Strážník zbil squatery obuškem, jednomu zlomil ruku. Kameru se záznamem ale ztratil

Strážník pražské městské policie Jan Bůžek se před soudem zodpovídá z toho, že podle státního zástupce násilím vyklízel squat v pražském Podolí. Šestatřicetiletému muži při zásahu přerazil ruku, čtyřiačtyřicetileté ženě způsobil pohmožděniny. Bůžek je obžalovaný z ublížení na zdraví a zneužití pravomoci úřední osoby. Z obžaloby vyplývá, že údajně ztratil kameru, která slouží k nahrávání zákroků.

Bylo 5. dubna 2019, pár minut před osmou hodinou večer, když tříčlenná hlídka městské policie v čele s Bůžkem dorazila do objektu bývalé mateřské školy v ulici Nad Ondřejovem v pražské čtvrti Podolí. Do opuštěné stavby se v posledních letech nelegálně stahují bezdomovci a squateři, kvůli tomu jeden z místních zavolal strážníky i zmíněný večer. Bůžek se při vyklízení objektu dostal do konfliktu se dvěma lidmi.

Šestatřicetiletý muž po výzvě už jednu z místností objektu opouštěl, když do něj Bůžek podle obžaloby bezdůvodně strčil. Čtyřiačtyřicetiletá žena se svého partnera slovně zastala. Seděla na matraci, když k ní Bůžek následně přišel a rozmáchl se teleskopickým obuškem. "Úder byl veden střední intenzitou shora směrem na hlavu poškozené, která mu ránu vykryla svou levou paží," popisuje obžaloba, kterou má Aktuálně.cz k dispozici.

Spor pokračoval i poté, co trojice opustila místnost a vyšla před budovu. Žena si chtěla strážníka kvůli předchozímu úderu natočit na mobilní telefon, ale Bůžek jí v tom fyzicky zabránil. V tu chvíli se na její podporu ozval zmíněný druhý squater. Strážník ho na to podle obžaloby třikrát praštil obuškem, opět mířil na hlavu. Muž se částečně ubránil, z konfliktu si ale odnesl zlomenou ruku a zranění na hlavě.

"Údery částečně vykryl svou levou rukou, kdy následkem úderů došlo u poškozeného k pohmoždění měkkých pokrývek lebních v levé spánkové krajině s oděrkou a podkožním krevním výronem, zlomenině v levé loketní kosti," popisuje obžaloba. Oba squateři skončili v nemocnici. Ženě zůstaly pohmožděniny a krevní výron na ruce, kterou se bránila. Muž podstoupil operaci, při níž mu chirurgové zlomeninu srovnali kovovou dlahou.

Ubránila se před ublížením na zdraví Když se napadená žena bránila proti úderu strážníka Jana Bůžka rukou, předešla vážnějšímu zranění. "V případě, že by ránu směřovanou na hlavu nevykryla rukou, mohlo jí být způsobeno poranění hlavy či obličeje mající charakter ublížení na zdraví, k čemuž však nedošlo jen náhodou a nezávisle na vůli obviněného," píše se v obžalobě.

Muž ještě sedm týdnů po incidentu neměl zlomenou ruku zahojenou, na rentgenu byla stále vidět lomná linie. Lékaři mu po operaci doporučili léky proti bolesti. "Zranění lze hodnotit jako vážné poranění, dosahující ze soudně lékařského hlediska charakter těžké újmy na zdraví," stojí v obžalobě.

Obžalovaný strážník dočasně hlídá šatny

Strážník kvůli obžalobě z těžkého ublížení na zdraví, ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a zneužití pravomoci úřední osoby dochází od loňského prosince k soudu. V případě uznání viny mu hrozí až deset let za mřížemi. Vedení městské policie ho po incidentu stáhlo z ulice. Podle informací Aktuálně.cz pracuje v budově útvaru vzdělávání městské policie v Praze 8, kde hlídá šatny užívané strážníky a adepty na tento post během kondičních cvičení.

"Toto převedení strážníka bude trvat do doby, než bude ve věci pravomocně rozhodnuto. Současně s převedením strážníka došlo také ke snížení jeho mzdy," řekla Aktuálně.cz mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová. Bůžek podle informací Aktuálně.cz pobírá polovinu svého platu, přišel také o všechny příplatky.

Strážník mluví o ztrátě kamery, vedení o tom neví

Strážníci mají v terénu k dispozici osobní kamery, které mají připnuté na uniformě. Podle vlastního uvážení na ně nahrávají služební zákroky. Záznamy mohou sloužit při objasňování hraničních situací. Během vyšetřování policie Bůžka vyzvala, aby jim svou kameru vydal. Strážník měl u sebe ve skříňce veškeré vybavení ke kameře včetně držáku či nabíječky, ale samotnou kameru nenašel. "Toto si nedokázal obviněný vysvětlit," stojí v obžalobě.

Případný záznam z jeho kamery mohl hrát důležitou roli při líčení u soudu. Bůžek při vyšetřování uvedl, že ženu neuhodil. U muže přiznal dva údery. Při rekonstrukci činu incident předvedl tak, že neodpovídal zraněním squaterů ani svědecké výpovědi jednoho z místních. Svědectví squaterů naopak při rekonstrukci obstála. Vedle nich a výpovědi souseda vystavěla státní zástupkyně obžalobu ještě na lékařských zprávách z nemocnice.

Údajnou ztrátu kamery přitom provází pochybnosti. Přestože Bůžek vyšetřovatelům ohlásil její zmizení, velení městské policie o žádné ztrátě neví. Naopak. "V souvislosti se zmiňovanou kauzou nedošlo k žádné škodní události, městská policie má osobní minikameru uvedeného strážníka stále ve svém majetku," uvedla mluvčí Seifertová.

Jestli tedy Bůžek kriminalistům lhal, však vedení strážníků neřeší. Podle vyjádření mluvčí jí to nepřísluší, protože městská policie není účastníkem trestního řízení. "Ze stejného důvodu se nelze vyjadřovat také k tomu, co uvedl nebo neuvedl obviněný strážník v protokolech trestního spisu," dodala. Není ani jasné, jestli kameru postoupila vyšetřovatelům sama městská policie. Mluvčí jen podotkla, že poskytla kriminalistům veškerou součinnost.

Bůžkovi kolegové incident neviděli

Aktuálně.cz se na rozpor v souvislosti s údajnou ztrátou kamery s možným záznamem incidentu ptalo na příslušném státním zastupitelství, ale dočkalo se zdrženlivé odpovědi. "Státní zastupitelství nebude podávat informace v předmětné věci. Teprve po vynesení rozsudku může být věc opětovně přezkoumána a bude rozhodnuto, jak bude dále postupováno," řekla vedoucí žalobců v Praze 4 Blanka Valsamisová.

Squat s Bůžkem vyklízeli další dva strážníci. Oba uvedli, že žádný z incidentů neviděli, podle své výpovědi byli v jiné části objektu než Bůžek. Každopádně ani oni neměli kameru zapnutou. Dvě kamery byly také ve služebním autě zaparkovaném před objektem. Zadní kamera zachytila dílčí úkony z celé akce, nikoliv samotný incident. Záznam přední kamery pak skončil ve chvíli, kdy Bůžek vyjde s oběma squatery před objekt.

Zákon ani jiný předpis strážníkům neukládá, aby natáčeli své zákroky. Podle mluvčí Seifertové by to ani nebylo proveditelné. "To, kdy strážník kameru zapne, závisí na spoustě okolností, které předem nebo obecně nelze vůbec predikovat, natož stanovit," uvedla. Obdobně mluví i šéf Městské policie v Praze 1 Miroslav Stejskal. "To by byla další starost navíc, člověk by musel stahovat záznamy z kamery," řekl Aktuálně.cz s tím, že nahrávání má naopak sloužit k ochraně strážníků, když s nimi lidé jednají hrubě.

Hlavní líčení s Bůžkem má za sebou tři jednání, zatím poslední proběhlo 3. února. Tehdy vypovídali zbití squateři. Líčení pokračuje v březnu. "Hlavní líčení bylo odročeno za účelem dalšího dokazování. Jaké konkrétní důkazy budou prováděny, nemohu zodpovědět. Průběh dokazování záleží na předsedovi senátu, který v dané trestní věci rozhoduje," řekl Aktuálně.cz místopředseda příslušného Obvodního soudu pro Prahu 4 Michal Dvořák.