Starostovy protiromské výroky jsou trestné, řekla policie. Žalobce mu dal podmínku

Starosta Poděbrad Jaroslav Červinka se podle policie dopustil trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, když na jednání zastupitelstva pronesl, že by bylo Romy "lepší zastřelit". Státní zástupce jeho trestní stíhání podmíněně zastavil, protože se starosta ke skutku doznal a poslal dar obětem trestných činů.

Starosta Červinka na červnovém jednání poděbradského zastupitelstva prohlásil, že kdysi dostal důtku od okresního úřadu za výroky, které pronesl při dopravní nehodě, kterou v roce 2001 způsobili psi romského občana. "Pronesl jsem onu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že psi za to nemůžou. A já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli psy," řekl při jednání, které se nahrávalo.

Výrokem se začala v červenci zabývat mladoboleslavská policie, které případ z důvodu podjatosti předali kolegové z Nymburka, pod nějž Poděbrady spadají.

"V dané věci, na základě provedení nezbytných policejních úkonů, sdělili následně kriminalisté 62letému muži ve zkráceném přípravném trestním řízení podezření z přečinu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod," řekla Aktuálně.cz mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Po ukončení vyšetřování předali policisté spis s návrhem potrestání státnímu zastupitelství v Nymburce. Žalobce v polovině srpna rozhodl, že trestní stíhání starosty podmíněně odloží. "Přihlédl zejména k doznání dotčené osoby, její dosavadní bezúhonnosti a složení finanční částky určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti," vysvětlila policejní mluvčí.

Podmíněně zastavit trestní stíhání je možné v případech, kdy jde o trestný čin s horní hranicí trestu do pěti let a kdy se obviněný k činu dozná. Tento postup přichází v úvahu tehdy, pokud je zřejmé, že v případě odsuzujícího rozsudku by obviněný dostal podmíněný trest a lze očekávat, že by se ve zkušební době s největší pravděpodobností osvědčil.

Zastavení trestního stíhání však žalobce obvykle váže na splnění určitých podmínek a povinností, které po stanovenou zkušební dobu obviněný má. Jak je to v případě poděbradské starosty, není zřejmé, nymburské státní zastupitelství do vydání textu na otázky neodpovědělo.

Červinka při vysvětlení na policii tvrdil, že nemá sklony k rasismu a nechce Romy střílet. Za svá slova se omluvil s tím, že jeho výroky byly hloupé. Jeho vyjádření ale prý nebylo myšleno tak, jak nakonec vyznělo.

I přesto starostu za protiromské výroky kritizovalo vedení STAN, Červinka následně členství ve straně ukončil. Odstoupil také z její kandidátní listiny, kde v nadcházejících zářijových komunálních volbách hodlal obhajovat svůj post na radnici. Spolu s ním na kandidátní listině STAN skončili i ostatní politici, kteří se rozhodli v Poděbradech kandidovat jako Nezávislí kandidáti Poděbrady.

VIDEO: Farský: STAN dokáže z krize vyvést jen Rakušan. Z videa s Červinkou mi bylo zle (15. 7. 2022)