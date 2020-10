Strmý růst pacientů. Standardní kvalitu péče už nezajistíme, říká ředitel nemocnice

Počet pacientů s covidem-19 strmě stoupá. Například v hradecké nemocnici se jejich počet za osm dní takřka ztrojnásobil. Nemocnice tak ruší část svých oddělení a přetváří je na místa pro covid pacienty. Jenže zatímco lůžka se pro infikované daří najít, dochází personál, který sám bojuje s nákazou. Kvalita poskytované péče tak klesá, říká ředitel jablonecké nemocnice.

"Otevřeli jsme už víc (covid oddělení), než jsme ještě před pár dny mysleli, že jsme schopni utáhnout. Už není kam dál postupovat. Co se bude dít v následujících týdnech, nikdo netuší," napsal ve středu odpoledne na Twitter primář interního oddělení jablonecké nemocnice Tomáš Vacek.

Jeho slova potvrzuje i ředitel nemocnice Vít Němeček, který popisuje, že pro covidové pacienty již vyhradili oddělení ortopedie, ORL, interny a léčebny dlouhodobě nemocných. "V příštím týdnu personál z ORL, což je malé oddělení jen o čtrnácti lůžkách, vezmeme a přesuneme ho na urologii, kde je k dispozici více lůžek. Budeme mít tedy celkem 90 lůžek pro covidové pacienty plus jsme pro ně vyčlenili celý nový pavilon pro intenzivní péči. A to je osmnáct lůžek," říká šéf nemocnice.

Rušení některých oddělení ředitel popisuje jako "obrovské zásahy do chodu nemocnice", ty jsou však kvůli neustále rostoucím číslům nových případů covidu-19 nezbytné. Zatímco v pátek 16. října měla nemocnice v Jablonci nad Nisou 17 hospitalizovaných s covidem-19, z nichž tři leželi na jednotce intenzivní péče, o pět dní později to bylo už 39 pacientů (pět na jednotce intenzivní péče). Tento čtvrtek, tedy o dalších osm dní později, podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistik počet pacientů vzrostl na 68, z nichž devět vyžadovalo intenzivní péči.

Vzhledem k tomu, že denní přírůstek nových případů covidu-19 neustále roste, očekává se, že minimálně v nejbližších dnech stále porostou i čísla těch, kteří vyžadují hospitalizaci. Z aktuálních údajů zdravotnických statistiků vyplývá, že pomoc v nemocnici potřebuje více než šest procent z odhalených případů.

Zvyšující se počet nakažených se na kapacitách nemocnic odrazí až za několik dní. Průměrně se člověk do nemocnice dostane deset dnů po zjištění diagnózy. Ti, kterým covid-19 způsobí těžký stav, se do této fáze dostanou zhruba pět a až deset dní od hospitalizace.

A číslo nově přijímaných pacientů s covidem-19 rovněž setrvale roste. Zatímco na začátku září přijmuly nemocnice dvacítku nových pacientů denně, na začátku října šlo už o desetinásobek. Toto pondělí pak číslo poprvé přesáhlo tisíc nových pacientů za jediný den. Do nemocnice se přitom nyní dostávají lidé, u kterých se nákaza odhalila v době, kdy Česko většinou registrovalo do deseti tisíc nových případů, nanejvýš se dostalo k 12 tisícům. V posledních dnech naopak číslo atakuje hranici 15 tisíc a celkem dvakrát ji už přesáhlo.

Každý den samozřejmě nemocnice propustí řadu pacientů, někteří z nich bohužel zemřou. I tak ale počet uvolněných lůžek ani zdaleka nestíhá pokrývat potřeby nových pacientů. Na začátku září bylo v jeden čas hospitalizováno 180 covid pacientů, na začátku října už 1173. Tento čtvrtek se už nemocnice staraly o 7281, přitom pouze před týdnem to bylo o více než 2 tisíce méně.

Podobně rychlým tempem se plní i jednotky intenzivní péče, kde ve čtvrtek leželo 998 covid pacientů, před týdnem to přitom bylo jen 739. Na začátku měsíce tuto vysoce specializovanou péči potřebovalo jenom 209 pacientů s covidem-19.

29. října 21. října 16. října Jablonec nad Nisou počet hospitalizovaných s covidem-19 68 39 17 z toho na JIP 9 5 3 z toho na umělé plicní ventilaci 4 1 3 FN Hradec Králové počet hospitalizovaných s covidem-19 145 50 46 z toho na JIP 32 17 15 z toho na umělé plicní ventilaci 18 7 4 KNTB ve Zlíně počet hospitalizovaných s covidem-19 203 137 87 z toho na JIP 20 13 16 z toho na umělé plicní ventilaci 21 13 14 Prachatice počet hospitalizovaných s covidem-19 55 35 13 z toho na JIP 3 4 3 z toho na umělé plicní ventilaci 2 3 1 VFN v Praze počet hospitalizovaných s covidem-19 88 94 65 z toho na JIP 20 20 20 z toho na umělé plicní ventilaci 10 8 5 Všechny nemocnice v ČR počet hospitalizovaných s covidem-19 7281 4777 3415 z toho na JIP 998 680 533 z toho na umělé plicní ventilaci 546 372 296

"Nová lůžka vytvořit už nemůžeme"

Podobně jako v Jablonci nová covid oddělení vznikají na úkor jiných také v mnoha dalších českých nemocnicích. Například nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně však hlásí, že nová lůžka pro nakažené pacienty už vyčlenit nemůže.

"Každý týden otevíráme minimálně dvě covidové stanice, třetina nových lůžek se ale zaplní za několik hodin od otevření a celá kapacita pak během několika dnů. Tímto způsobem už jsme přeměnili lůžka plicního, urologického, interního, rehabilitačního a ortopedického oddělení a také dvě lůžkové stanice centra klinické gerontologie. Máme tři desítky intenzivních lůžek pro covidové pacienty, sto devadesát standardních covidových lůžek, ještě jsme schopni zabezpečit pětatřicet dalších na gerontologii a tím se dostaneme prakticky na strop našich kapacitních možností," vysvětluje ředitel nemocnice Radomír Maráček.

I zde samozřejmě počty pacientů strmě stoupají. V půlce října měli 87 pacientů (16 na jednotce intenzivní péče), minulou středu už 137 pacientů (13 na jednotce intenzivní péče), a tento čtvrtek dokonce 203 pacientů (20 na jednotce intenzivní péče).

A podobně čísla rostou i v jiných nemocnicích. Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové se za osm dní počet pacientů téměř ztrojnásobil. Minulou středu se zde starali o 50 pacientů (17 na jednotce intenzivní péče), tento čtvrtek to už bylo 145 pacientů (32 na jednotce intenzivní péče).

"Nárůst je poměrně značný, ale postupně jsme otvírali další oddělení, abychom péči dokázali zajistit, a máme v pandemickém plánu připravené další oddělení, které jsme schopni otevřít," říká k číslům mluvčí nemocnice Jakub Sochor.

Problém číslo jedna, dvě a tři je personál

Daleko větší komplikací, než je počet lůžek nebo plicních ventilátorů, je však stále personál. "Problém číslo, jedna, dvě i tři je personál," shrnuje to ředitel jablonecké nemocnice Němeček. "V pracovní neschopnosti máme 115 lidí. Jestli to ještě výrazně více poroste, tak nebudeme schopni zajistit ani to, co máme otevřené teď," vysvětluje.

Velký počet lidí na nemocenské je způsobený zejména nákazou, která se objevuje i u lékařů a sester. Počty nemocných zdravotníků totiž rovněž strmě rostou. Podle posledních informací prezidenta České lékařské komory Milana Kubka je nakaženo přes 13 tisíc zdravotníků.

Nedostatek personálu za největší problém označili také ředitelé uherskohradišťské a prachatické nemocnice v rozhovoru se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, která záznam z diskuse zveřejnila na svých sociálních sítích.

"Když máte na oddělení dvanáct sester a osm z nich je pozitivních, tak pak musíte zavírat další oddělení, abyste z něho mohl doplňovat personál. Pak narážíte na situaci, kdy tito lidé dělají práci, kterou nikdy předtím v životě nedělali, protože byli zvyklí na jiný typ péče. Dětská či gynekologická sestra se teď musí starat o covid pacienta, což ale odpovídá práci sestry na infekčním oddělení nebo na interně," popsal slovenské prezidentce šéf prachatické nemocnice Michal Čarvaš.

Ředitel jablonecké nemocnice pak upozorňuje, že rozšiřování kapacit může vést k tomu, že se jednotlivá zdravotnická zařízení zvládnou postarat o více pacientů, bude to však na úkor kvality. "Čím více covidových pacientů budeme mít, tím více bude ohrožena kvalita péče, kterou pacienti dostávají. V těchto počtech nejsme schopni zajistit dosavadní standardní kvalitu péče, ať už se to týká medicínské či ošetřovatelské péče," dodává Němeček.