Nebezpeční dezoláti? Tak to není. Překvapilo by vás, kdo protestuje, říká reportér

"Tlak na vládu se zvyšuje. Demonstranti plánují, že v týdnu půjdou před vládní budovy. To je nepochybně větší tlak," popisuje nálady na protivládních demonstracích reportér Aktuálně.cz Radek Bartoníček. Protest "proti bídě" svolal v neděli opět na Václavské náměstí předseda hnutí PRO Jindřich Rajchl: "Na podiu působí až děsivě," dodává reportér.

Až "děsivě zaťatá pěst" a volání po demisi kabinetu Petra Fialy. Tak opět v neděli mluvil k davům demonstrujících proti vládě svolavatel protestů Jindřich Rajchl. Na minulé demonstraci nabádal ke generální stávce, a dokonce i k blokaci vládních budov. Protestující nakonec ale neuskutečnili ani plánovaný lidský řetěz u Úřadu vlády.

"Lidem, co chodí protestovat, bych neříkal dezoláti, neříkal bych ani, že jsou proruští. Je to velmi různorodá skupina lidí a může tam být i někdo z našeho okolí," popisuje účastníky demonstrací Bartoníček.

Podle reportéra, který protesty namířené proti vládní garnituře sleduje dlouhodobě, se liší i motivace, se kterými se lidé na protivládní "setkání" sjíždí. Někteří se dle Bartoníčka "mají dobře", ale obávají se, že vláda nedělá dost pro budoucnost jejich dětí nebo důchodců. Jiní tíživou životní situaci pociťují na vlastní kůži a to je přimělo vyjít do ulic. "A jsou to i lidé, kteří říkají, že sami volili pětikoalici nebo ODS," doplňuje novinář.

A tvrdí, že to, co demonstrující spojuje, je především nedůvěra v tradiční média. I proto se sám rozhodl mezi protestující pravidelně vydávat a naslouchat jejich problémům. "I řada politiků v parlamentu mi děkuje, že to dělám, protože tím získávají zpětnou vazbu. Říkají, že najednou ty lidi slyší a především vidí, jak mluví, a to je pro ně cenná informace," dodává.

