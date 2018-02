Střetů aut s lesní zvěří loni přibylo o patnáct procent

před 7 hodinami

Nehody se zvířaty jsou čtvrtým nejčastějším typem nehody.

Praha - Počet střetů vozidel s lesní zvěří se loni podle policejních statistik zvýšil o 15 procent na 12 043 případů. Jde tak o čtvrtý nejčastější typ nehody, i když s minimální lidskou úmrtností. I když roste počet srážek i s přemnoženými divočáky, podle proděkana pro vědu a výzkum Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze Tomáše Kušty je většina hlášených srážek se srnčí zvěří.

"Jde o 80 až 90 procent," řekl ČTK Kušta. Skutečné počty sražených zvířat jsou podle něj vyšší, než uvádějí policejní statistiky, kam se incident dostane jen v případě, že řidič chce nahlásit pojistnou událost. Nejčastěji podle něj řidiči přejedou zajíce.

Kušta dodal, že v následujících pěti letech se vzhledem k narůstající hustotě dopravy, rychlosti jedoucích vozidel a velikosti populace zvěře v Česku počty srážek nesníží.

V ČR se podle Kušty používají skoro všechny světově aplikované postupy, jak srážkám předcházet - tedy biokoridory v podobě nadchodů nebo podchodů, modré odrazky nebo pachové návnady, které zvěř odrazují. Ty podle Kušty nefungují jako pevný plot, zvěř je však v jejich okolí obezřetnější a spíše tak k nehodě nedojde.

V ČR se naopak nepoužívají detekční systémy, které monitorují zvěř v okolí silnic a světelným znamením na dopravních značkách upozorní řidiče na riziko srážky. Ty se využívají v Severní Americe a ve Skandinávii.

Přemnožená zvěř je v Česku problémem nejen kvůli nehodám, vysoká ničí stromy okusem, černá zvěř způsobuje škody na zemědělských plodinách.

Divočáci se loni začali více odstřelovat kvůli africkému moru prasat, který se v ČR objevil. Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek (za ANO) na začátku letošního roku uvedl, že Evropa by kvůli této chorobě měla prudce snížit stavy divočáků. V Česku by podle něj měly klesnout až o 90 procent. Podle odborníka z Českomoravské myslivecké jednoty Miloše Ježka by k redukci populace divočáků bylo třeba ročně lovit přes 250 000 kusů.