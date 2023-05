"Tajný" moment při korunovaci. Karel zvažoval, že ho poprvé ukáže, říká expert

"Předchozí korunovace byly pro Brity vždy zásadním životním okamžikem. Karel III. ale nemá moc velkou podporu. Jeho korunovaci bude sledovat tak každý pátý," míní o novém britském panovníkovi expert na královskou rodinu a bývalý průvodce v Buckinghamském paláci Ondřej Kubáček. Podle něj Britové také dost řeší, kolik bude celá ceremonie stát: "Na druhé straně to přináší i poměrně značné příjmy."

Spojené království už v sobotu čeká korunovace Karla III., který nastoupil na trůn po smrti své matky Alžběty II. a ve svých 74 letech se stal nejstarším novým králem v tisícileté historii britské monarchie.

"Věk bude pro Karla III. spíš handicap. Bude to mít určitě těžké, protože monarchie je vnímána jako zkostnatělá instituce. On sám se přitom už v době, kdy byl princem z Walesu, zasazoval o to, aby byla otevřenější. Dokonce přemlouval i stydlivější Alžbětu II., aby se častěji ukazovala na veřejnosti," prozrazuje Kubáček.

Alžbětu II. potkal osobně a popisuje průběh celého korunovačního obřadu. Karlova korunovace prý bude výrazně kratší než ta jeho matky a nebude mít tak velkolepý charakter. "Z hlediska víry je to moment, kdy je panovník pomazán a posvěcen Bohem. Víceméně se ale nic nemění, protože funkci krále už Karel III. vykonává," popisuje znalec.

Samotný moment pomazání veřejnost neuvidí: "Není to tak tajné, ale kamery u toho nebudou. Je to právě kvůli symbolice. Ono je to vlastně takové kouzelné," vysvětluje.

A jak Ondřej Kubáček vnímá, že syn Karla III. Harry i přes spekulace o jeho neúčasti na korunovaci dorazí, ale bez své manželky Meghan? "Ta zpráva by na jednu stranu mohla být vnímána jako pokus o napravení vztahů. Nicméně vztahy byly poškozeny právě kvůli jeho manželství s vévodkyní ze Sussexu Meghan. To, že ona na korunovaci nepřijede s ne úplně dostatečnou výmluvou, je přinejmenším zvláštní a zarážející," dodává.

