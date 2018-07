Na obzoru není žádné zlepšení, velká města nevychladnou ani v noci, varuje meteorolog

Tráva je žlutá a stromy jsou jak na podzim, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu Petr Dvořák.

Aktuálně.cz: Kdy by se mohlo v Česku ochladit?

Petr Dvořák: Zatím není na obzoru žádné zlepšení. Před pár dny to vypadlo, že ve čtvrtek přejde přes Česko studená fronta, ale rozpadne se dříve, než k nám dorazí.

Ochlazení proto bude v podstatě nulové. Budou sice nějaké bouřky, ale trvalejší změnu nepřinesou. Teploty nad 30 stupňů určitě vydrží až do příští středy.

Kolik bude tropických nocí s teplotami nad 20 stupňů?

Ty tropické noci budou v následujícím týdnu asi jen v Praze, Brně a Ostravě. Ty jsou velké betonové plochy, které do sebe naberou teplo.

V úterý v noci byla tropická noc například na meteorologických stanicích v Klementinu a na Karlově. Ostatní stanice v Česku hlásily teploty kolem 18 stupňů.

Výstraha k suchu a zákaz rozdělávání ohňů zůstane také v platnosti?

Rozhodně a bude se rozšiřovat. V současné době se to týká Prahy, Středočeského, Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého, Ústeckého a Jihomoravského kraje.

Kde je nejhorší situace se spodní vodou?

Na Lounsku a Pardubicku je méně než 10 procent využitelného vodního obsahu. To znamená, že v té půdě je méně než 10 procent toho, co by v ideálním případě mělo v půdě být. Pokud na Lounsko vyrazíte, tak tam je to naprosto zřetelně vidět. Tráva je žlutá a stromy jsou jak na podzim.

Jak moc špatné je letošní sucho?

Letošní sezóna je srovnatelná s rokem 2015. V té době ale byly ještě nějaké zásoby vody, takže tehdy to sucho teprve začínalo. Od té doby se to sucho příliš nezlepšilo, protože zimy byly spíše chudší na sníh a ani letos na jaře toho sněhu moc nebylo. Takže letošní sucho je možná opravdu dramatičtější než v roce 2015.