Jsou jak děti, které chtějí spát ve škole. Ať za klima okupují Úřad vlády, říká děkan

Studenti několika vysokých škol od pondělí stávkují za klima. Chtějí přimět vládu Petra Fialy (ODS) k větší aktivitě v boji s globálním oteplováním a změnou klimatu. "Nechápu, proč stávkují na instituci, na kterou nemají žádné požadavky," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Stanislav Balík, děkan brněnské Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kde se studenti rozhodli nocovat.

V pondělí rozeslal Balík e-mail studentům fakulty, ve kterém vyjádřil pochopení pro cíle stávky, měl ale výhrady k její formě. "Přestože změnu klimatu i já osobně vnímám jako palčivý a akutní problém, takto radikální formu protestu nemohu podpořit a fakulta se k této iniciativě nepřipojí," napsal děkan.

V kontextu probíhající ruské agrese na Ukrajině a historie studentských stávek v totalitních letech 1968 a 1989 považuje navíc za nepřijatelné, že organizátoři akce z hnutí Univerzity za klima mluví o "okupační stávce". Kromě Brna protestují studenti také na některých vysokých školách v Praze. Stávka má trvat do středy.

Narušila stávka za klima fungování fakulty nebo průběh výuky?

Žádnou výuku jsme nemuseli rušit nebo přesouvat. Včera se ke mně ale dostaly stížnosti některých studentů a vyučujících, že jim používání megafonu znepříjemňovalo výuku.

V e-mailu, ve kterém jste studentům sdělil svůj postoj ke stávce, jste zmiňoval, že zvažujete omezit pohyb v některých částech budovy fakulty. K jakým omezením nakonec došlo?

Došlo k uzavření atria, které chtěli organizátoři využít pro stávku. Atrium jsem se rozhodl uzavřít, protože jsem nechtěl umožnit konání akce, když jsme se na ní s organizátory nedomluvili.

Studenti se ale během pondělí do atria dostali. Víte jak?

Říkají, že přišel neznámý muž, který jim odemkl. Netuším, o koho šlo. Mohl to byl známý někoho z nich, nějaký zámečník, který odemkl poměrně jednoduchý zámek.

V atriu se z vašeho rozhodnutí netopí, nejde elektřina ani wi-fi. Proč jste se rozhodl k tomuto kroku?

Je to konzistentní k tomu, že jako fakulta nepodporujeme tento nedomluvený typ akce. Snažili jsme se o dohodu. Můj jediný požadavek byl, že se nebude přespávat na fakultě. Studenti na to nepřistoupili, takže jsem neměl důvod podporovat jejich nelegální aktivity, kdy navíc vnikli do uzamčených prostor atria.

Organizátoři stávky opakovaně zdůrazňují, že stávka není namířena proti fakultě sociálních studií a jejím zaměstnancům, jen se odehrává na její půdě. Vadí vám, že si vybrali právě vaši fakultu?

Nejde mi o naši fakultu, ale nerozumím konceptu, že stávkují na instituci, na kterou neadresují žádné konkrétní požadavky a o které navíc při osobních jednáních říkají, že je jim na ní dobře a váží si toho, co pro ně dělá. To je pro mě nepochopitelné. Jestli si chtějí vynutit nějaké kroky na vládě, ať jdou okupovat Strakovu akademii.

Nocování na fakultě vnímají stávkující jako podstatnou část protestu. Řešili s vámi tento záměr předem?

S organizátory stávky jsem jednal v pátek a byl jsem ochotný ke kompromisu. Chtěl jsem podpořit diskusní rozměr stávky a demokratickou debatu ve věcech ochrany klimatu, po níž stávkující volali. Tyto akce měly probíhat v dopoledních, odpoledních a večerních hodinách.

Na noc žádný program naplánovaný nebyl. Nevím, v čem je tolik důležité přespání. Přijde mi to podobné, jako když děti chtějí přespat ve škole. Neviděl jsem ale sebemenší důvod, proč podpořit tento typ protestu na půdě akademické instituce.

Víte, kolik studentů na fakultě nakonec nocovalo?

Odhaduje se, že se jednalo o zhruba čtyřicet studentů. Nevíme, zda šlo konkrétně o studenty naší fakulty, ale domnívám se, že spíš ne. Fakulta sociálních studií má momentálně 3275 studentů, kterým jsem včera rozesílal hromadný e-mail, přičemž stávky se účastní něco mezi třiceti až šedesáti lidmi, což je jedno, možná dvě procenta studentů.

