Extajemník SPD Staník je vinen, svými výroky na adresu menšin podněcoval nenávist, rozhodl soud

Jaký trest Staníkovi soud uložil zatím není jasné. Trestní příkaz ještě není účastníkům řízení doručen.

Praha - Soud uznal vinným bývalého tajemníka SPD Jaroslava Staníka z nenávistných výroků pronesených ve sněmovně na adresu Romů, Židů a homosexuálů. Informovala o tom Česká televize.

Staník byl obžalován z podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Rozsudek není pravomocný.

Jak loni v listopadu upozornil on-line deník Aktuálně.cz, Staník před řadou svědků ve sněmovním klubu posílal menšiny do plynu. "Židi, homosexuálové i cikáni by měli jít do plynu," zaznělo podle řady očitých svědků. Nakonec se tehdejší tajemník SPD dostal i do potyčky s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou (ČSSD).

"Jak jsem vešla, řekl: 'Vy jste ta ministryně Marxová-Engelsová. Vy podporujete homosexuály.' Mluvil o tom, že by měli jít do plynu a že by se měli zlikvidovat. Pohádala jsem se s ním a odpálkovala ho," popsala incident bývalá ministryně, podle níž byl Staník silně opilý. Podle bývalého tajemníka je vše lež.