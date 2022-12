Exkomunistu Babiše na Hradě nechci, hlásí Středula. Věří, že mu ještě přebere voliče

Jako odborový boss je Josef Středula nepřehlédnutelný, o podmínkách pro zaměstnance jedná s vládou i s firmami a odboráři mu fandí. Jako prezidentský kandidát má ale mizivou podporu a jeho kampaň není příliš vidět. Právě on ale může sebrat důležité hlasy šéfovi ANO Andreji Babišovi. Věří, že jich získá více, než ukazují průzkumy. Expremiéra na Hradě nechce, vadí mu jeho komunistická minulost.

Koncem dubna to vypadalo nadějně. Prezident Miloš Zeman se z rudého pódia obrátil na delegáty sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů, aby přemluvili svého šéfa Josefa Středulu ke kandidatuře na hlavu státu. "Věřím, Pepo, že tuto výzvu přijmeš a budeš jedním z nejsilnějších kandidátů v lednové prezidentské volbě," řekl. A odborářský boss krátce poté kývl. Na levicové části spektra neměl mezi uchazeči konkurenci.

Po půl roce je všechno jinak. Podle průzkumů se Středulovy preference pohybují od tří do pěti procent, poslední volební model agentury Median mu přisuzuje 3,5 procenta. Hlasy levicových voličů sbírá expremiér Andrej Babiš z hnutí ANO, který kandidaturu oznámil až v říjnu a spustil masivní kampaň. Středula jde do voleb skromněji, je ale přesvědčený, že získá mnohem více hlasů, než kolik mu průzkumy přisuzují.

"Nechci, aby byl prezidentem exkomunista," vyhranil se proti Babišovi v narážce na jeho dřívější členství v Komunistické straně Československa. Průkaz vládnoucí strany totalitního režimu před rokem 1989 měl také další kandidát, generál Petr Pavel. Ten je společně s Babišem a ekonomkou Danuší Nerudovou favoritem voleb, jejich preference přesahují 20 procent. Volby budou už 13. a 14. ledna, případné druhé kolo o týden později.

Z odstupu si Středula tragédii nedělá. "Kampaň ještě zdaleka neskončila, navíc náš čekají důležité televizní debaty," uvedl. "Když jsme mezi lidmi, reagují na manžela pozitivně. Myslím, že řada z nich není v průzkumech oslovena," přidává se manželka Dana Středulová. Její muž v minulosti bodoval s odborářskou kampaní Konec levné práce spuštěnou v roce 2015 v boji za vyšší mzdy. O dva roky později se o něm dokonce mluvilo jako o možném předsedovi ČSSD.

"Kdyby zesílil kampaň a někdo známý ho podpořil, tak si dovedu představit, že nějaká procenta nabere. Vzal by je Babišovi," prohlásil Přemysl Čech, šéf agentury Median. Část voličů podle něj nepodlehne tomu, že vyhrát může jen trojice nejsilnějších kandidátů, a půjde hlasovat pro toho, ke komu mají skutečně nejblíže.

Jenže zatím je Středula téměř neviditelný. Někdejší pracovník vítkovických železáren a absolvent strojní průmyslovky v Opavě uspořádal první větší akci teprve minulý týden. Představil na ní svá kandidátská hesla a videoklip. Do té doby byl vidět jen v televizních rozhovorech. Teď chce aktivitu zvýšit, pomoci mu mají dobrovolníci z řad odborářů.

"Věřím, že lidé vědí, jaký jsem. A že kampaň pomůže, aby mě poznali více. Doufám, že se podívají na mé webové stránky, aby zjistili, že to, co říkám, budu také dělat. Pokud mi to čas dovolí, chci jít mezi lidi," prohlásil. Na jeho stránkách ale žádné setkání s lidmi uvedené není, na veřejnosti se Středula většinou objeví bez upozornění.

Středula tak může spoléhat hlavně na debaty s protikandidáty, které budou televize přenášet v lednu krátce před prvním kolem voleb. Jako odborový předák má bohaté zkušenosti v diskusích s oponenty i s veřejným vystupováním. Oproti Pavlovi či Nerudové to bude jeho výhoda. "Nebojím se žádné debaty, těším se na ně, jsem připravený," uvedl odhodlaně. Právě termíny debat jsou jedinými zápisy na jeho webu v rubrice "kde mě uvidíte".

Vyrovnaná trojice hlavních favoritů značí těsný boj o dvě postupová místa do druhého kola voleb. A zatímco Pavlovi s Nerudovou ubírají podle politologů hlasy především senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer, Babišovi je bere Středula. Objevují se proto výzvy, aby oba senátoři odstoupili a pomohli tím k poražení Babiše už v prvním kole. Podobně by Babišovi pomohl odchod Středuly, který ale Aktuálně.cz potvrdil, že toto nemá v úmyslu.

"Kandidáta s komunistickou minulostí nepodpořím. To je pro mě uzavřené," uvedl. Odpovědi na případnou podporu Nerudové, která jako jediná z vedoucí trojice v komunistické straně nebyla, se vyhnul. "Jde o osoby a obsazení. Mohu to říct až ve chvíli, kdy ve druhém kole nějaká jména budou. A já bych si přál, abych tam byl já," prohlásil. Babiše by raději viděl v premiérském křesle, pokud by někdejší předseda vlády v nějaké vysoké funkci měl být.

Jasné odmítnutí znamená, že v lednu budou Středula i Babiš lovit mezi stejnými voliči. "Středula je přesně ten člověk, který dokáže Babišovi hlasy ubírat. Přichází s autentičtějšími a levicovějšími řešeními ekonomické a sociální situace. Babiš se navíc bojí sahat lidem na daně a nechce proti sobě poštvat vyšší příjmové skupiny," uvedl politolog Lukáš Jelínek, který se zaměřuje především na dění v levé části politického spektra.

Přestože také on zmiňuje nadcházející kandidátské debaty jako prostor, kde může Středula získat body, velké šance mu nedává. "Pozornost se upírá k souboji Babiš, Nerudová a Pavel. O Středulovi se nemluví jako o jednom z favoritů, jeho šance na úspěch se tak snižují," popsal šance kandidáta, kterého v květnu považovali mnozí za možného černého koně voleb.