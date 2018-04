Česko otevře v Jeruzalémě konzulát, oznámil Babiš. Podle něj se tím neporuší zásady EU ani OSN

před 1 hodinou

Český prezident Miloš Zeman je zastáncem přestěhování české ambasády do Jeruzaléma. Kroky oznámené premiérem ale přivítal.

Praha - Česko během několika měsíců otevře honorární konzulát v Jeruzalémě, uvedl předseda vlády v demisi Andrej Babiš (ANO). Zvažuje se také otevření Českého centra při plánované návštěvě prezidenta Miloše Zemana v Izraeli na konci letošního roku, dodal.

To by podle Babiše nevedlo k podpoře konfliktu mezi Palestinci a Izraelci. "Tímto krokem by nedošlo k porušení společné zahraniční politiky EU či plnění příslušných rezolucí RB OSN," sdělil.

OSN i EU ve svých postojích zdůrazňují, že Jeruzalém by v budoucnu měl být hlavním městem jak Izraele, tak budoucího státu Palestina. I s ohledem na to mají státy své zastoupení v Tel Avivu.

Prezident Miloš Zeman, který je zastáncem přestěhování české ambasády, kroky oznámené premiérem vítá, sdělil jeho mluvčí Jiří Ovčáček. "Náš cíl ale zůstává v platnosti. A tímto cílem je česká ambasáda v Jeruzalémě," uvedl mluvčí.

Na české politické scéně debata o posílení zastoupení v Jeruzalémě ožila poté, co americký prezident Donald Trump loni v prosinci označil Jeruzalém za hlavní město Izraele a oznámil záměr přesunout tam americkou ambasádu. Myšlenku už dříve opakovaně podpořil prezident Zeman.

Babiš nápad v prosinci odmítl. "Tenhle nápad prezidenta Trumpa není dobrý, protože jsou vidět ty reakce. My jsme malá země, ale ty velké by měly usilovat o klid a mír. My musíme bojovat proti situacím, kde vzniká zase nějaký konflikt a kde budou nějaké protesty a nedej bože nějaké atentáty," řekl tehdy Babiš. Podle něj je třeba nevyvolávat v oblasti další konflikty.

Babiš se k otázce možného přesunu ambasády vyjádřil také v dopise pro autory petice za přestěhování velvyslanectví, který ve čtvrtek zveřejnil týdeník Reflex.

Premiér v něm píše, že v diplomacii je zvykem mít ambasádu v hlavním městě. Fakt, že v Izraeli tento zvyk neplatí, označuje za "absurdní a neopodstatněnou výjimku". "Česká republika bude proto postupovat v souladu s běžnou diplomatickou praxí," uvedl.

Dodává také, že Česká republika společně se Spojenými státy prakticky uznala Jeruzalém hlavním městem Izraele, a to v hranicích, které byly stanoveny v roce 1967. "Tento názor je také v souladu s běžnou praxí uplatňovanou státy při státních návštěvách jejich oficiálních delegací," připomíná Babiš.

Proti stěhování velvyslanectví se v Česku staví několik iniciativ, které před časem přišly s vlastní peticí. Podpořil je mimo jiné bývalý ministr zahraničí a předseda Valného shromáždění OSN Jan Kavan. Odpůrci přesunu zatím žádnou odpověď od premiéra ani ministerstva zahraničí nedostali, řekl dnes ČTK zástupce iniciativy Ne naším jménem Zdeněk Jehlička.

České ministerstvo zahraničí opakovaně uvedlo, že "nějakou formu zastoupení v Jeruzalémě zvažuje". Při rozhodování o změnách zastoupení Česka v Izraeli je podle ministerstva důležitý postoj jiných států a vývoj mírového procesu. ČR také nechce rozmělňovat společnou pozici EU nebo blokovat dialog s Palestinou.