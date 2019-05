Staněk ve funkci neuspěl, jeho rezignace byla jediným řešením, shodnou se politici

Ke konci května opustí vládu již šestý ministr. Šéf resortu kultury Antonín Staněk se po nátlaku a "kampani", která byla proti němu podle jeho slov vedena, rozhodl ve středu na svou pozici rezignovat. Odchod ministra kultury přivítalo mnoho jeho politických kolegů. Podle nich Staněk pochopil, že ve své funkci neuspěl. Zároveň také upozorňují na to, že se ve vládě Andreje Babiše ministři střídají nezdravou rychlostí.

"Pan ministr Staněk ve své funkci neuspěl, svoje rozhodnutí nedokázal věrohodně vysvětlit a postavil tak proti sobě značnou část odborné veřejnosti. Jeho demise je logickým vyústěním tohoto selhání," napsal na Twitter předseda ODS Petr Fiala. Jeho spolustraník Martin Baxa by rezignaci rád viděl už dříve.

"Antonín Staněk totiž celým svým působením dokazoval, že české kultuře nerozumí, nemá k ní vztah a ministrem se nikdy stát neměl."

Staněk několik posledních týdnů čelil jak politickému tlaku, tak kritice z řad odborné veřejnosti. Té se nelíbilo, že v polovině dubna odvolal ředitele Národní galerie Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění v Olomouci Michala Soukupa.

Jako reakce na Staňkovy kroky vznikla petice, kterou stihlo podepsat přes šest tisíc lidí z kulturních kruhů. K signatářům se také přidala europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), která ji podepsala se svým kolegou Lukášem Pachtou. Ve svém twitterovém příspěvku pronesla přání, aby se pro Českou republiku našel takový ministr kultury, který by české kultuře opravdu rozuměl.

Podle jejich stranického lídra Marka Výborného měla na odstoupení Staňka z postu ministra také vliv výzva lidovců. Strana totiž v úterý vybídla premiéra Andreje Babiše, aby Staňka odvolal. "Ministr, který zjevně nezvládal řídit kulturu, končí 20 hodin po výzvě KDU-ČSL. Vítáme tuto sebereflexi, je to skvělá zpráva pro českou kulturu," napsal Výborný.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil vidí za odchodem Staňka neschopnost premiéra. "Andrej Babiš chce řídit stát jako firmu. Zřejmě ale ještě nenašel volant. Odchodem ministra kultury Staňka ve vládě končí už šestý ministr. Tak funguje Babišova vláda "odborníků" v praxi," napsal.

Sám předseda vlády nechtěl Staňkův odchod pro Aktuálně.cz a HN nijak komentovat. "To je věc Hamáčka, já mám svých problémů dost," sdělil. V pořadu rádia Frekvence 1 však později sdělil, že odchod Staňka očekával. "Já myslím, že to pomůže. Že to zklidní situaci, protože ten tlak byl velký. Ve finále já jsem i čekal, že to takhle dopadne," řekl.

Od rezignace si zklidnění slibuje také ČSSD. Ta doufá, že nový ministr přinese do rezortu také nový impulz. "Rozhodnutí pana ministra kultury respektuji. Za situace, kdy tlak na ministra přerostl v tlak na ČSSD je dle mého názoru nutné resort kultury zklidnit," řekl Aktuálně.cz a HN místopředseda ČSSD Roman Onderka.

Podobné stanovisko zastává i předseda strany Jiří Hamáček, kterého Staněk předem o své rezignaci informoval. "Jeho rozhodnutí respektuji a děkuji mu za jeho práci. Za současné vyostřené situace však resort potřebuje uklidnit a nový impulz. Jméno nového ministra kultury oznámím na konci května," sdělil Aktuálně.cz.

Prezident Miloš Zeman se k další změně ve vládě zatím nevyjádřil. Ve čtvrtek 23. května má naplánovanou schůzku s Hamáčkem, Staňka přijme o pět dní později. Podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáček do té doby celou situaci nebude komentovat.

Satisfakce pro Muzeum umění v Olomouci, úspěch pro autory petice

"Nevěřil jsem, že pan ministr Antonín Staněk najde tolik odvahy, aby sám odstoupil z této funkce," uvedl dosavadní ředitel Muzea umění v Olomouci Michal Soukup.

Na nekompetentnost Staňka upozornili zaměstnanci muzea již v březnu. Jejich odmítavý postoj proti ministrovi pak zesílil po dubnovém odvolání ředitele Soukupa. Podle dosavadního ředitele je však odvolání neplatné, jelikož si ho doposud nepřevzal. Nechá tedy na zvážení nového ministra, aby posoudil jeho další působení v muzeu.

"Doufejme, že tato etapa vedení ministerstva kultury je za námi a že příští ministr bude naslouchat věcným argumentům a bude přístupný diskusi," prohlásil Soukup.

Za svůj úspěch považují rezignaci Staňka autoři petice za jeho odvolání. Její vznik inicioval po odvolání Fajta a Soukupa zakladatel centra současného umění DOX Leoš Válka. Podle autorů ale ještě není vyhráno, bude záležet především na novém ministrovi, jak se situace v kultuře bude dál vyvíjet.

Odchod Staňka také potěšil autory druhé petice, kterou iniciovali mladší umělci a historikové umění a kterou podepsalo několik set lidí. "Ceníme si toho, že se Antonín Staněk rozhodl uklidnit situaci tím, že sám odstoupí. Jedná se však jen o první krok. Nyní je zásadní, aby se novým ministrem stala respektovaná a kompetentní osoba, která bude schopna vést resort kultury odpovídajícím způsobem," řekla zástupkyně druhé petice Johanka Lomová.