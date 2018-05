Sýs má jen jiný názor, nekádrujme ho. Švorcová si asi medaili nezaslouží, říká možný ministr kultury

Kandidát na ministra kultury za ČSSD Antonín Staněk si osvojil návrh poslance Lea Luzara z KSČM, aby letos v říjnu dostal státní vyznamenání komunistický básník Karel Sýs. Poslanec a olomoucký primátor i po kritice za návrhem vyznamenat Sýse stojí. "Já oceňuji zejména literární tvorbu pana Sýse. To vyznamenání bude za zásluhy v oblasti kultury, nikoliv za zásluhy v oblasti politiky," vysvětluje v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Aktuálně.cz: Podporujete ocenění komunistického básníka Karla Sýse státním vyznamenáním. Na Facebooku vysvětlujete, že vás v tomto kontextu ideologie, kterou reprezentuje pan Sýs, až tolik nezajímá. Mohu se zeptat proč?

Antonín Staněk: Byla oceněna celá řada umělců, a jak jsem uvedl, ocenění se dává za nějakou tvorbu. Takže já už se k tomu dál vyjadřovat nebudu. Co jsem potřeboval, jsem uvedl.

Vy píšete, že vyznamenání dostali i horší. Mám to tedy chápat tak, že v tomto trendu máme pokračovat?

Pan Sýs se dopustil nějakého trestného činu, je evidován v nějakých svazcích, nebo v čem je jeho problém podle vás?

Státní vyznamenání je odměna za to, že člověk udělal něco nad rámec své profese, že něčím vynikal. Základním limitem není, zda byl trestně stíhaný nebo se dopustil trestného činu.

Pan Sýs patřil k básníkům, kteří v 70. a 80. letech tvořili kvalitní poezii, a já si myslím, že za to může být oceněn státním vyznamenáním. Tvořil i v pozdější době. Takže z tohoto pohledu respektuji návrh, který předložil pan Černík a k němuž se připojili ještě někteří další poslanci. A to je asi tak všechno, co jsem k tomu chtěl říct.

Nemá to vyznamenání ocenit celoživotní práci, a nejen 70. a 80. léta, jak uvádíte?

Je potřeba si přečíst statut příslušných vyznamenání. Pokud se na tom usnesla Poslanecká sněmovna, pokud pro to v podstatě jednomyslně hlasoval podvýbor pro státní vyznamenání, tak tam k tomu nemám co dodat.

Já chci jenom pochopit váš postoj.

Jako co chcete pochopit? Byl navržen, prošlo to podvýborem, prošlo to sněmovnou a bude na prezidentovi republiky, jestli se rozhodne, že toto navržení bude akceptovat.

Má dostávat vyznamenání někdo, kdo zpochybňuje listopad 1989 a přirovnává ho k mnichovské dohodě? To zní, jako by zpochybňoval demokracii.

Jednou podstatnou věcí demokracie je svoboda názorů. Každý má právo vyjádřit svůj názor a buď je v menšině, nebo ve většině. Já oceňuji zejména literární tvorbu pana Sýse. To vyznamenání bude za zásluhy v oblasti kultury, nikoliv za zásluhy v oblasti politiky.

Podle vás by tedy mohl dostat vyznamenání třeba i Ivan Skála nebo paní Švorcová. I oni by si podle vás ocenění zasloužili?

A vy si myslíte, že třeba občany, kteří se dívají na seriál Žena za pultem, by nepotěšilo ocenění paní Švorcové? Já neříkám, že bych ji navrhoval. Já se ptám, jestli by občanům této země vadilo, že paní Švorcová za seriál Žena za pultem dostala ocenění.

Rozhodně by to bylo kontroverzní vzhledem k tomu, jak byla aktivní v antichartě a jak vystupovala po roce 1989. Byla to reprezentantka komunistického režimu, podobně jako pan Sýs.

Reprezentantů komunistického režimu je ve vrcholových funkcích a orgánech poměrně hodně. Takže nekádrujme lidi, jako se to dělalo v minulosti. Já znova opakuji, že oceňuji tvorbu pana Sýse v určitém období. Myslím si, že jeho počáteční tvorba si ocenění zaslouží. I některé jeho pozdější práce z 90. let nejsou úplně bezvýznamné a tím bych to skončil. Já jsem řekl, že jde o ocenění v oblasti kultury.

A neselhal pan Sýs?

To se zeptejte pana Sýse.

Vy chcete, aby byl oceněn.

Vaše otázky se točí v kruhu. Nevím, o čem chcete dál hovořit. Já jsem řekl, že oceňuji jeho literární tvorbu, a tím to považuji za uzavřené. Ve sněmovně je 200 poslanců, kteří mohli mít zcela odlišný názor od podvýboru pro státní vyznamenání, který akceptoval pana Sýse jednomyslně. Nestalo se tak, takže je navržen a je na panu prezidentovi, jak se k dané věci postaví. Všechno, co v tom hledáte, je podle mého názoru nepodstatné.

Nemá být součástí vyznamenání i to, že je ten člověk nějakou morální autoritou?

Umění souvisí se svou dobou, reflektuje svou dobu a odpovídá své době. Znovu říkám, máte pocit, že pan Sýs je nějakým způsobem evidován, spolupracoval s StB nebo udával? To, že vyjadřuje názor, který není většinový, ještě nemusí znamenat, že za uměleckou tvorbu nemůže být oceněn.

Ocenění tedy nemusí zohledňovat celoživotní práci, ale třeba jenom nějaký výsek v životě toho člověka. Chápu váš postoj správně?

To jsem neřekl. Pan Sýs tvoří umělecky do současnosti. Já oceňuji jeho uměleckou činnost, nic nevytrhávám, nic nevysekávám, jeho jmenování tak, jak bylo schváleno, je za zásluhy v oblasti kultury.

Četl jste nějaké texty pana Sýse na Parlamentních listech?

Já jsem četl poezii pana Sýse. Četl jsem jeho tvorbu 90. let, já se v případě pana Sýse zajímám o kulturu. S jeho politickými názory nemusím souhlasit. V mnohém s ním nesouhlasím. Na hodnocení událostí v listopadu 1989 mám jiný názor, proto neudělujeme panu Sýsovi vyznamenání za zásluhy o stát, ale v oblasti kultury, kultury, kultury.

Čistě teoreticky, kdyby byla navržena paní Jiřina Švorcová, hlasoval byste pro ni?

Obávám se, že bych pro paní Švorcovou asi nehlasoval, protože se domnívám, že její umělecká tvorba je jen v rámci jednoho seriálu, kam významněji zasáhla. Přiznám se, že co se týče její filmové tvorby, tak v tuto chvíli přehled úplně nemám. Paní Švorcová myslím ani navržena nebyla, takže jsem neměl důvod se s její filmotékou seznamovat, předbíháte událost.

Ani pana Sýse jsem nenavrhoval. Pouze jsem si osvojil návrh a jistě vás pan Pikal informoval o tom, že jsem nebyl sám. Takovýto návrh v tuto chvíli ve sněmovně není, ani v žádném jejím orgánu, takže se bavíme pouze hypoteticky, a tudíž nepodstatně.

A třeba Ivan Skála?

V případě pana Ivana Skály, jestliže by byl navržen, bych se musel probrat jeho tvorbou, musel bych se podívat, co tvořil, musel bych si to nějakým způsobem zopakovat, protože už mám dlouho od vysokoškolského vzdělání, a tudíž ani teď nejsem schopen vám k tomu něco říct. Ale s tvorbou pana Sýse jsem se seznámil, četl jsem si nějaké věci, znám jeho tvorbu 70. a 80. let. Podsouváte mi nějaké jeho politické názory, s kterými nesouhlasím, ale já se bavím o jeho umělecké tvorbě.

Budete možná ministr kultury, proto mě zajímá váš názor v téhle věci.

Já už bych ten hovor ukončil, točíte se neustále v kruhu.

A myslíte si, že by mělo Česko po zkušenostech s komunistickým režimem oceňovat někoho, kde je zastáncem sovětského a proruského výkladu dějin?

Dívala jste se na výsledky voleb do Parlamentu ČR? Kolik poslanců má KSČM?

Ano, 15.

Dívala jste se na to, kolik lidí volí KSČM? Zaregistrovala jste, že KSČM nebyla postavena mimo zákon? To znamená, že každý, kdo v této zemi vyjádří jiný názor, než bude v danou chvíli většinový - a nemusí to být zrovna komunista -, bude ostrakizován a nebude mít nárok na státní vyznamenání? Myslíte si, že pan Sýs znárodňoval v roce 1948?

To nepředpokládám.

Tak čeho se ten člověk dopustil? Má pouze jiný názor na politické věci. A já se neztotožňuji s vyznamenáním kvůli politickým názorům, ale za literaturu. Jediné, k čemu jsem se přihlásil, je předložený návrh, návrh byl projednán příslušným podvýborem a schválen Poslaneckou sněmovnou. Tam byly dva mechanismy, které - pakliže by byl jiný názor - mohly být korigující. Jenže nebyly a tím tato záležitost pro mě končí, protože definitivní rozhodnutí je výhradně v rukou prezidenta.

Pan Sýs například napsal o multikulturalismu: "Británie, Francie, Holandsko, Itálie, Německo i USA na barevných podlidech založily své bohatství. Obsazování filmových rolí černoušky to nespraví ani v Hollywoodu, kde se zoufale snaží párovat bílého s černým a naopak, dnes, pokud možno, přihřáté." S tím se ztotožňujete?

To jsou názory, v nichž bych zcela jistě s panem Sýsem polemizoval, multikulturalismus rozhodně není postavený na tom, že jakákoliv menšina dostane víc rolí. Multikulturní má být společnost, má být takto vychovávána, možná má být transkulturní, to je otázka debaty o pojmech. Znovu říkám, že mne v tuto chvíli jeho politické názory nezajímají. Toto není o kultuře, to je politický názor.