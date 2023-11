Chystá se největší stávka škol, většina úplně zavře. Odbory žádají osm miliard navíc

Tak velkou stávku učitelů Česko ještě nezažilo. K protestu se v pondělí 27. listopadu podle odhadu odborů připojí minimálně polovina mateřských, základních a středních škol. Většina z nich zavře úplně, některé omezí výuku. Stávka má podporu také části rodičů. Jejím hlavním důvodem je obava ze snížení kvality vzdělávání a snížení platů kuchařkám a dalším nepedagogickým pracovníkům.

Učitelka Markéta Matoušková v pondělí do práce nepůjde. Připojí se ke stávce vyhlášené školskými odbory. Školy, kam chodí její dvě děti, stávkovat nebudou. Matoušková proto chce protest podpořit i jako rodič a dětem na pondělí napíše omluvenku. "Opravdu by mi přišlo hloupé posílat je do školy, když já sama budu z přesvědčení stávkovat," podotýká. A není sama.

Pondělní stávka má velkou podporu. Ve facebookové skupině Učitelé+ přibývají dotazy rodičů, zda dětem z nestávkujících škol napsat omluvenky. Na internetu koluje petice rodičů vyjadřujících souhlas se stávkou. Dosud ji podepsalo na 800 lidí.

Místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová za dobu svého působení v odborech od roku 1994 podobně velký protest nepamatuje. Přesnější čísla, kolik škol se nakonec přidalo, oznámí až v pondělí. Minimálně 50 procent to ale bude. "Unikátní je, že se zapojuje hodně škol, kde nepůsobí ani jeden odborář. A ještě mě překvapuje, že jsou s námi i rodiče," popisuje Seidlová.

Samozřejmě ne všichni rodiče jsou z představy, že budou muset v pondělí zůstat doma a vzít si dovolenou či neplacené volno, nadšení. Nárok na ošetřovné kvůli stávce mít nebudou. V tuto chvíli by ale už měli vědět, jestli si děti víkend prodlouží, či nikoliv. Školy si měly o zapojení do stávky rozhodnout do úterý a oznámit to rodičům.

Zapojily se i školky

Do stávky vstupují také mateřské školy. "V minulosti se ke stávkám připojovaly, ale s ohledem na rodiče provoz zachovaly. Teď zavírají," poukazuje Seidlová.

Například ve Znojmě v pondělí budou stávkovat všechny školky zřízené městem. "Jde nám o to, aby neodebrali peníze na nepedagogické pracovníky a zůstali jsme tady v plném počtu. Jinak kuchařky a uklízečky odejdou pracovat jinam," zdůvodňuje ředitelka mateřské školy na náměstí Republiky ve Znojmě Lenka Nováčková.

Má v živé paměti, jak předloni hledala kuchařku a nedařilo se jí to. Bojí se, že pokud stát kuchařkám platy snížil nebo zmrazil, stávající zaměstnanci nebudou chtít ve školce zůstat a nové se nalákat nepodaří.

Přehled zapojených škol se snaží evidovat organizace Učitelská platforma. Na jejich webu je mapa, do které mohou zástupci škol vyplnit, jestli se stávky zúčastní nebo ji podpoří třeba omezením výuky. Ve středu před polednem v mapě bylo vyznačeno přes dva tisíce škol. Z toho přes 1800 plánuje v pondělí úplně zavřít.

"Naše mapa je dobrovolná a my ji šíříme jen přes sociální sítě. Nemáme páky, jak oslovit všechny, i přesto v ní máme více než dva tisíce škol, což je velké číslo," řekla předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. Celkem je v Česku přes deset tisíc mateřských, základních a středních škol.

Kvůli platům učitelé tentokrát nestávkují

Školské odbory vyhlásily stávku z obavy z ohrožení kvality vzdělávání kvůli nedostatku peněz. O platy učitelů nejde. Hlavním důvodem stávky jsou chybějící peníze v rozpočtu na příští rok na nepedagogické pracovníky, tedy například na kuchařky, uklízečky nebo školní psychology. Platy školního personálu přitom patří už dnes mezi nejnižší a psychologů je nedostatek, přestože dětí s duševními problémy přibývá. Konkrétně v rozpočtu chybí podle odborářů peníze na 17 tisíc pracovních míst.

Nedostatek financí podle protestujících způsobí také omezení takových hodin, během kterých se děti z jedné třídy dělí na skupiny, a učitel tak má prostor se každému z nich více věnovat. Ohrožena je i tandemová výuka, která se zvlášť ve školách s moderním přístupem k výuce těší oblibě. Spočívá v tom, že se na hodině podílejí dva učitelé, začínající a zkušenější.

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) v úterý s odbory jednal a pokusil se stávku odvrátit, odboráře ale nepřesvědčil. Snažil se jim vysvětlit, že v příštím roce má jeho resort dostat čtyři miliardy navíc. Jenže odborům vadí, že z těchto čtyř miliard už slíbil jednu miliardu vysokým školám, pro pokrytí požadavků všech ostatních škol by tak zbyly miliardy tři. Odbory přitom požadují navýšení o osm miliard.

