, jak používat on-line nástroje v době pandemie. Rozhodl se, že se propojí s lidmi ze společnosti Google, jejíž výukové nástroje používá od jara řada škol.

Matěj navíc předtím působil ve vývojářské komunitě Google Developer Group, která zajišťuje setkávání či přednášky pro zájemce o informační technologie. Díky tomu sehnal rychle kontakt na tým - ten měl později jeho videa na starost -, kterému svůj nápad vylíčil. "Myšlenka se jim líbila, několikrát jsme si zavolali a začali spolupracovat," řekl Matěj.

To potvrzuje i členka týmu Grow with Google v Česku Ivana Kopková: "Matěj se na nás na jaře obrátil sám od sebe, že by rád svým vrstevníkům pomohl s on-line výukou, což jsme velmi uvítali. Poskytl nám tak cenný vhled do potřeb studentů v jeho věku," popisuje.

"Videa díky tomu byla pro jeho vrstevníky i mladší žáky opravdu relevantní a pomohla jim řešit aktuální problémy, což dokazují i vysoké počty zhlédnutí videí. Podle nás je Matěj skvělým příkladem toho, že každý člověk může udělat něco pozitivního pro své okolí," doplňuje Kopková. O jeho iniciativě nyní informoval i globální blog Googlu The Keyword.

Během několika měsíců Matěj nakonec ve spolupráci s Googlem vytvořil několik videí s návody. Sám vymýšlel jejich obsah, společnost jeho videa následně zeditovala. Při zpětném ohlédnutí Matěj přiznává, že nejtěžší pro něj bylo samotné natáčení: "Natáčel jsem sám sebe v pokoji a ze začátku mi to trvalo hrozně dlouho, protože jsem s tím neměl zkušenosti. Musel jsem myslet na to, aby v pokoji bylo dost světla, jestli mi drží stativ, jestli v pozadí není nějaká věc, která nemá být vidět, a podobně," popsal.

Nejvíc prý Matěje potěšilo, když se dozvěděl, že jeho videa mají reálný dopad: "Zjistil jsem, že některé školy z vlastní iniciativy pouštějí tato videa při hodině. Dozvěděl jsem se to od kamarádů, kteří mi napsali, že moje video viděli u sebe ve škole," uvedl. Dosah videí dokládá i to, že dnes mají celkem přes 70 tisíc zhlédnutí.

Díky své aktivitě se Matěj na podzim dostal na konferenci ministerstva školství, kde deset minut promlouval k učitelům o tom, jak by mohli vylepšit on-line výuku, a předával jim praktické tipy, jako třeba aby rozdělili studenty v on-line hodinách jazyků na menší skupiny, aby měla konverzace v cizím jazyce skutečně smysl, nebo aby zanášeli plán hodin do on-line kalendáře.

"Odlétám na utkání Realu Madrid"

Matěj se o technologie a jejich vývoj zajímá odjakživa. "Myslím, že je programování skvělé tím, že může být hodně kreativní. Nabízí úžasnou příležitost zkusit si a rozběhnout podnikání se zajímavými projekty. A dnes se dá naučit i on-line z domu," uvedl.

O tom, že má na vývoj technologií talent, se přesvědčil v létě 2019, kdy uspěl ve studentské soutěže portálu Kiwi.com. Při sledování fotbalového zápasu ho tehdy napadlo, že by mohl naprogramovat aplikaci s hlasovým ovládáním, která by sportovním fanouškům jednoduše obstarala letenky na daný zápas. Jinými slovy, uživatel aplikace může nahlas říct, že chce letět třeba na zápas Barcelony proti Realu Madridu. A aplikace mu najde nejlepší letecké spojení, aniž by uživatel musel hledat letenky na různých portálech.

Vytvářet aplikace s hlasovým ovládáním Matěje nadchlo, a tak se k tomu později vrátil: aktuálně pracuje s podporou Vysokého učení technického v Brně na virtuálním asistentovi pro lidi s Alzheimerovou chorobou či demencí. Pomocí hlasu bude člověk aktivovat třeba cvičení na procvičení paměti nebo nastaví připomínku, že si má vzít lék.

S aplikací, která vznikla původně jako školní projekt na půdě brněnského gymnázia, Matěj uspěl v soutěži ministerstva průmyslu a obchodu zvané Robothon, které se účastnilo 120 týmů především z technických škol.

Aktuálně má hotovou demoverzi aplikace, kterou chce otestovat na uživatelích. "Oslovil jsem proto domovy pro seniory, a to hlavně ve Velké Británii, kde jsou zvyklí používat hlasové ovládání, ale teď během pandemie je komunikace složitější, tak to trvá," uvedl Matěj. Zároveň poprosil i české ministerstvo zdravotnictví, zda by ho nemohlo propojit s konkrétními lékaři, kteří se zabývají Alzheimerovou nemocí.

Právě na britské klienty, ale také americké či německé chce Matěj v budoucnu cílit. Právě tam se podle něj dnes hlasoví asistenti velmi používají a jsou tam na ně zvyklí.