Izrael oslaví svůj vznik ve Španělském sále pod záštitou Zemana. Je to poprvé v historii, říká Hrad

V reprezentativních prostorách Pražského hradu proběhnou oslavy 70. výročí vzniku Státu Izrael. Oficiální záštitu nad oslavou převzal prezident Miloš Zeman. "Je to mimořádně výjimečná záležitost. A je to osobní rozhodnutí pana prezidenta Zemana a vyjádření mimořádného přátelství k Izraeli," vysvětluje Hrad.

Praha - Zatímco naprostá většina států v Česku pořádá oslavy na svých ambasádách či v pronajatých prostorách, Izrael si na konci dubna připomene 70. výročí svého vzniku ve Španělském sále Pražského hradu.

Podle prezidentské kanceláře jde o naprosto mimořádnou událost a zřejmě o první případ v novodobé historii, kdy oslavy vzniku cizího státu proběhnou v reprezentativních prostorách Hradu a pod oficiální záštitou prezidenta.

"Nejenom, že je to důležité výročí, ale Stát Izrael je pro nás důležitou oporou a inspirací. Spojuje nás společná historie. Při vzniku Izraele stálo tehdejší Československo. Je potřeba si tuto událost připomenout," vysvětlil pro Aktuálně.cz mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček důvody, proč se akce cizího státu odehraje v sídle českých prezidentů.

"Jakýmsi doplněním je to, že pan prezident je osobním přítelem státu Izrael," dodává mluvčí. Zeman je svými přátelskými vztahy k Izraeli známý. Loni například za podporu Izraele dostal od jedné americké židovské organizace na galavečeru periodika Algemeiner cenu Bojovníka za pravdu.

Není vůbec běžné, aby prezident republiky přebíral záštitu nad oslavou vzniku jiného státu. A uvědomuje si to i Hrad. "Je to mimořádně výjimečná záležitost. Je to osobní rozhodnutí pana prezidenta Zemana a vyjádření mimořádného přátelství k Izraeli. To podtrhnutí spolupráce mezi Českou republikou a Izraelem bude z Pražského hradu zaznívat velmi významně. Snažíme se pozitivně tlačit na českou vládu, aby v této iniciativě navazovala," doplnil Ovčáček.

Pražský hrad pátral, zda už se něco podobného uskutečnilo v minulosti. "Zatím jsme se dobrali k tomu, že se nic takového ještě nestalo," doplnil prezidentův mluvčí s tím, že izraelské straně pomáhají kromě zajištění prostor i s přípravou celé akce. Zeman se oslav vzniku Izraele na Hradě zúčastní a sám během večera vystoupí s proslovem.

Izraelská ambasáda si prezidentovy záštity podle své mluvčí Mahuleny Červené velmi váží. "Oslava 70. výročí Dne nezávislosti Izraele v prostorách Pražského hradu, jenž je po staletí symbolem a srdcem české státnosti, je důkazem výjimečných a přátelských vztahů mezi oběma zeměmi," řekla Aktuálně.cz mluvčí s tím, že na oslavy na Hradě je pozváno zhruba 1200 hostů.

Kromě přípravy oslav na Hradě je na příští týden plánovaný telefonický rozhovor prezidenta Zemana s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. "Iniciativa vzešla z izraelské strany," vysvětluje Ovčáček s tím, že na podzim se plánuje Zemanova návštěva v Izraeli.

"Zatím nemám přesný termín, ale v každém případě pozvání od izraelských představitelů už zaznělo," uzavřel mluvčí prezidenta.