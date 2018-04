V Praze se koná pochod proti antisemitismu, zapojily se stovky lidí

před 1 hodinou

Centrem Prahy se v neděli vydal Pochod dobré vůle, připomínající památku židovských obětí holokaustu a 70 let od založení Izraele. Shromáždění vyvrcholí programem Všichni jsme lidi ve Valdštejnské zahradě. "Protože jsme byli v minulých letech svědky nejrůznějších veřejných akcí těch, kteří naopak stáli myšlenkově na barikádách proti nám, proti židovskému národu a vykřikovali hesla jako smrt Židům nebo Cikáni a Židi do plynu, tak jsme si řekli, že nám to nemůže být lhostejné a musíme také veřejně něco udělat," řekl jeden z organizátorů akce Radek Hejret. Do průvodu se zapojili lidé všech generací, v jeho čele se objevil i herec Jan Potměšil. Pochod doprovází řada kulturních akcí.

autor: ČTK | před 1 hodinou