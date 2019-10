Dobrovolníci vysázeli stovky tisíc stromů za jeden den, pomáhali po celém Česku

Zhruba 31 000 lidí, jimž není lhostejný osud přírody, přilákala sobotní akce Den za obnovu lesa. Dobrovolníci při ní po celém Česku pomáhali s obnovou lesů poničených kůrovcem a seznamovali se s budoucí podobou českých lesů, které mají mít jiný charakter a druhovou skladbu než současné porosty.

Státní podnik Lesy ČR akci pořádal v každém regionu vyjma Prahy, v Jihočeském kraji se konala na dvou místech. Podle mluvčí Lesů ČR Evy Jouklové účastníci během soboty vysadili stovky tisíc stromků.

Jen na středočeskou část v okolí Komorního Hrádku na Benešovsku se dopředu přihlásilo kolem 1800 lidí a další zájemci přijížděli bez registrace. Nakonec jich podle Jouklové dorazilo téměř 5000 a vysadili 50 000 stromků. Auta účastníků od rána plnila louku vyhrazenou k parkování, někteří si přivezli košíky a sázení stromků a budování oplocenek spojili s hledáním hub. Hojná účast byla také v Brně, kde se do akce zapojilo přibližně 4000 dobrovolníků.

Podle ředitele Lesní správy Konopiště Miroslava Jankovského měla akce hlavně symbolický význam. "Samozřejmě vidíme, že spousta lidí by ráda přišla a sázela delší dobu, pomohla nám více. Jsme schopni to na příští roky připravit tak, abychom jim vyhověli a aby nám skutečně pomohli," dodal.

"Tam, kde byly lesy, není nic"

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) ocenil zájem veřejnosti a upozornil na to, že situace v lesích je vážná. "Jsem velmi rád, že Lesy České republiky a obecně lesníci s tím začali bojovat. Vymezili jsme červené zóny, snažíme se poskytnout lesníkům co nejvíce prostředků," řekl Toman. Kromě něj se sázení u Komorního Hrádku zúčastnil také ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a nechyběly ani známé osobnosti, například kardiochirurg Jan Pirk.

Do sázení na Benešovsku se zapojila i Martina Pavlitová Muchová z Prahy, která přijela s manželem a dvěma dětmi. "Jsem z Jeseníků, kde kůrovcová kalamita způsobila strašné škody. Tam, kde jsme měli všude lesy, není nic. Teď žijeme v Praze, a když jsem se doslechla o téhle akci, tak jsem si řekla, že musíme pomoct. Do Jeseníků je to trošku z ruky, proto jsme přijeli sem," řekla Pavlitová Muchová.

Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi a podnik nyní čelí dosud největší kůrovcové kalamitě. Počet vysázených stromků při zalesňování chce proto letos zvýšit na nejméně 55 milionů z loňských 46 milionů. Loni podnik investoval do pěstebních prací a obnovy lesa 2,15 miliardy korun, v plánech pro letošní rok měl 2,4 miliardy korun a v roce 2020 zhruba 3,2 miliardy. Skutečné investice do pěstebních prací ale budou zřejmě vyšší.